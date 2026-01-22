Морозы или метели? Какой будет погода в Барнауле и Алтайском крае на выходных
В прошлые выходные термометры показывали до -40. Рассказываем, как будет в этот раз
22 января 2026, 14:49, ИА Амител
Зима в Алтайском крае / Фото: amic.ru
Погода в Алтайском крае окончательно стабилизировалась после экстремальных морозов, которые пришли в регион в конце прошлой недели. Пусть ночные температуры в отдельные дни и приближаются к -30, днем на улице комфортно. Рассказываем, какой будет погода на ближайших выходных, 24 и 25 января, и стоит ли опасаться возвращения морозов.
1
Вернутся ли на Алтай жесткие морозы на ближайших выходных?
Частично. Нет, возвращения экстремальных 40-градусных морозов пока не ожидается, следует из прогноза регионального Гидрометцентра на ближайшие дни. Но ночами в Алтайском крае будет достаточно холодно – местами столбики термометров могут опуститься ниже 30 градусов. Но днем воздух будет прогреваться до комфортных температур.
2
Ждать ли снега и метелей в выходные, 24 и 25 января?
На выходных в Алтайском крае ожидается небольшой, местами умеренный снег. Но, опять же, никаких экстремальных погодных условий не прогнозируют. Местами по региону возможны порывы ветра, но их скорость не должна превысить 14 м/с.
3
Какая погода будет в Барнауле 24 и 25 января?
Ночью 24 января в краевой столице будет -18...-20 градусов и небольшой снег. В дневное время потеплеет до -13...-15 градусов, а интенсивность осадков немного увеличится. Порывов ветра не ожидается – он будет дуть со скоростью 3–8 м/с.
В воскресенье, 25 января, ночью будет холоднее – от -26 до -28 градусов, но осадков не прогнозируется. В дневное время столбики термометров будут показывать -14...-16 градусов, а в конце дня возможен небольшой снегопад. Ветер юго-западный, скорость – 3–8 м/с.
4
А какой будет погода на этих выходных во всем Алтайском крае?
В целом по краю в ночь на субботу ожидается -15...-20 градусов, но в отдельных районах возможно и похолодание до -25. Снег небольшой, местами – умеренный. Возможны порывы юго-западного ветра до 14 м/с.
Эти порывы ветра местами продолжатся и днем. Воздух прогреется до -10...-15 градусов, но в отдельных районах термометры могут показывать и -20 градусов. Небольшой и местами умеренный снег продолжит идти и в дневное время.
Ночь на воскресенье будет морозной – от -26 до -31 градуса на большинстве территорий. Местами небольшой снег, но без порывов ветра. Это спокойствие сохранится и в дневное время, но зато станет ощутимо теплее – от -11 до -16 градусов. Хотя на северо-западе региона столбики термометров, вероятно, опустятся до -21 градуса. Как и ночью, днем прогнозируется небольшой снег.
15:02:50 22-01-2026
