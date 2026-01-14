На алтайской трассе в мороз сломался автобус с пассажирами из Казахстана

Людей оперативно разместили в придорожном кафе

14 января 2026, 12:30, ИА Амител

Застрявший автобус / Фото: ГУ МЧС России по Алтайском крае

В Алейском районе Алтайского края ранним утром 14 января на трассе вышел из строя междугородний автобус, следовавший по маршруту Усть-Каменогорск – Новосибирск. В салоне находились 49 пассажиров, а ситуация осложнялась аномальными морозами, обрушившимися на регион в ночные часы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, автобус сломался в районе поселка Заветы Ильича. Из-за резкого понижения температуры пассажирам потребовалась срочная помощь.

«При участии местной администрации и сотрудников 7-го пожарно-спасательного отряда людей оперативно разместили в придорожном кафе, где они смогли переждать холод в теплых условиях. Никто из пассажиров не пострадал», – отметили в ведомстве.

В настоящее время автобус находится на парковке, специалисты продолжают работы по устранению неисправности. Сотрудники МЧС оказывают содействие в ремонте транспортного средства.

В ведомстве также напомнили, что на территории Алтайского края продолжает действовать штормовое предупреждение. В условиях аномально низких температур автомобилистов призывают тщательно проверять техническое состояние транспорта и по возможности отказаться от дальних поездок за пределы населенных пунктов.

