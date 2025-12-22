Автобус сломался морозной ночью на Алтае, пассажиров эвакуировали в школу

Пассажирам пришлось дожидаться в школе, пока автобус отбуксируют и проведут ремонт

22 декабря 2025, 13:29, ИА Амител

Автобус сломался / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

На трассе в Алтайском крае морозной ночью сломался автобус, который вез пассажиров в Казахстан. Людей эвакуировали в школу в одном из ближайших сел, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону утром 22 декабря.

Транспортное средство встало на 268-м километре федеральной трассы А-321 у села Каяушка. Топливная система оказалась неисправна. На рейсе Барнаул – Павлодар было 13 взрослых пассажиров.

«В условиях морозной погоды людям, оказавшимся ночью на трассе, требовалась экстренная помощь», – говорится в сообщении.

Администрация и пожарные объединили силы, чтобы помочь пассажирам. Их доставили в школу № 1 села Родино. Районное ДРСУ отбуксировало автобус в теплый бокс для ремонта. Как только его починят, пассажиры продолжат путь.

«Напоминаем водителям о соблюдении правил безопасности на загородных трассах в условиях холодов. Особое внимание следует уделить исправности всех узлов и механизмов автомобиля. Заложите в машину минимальные средства спасения – лопату, трос, топор», – пишет пресс-служба МЧС.

