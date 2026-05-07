На алтайской границе пресекли вывоз незадекларированных фужеров

В отношении перевозчика возбудили административное дело

07 мая 2026, 07:14, ИА Амител

Незадекларированные фужеры / Фото: алтайская таможня

Алтайские таможенники пресекли попытку вывоза в Монголию крупной партии стеклянных фужеров без необходимого декларирования. Как сообщили в пресс-службе Алтайской таможни, товар обнаружили при досмотре грузовика на пункте пропуска Ташанта.

Внутри автомобиля находились 110 картонных коробок со стеклянными бокалами. При этом водитель не смог предоставить документы, подтверждающие декларирование коммерческой партии товара.

По данным таможни, общая стоимость фужеров превысила 168,6 тысячи рублей. Мужчина пояснил, что приобрел бокалы в России и собирался продавать их в Монголии, однако оформлять декларацию не стал.

В отношении перевозчика возбудили административное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ — недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС. Теперь ему грозит штраф, а также возможная конфискация товара.