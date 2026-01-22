В прошлые выходные термометры показывали до -40. Рассказываем, как будет в этот раз

Погода в Алтайском крае окончательно стабилизировалась после экстремальных морозов, которые пришли в регион в конце прошлой недели. Пусть ночные температуры в отдельные дни и приближаются к -30, днем на улице комфортно. Рассказываем, какой будет погода на ближайших выходных, 24 и 25 января, и стоит ли опасаться возвращения морозов.

1 Вернутся ли на Алтай жесткие морозы на ближайших выходных? Частично. Нет, возвращения экстремальных 40-градусных морозов пока не ожидается, следует из прогноза регионального Гидрометцентра на ближайшие дни. Но ночами в Алтайском крае будет достаточно холодно – местами столбики термометров могут опуститься ниже 30 градусов. Но днем воздух будет прогреваться до комфортных температур.

2 Ждать ли снега и метелей в выходные, 24 и 25 января? На выходных в Алтайском крае ожидается небольшой, местами умеренный снег. Но, опять же, никаких экстремальных погодных условий не прогнозируют. Местами по региону возможны порывы ветра, но их скорость не должна превысить 14 м/с.

3 Какая погода будет в Барнауле 24 и 25 января? Ночью 24 января в краевой столице будет -18...-20 градусов и небольшой снег. В дневное время потеплеет до -13...-15 градусов, а интенсивность осадков немного увеличится. Порывов ветра не ожидается – он будет дуть со скоростью 3–8 м/с. В воскресенье, 25 января, ночью будет холоднее – от -26 до -28 градусов, но осадков не прогнозируется. В дневное время столбики термометров будут показывать -14...-16 градусов, а в конце дня возможен небольшой снегопад. Ветер юго-западный, скорость – 3–8 м/с.