На АЗС в Анапе начали дежурить чиновники, полицейские и волонтеры
Они следят за порядком, контролируют очередность и не дают заправлять топливо в канистры
03 июля 2026, 15:17, ИА Амител
В Анапе удалось стабилизировать ситуацию на автозаправочных станциях. Для этого на каждой из заправок организовали дежурства — там теперь находятся представители городской администрации, сотрудники полиции, казаки, а также добровольцы из числа активистов спортивных и общественных организаций. Об этом говорится в канале мэрии Анапы в "Максе".
Главная задача дежурных — грамотно регулировать транспортные потоки и следить за порядком. Они контролируют очередность, не допускают возникновения конфликтных ситуаций, а также пресекают попытки заправить топливо в канистры.
«Благодаря такой организации работы движение на АЗС стало упорядоченным, а время, которое водители тратят на ожидание, существенно сократилось», — говорится в публикации.
Как ранее сообщил вице‑премьер РФ Александр Новак, в стране сформирован достаточный объем топлива для покрытия потребностей внутреннего рынка. При этом ажиотажный спрос привел к росту потребления примерно на 20–30%.
Сейчас идет перенастройка логистических цепочек с учетом текущих нужд — этот процесс потребует определенного времени. Для еще более полного обеспечения внутреннего рынка может быть введен запрет на экспорт дизельного топлива со стороны производителей.
16:23:28 03-07-2026
ввели бы уже заправку по номерам-то! очень удобная схема
18:02:06 03-07-2026
Странно жители Анапы как-то не заметили, что наладилось всё . Ну чиновникам на месте конечно виднее
19:02:10 03-07-2026
Гость (18:02:06 03-07-2026) Странно жители Анапы как-то не заметили, что наладилось всё ... Только хотела сказать об этом. Новороссийск тоже без бензина