На АЗС в Анапе начали дежурить чиновники, полицейские и волонтеры

Они следят за порядком, контролируют очередность и не дают заправлять топливо в канистры

03 июля 2026, 15:17, ИА Амител

АЗС в Анапе / Фото: https://max.ru/kurortanapa

В Анапе удалось стабилизировать ситуацию на автозаправочных станциях. Для этого на каждой из заправок организовали дежурства — там теперь находятся представители городской администрации, сотрудники полиции, казаки, а также добровольцы из числа активистов спортивных и общественных организаций. Об этом говорится в канале мэрии Анапы в "Максе".

Главная задача дежурных — грамотно регулировать транспортные потоки и следить за порядком. Они контролируют очередность, не допускают возникновения конфликтных ситуаций, а также пресекают попытки заправить топливо в канистры.

«Благодаря такой организации работы движение на АЗС стало упорядоченным, а время, которое водители тратят на ожидание, существенно сократилось», — говорится в публикации.

Как ранее сообщил вице‑премьер РФ Александр Новак, в стране сформирован достаточный объем топлива для покрытия потребностей внутреннего рынка. При этом ажиотажный спрос привел к росту потребления примерно на 20–30%.

Сейчас идет перенастройка логистических цепочек с учетом текущих нужд — этот процесс потребует определенного времени. Для еще более полного обеспечения внутреннего рынка может быть введен запрет на экспорт дизельного топлива со стороны производителей.