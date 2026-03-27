За нарушения на границе россиян теперь будут штрафовать строже

Новые меры направлены на усиление контроля за соблюдением режима государственной границы

27 марта 2026, 20:31, ИА Амител

Стена на границе / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В России с 19 марта начали действовать новые штрафы за нарушения на государственной границе. Размер санкций увеличен для граждан, должностных и юридических лиц, а максимальные суммы теперь достигают нескольких миллионов рублей, пишет "Om1 Омск".

О введении обновленных мер напомнили в пресс-службе Министерства региональной безопасности Омской области. Изменения касаются как нарушений режима государственной границы, так и правил пребывания на приграничных территориях.

Так, за нарушение режима госграницы гражданам теперь грозит штраф до 25 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма может достигать 250 тысяч рублей, а для организаций — до 2,5 миллиона рублей.

За несоблюдение порядка въезда или пребывания в пограничной зоне предусмотрены более мягкие санкции: до 5 тысяч рублей для граждан, до 25 тысяч — для должностных лиц и до 50 тысяч — для юридических.

Отдельные штрафы установлены за неповиновение законным требованиям пограничников — до 7 тысяч рублей, а также за нарушение режима в пунктах пропуска — до 5 тысяч рублей.

Кроме того, для юридических лиц введена ответственность за непринятие мер по предотвращению незаконного перемещения людей через границу. В этом случае штраф может достигать 500 тысяч рублей.

Вместе с усилением ответственности гражданам напомнили и основные правила пребывания на приграничных территориях. Въезд в такие зоны допускается только через установленные пункты, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Для посещения пятикилометровой полосы у границы требуется специальный пропуск, однако для местных жителей достаточно паспорта.

Также при планировании рыбалки, охоты или сельскохозяйственных работ в приграничной зоне необходимо заранее, не менее чем за три дня, уведомить пограничные органы и получить соответствующее разрешение.

Новые меры направлены на усиление контроля за соблюдением режима государственной границы и предупреждение правонарушений в этой сфере.

