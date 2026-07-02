В России водители такси стали чаще уходить с линии из-за роста расходов на топливо

Из‑за нехватки горючего таксисты избегают дальних заказов, тратят время на поиск АЗС, а рентабельность перевозок падает

02 июля 2026, 11:33, ИА Амител

Такси / Фото: amic.ru

Топливный дефицит в России ощутимо ударил по рынку такси. Водители все реже выходят на линию, избегают дальних поездок и заказов в центре города — из‑за риска остаться без топлива. Об этом рассказали участники рынка изданию "Коммерсантъ".

Так, по словам гендиректора таксопарка F1RST Дмитрия Назарова, отток водителей из отрасли ускорился на 20%. В таксопарке 369 оценивают отток в 5–10%, сообщил его гендиректор Максим Манхаев. Член правления Национальной ассоциации таксопарков Сергей Привалов подтверждает, что таксисты стараются не брать дальние маршруты и поездки в центр — слишком велики риски столкнуться с нехваткой горючего. В сервисе "Максим" отмечают снижение числа активных водителей в ряде регионов, а в "Яндекс Такси" от комментариев отказались.

Проблемы с топливом начались в конце мая. Сейчас ситуация в регионах сильно различается. В Краснодаре примерно половина АЗС временно не работает, в Крыму частным лицам свободную продажу топлива приостановили.

В Иркутской области 28 июня ввели режим повышенной готовности из‑за дефицита горючего. Ограничения на объем продажи топлива в одни руки действуют в Дагестане, Белгородской, Калининградской, Липецкой и Саратовской областях, а также в Красноярском крае. Кроме того, в Республике Алтай ввели лимиты на продажу горюче-смазочных материалов.

Из‑за сложностей с заправкой водители тратят больше времени на поиск АЗС и ожидание в очередях, а значит, успевают выполнить меньше заказов. Таксопарки советуют заправляться ночью или рано утром, когда очередей почти нет, рассказал Дмитрий Назаров.

Руководитель Объединения самозанятых России Иван Литвинов поясняет: там, где ограничения точечные, на выполнении заказов это почти не сказывается, но при серьезном дефиците растут временные издержки, из‑за чего водители реже выходят на линию и хуже справляются с потоком заявок.

Давление на бизнес усиливается и из‑за роста расходов, так как рентабельность перевозок снижается, отметил Иван Литвинов. При этом средние цены на поездки пока существенно не выросли — это особенно тяжело для водителей, чьи затраты увеличиваются, а доходы остаются на прежнем уровне, считает Сергей Привалов.

Руководитель центра компетенций Международного евразийского форума "Такси" Олег Амосов объяснил невысокую динамику цен тем, что тарифную политику формируют агрегаторы с динамическим ценообразованием — оно зависит от спроса и предложения, а не от расходов водителей.

Эксперты прогнозируют, что при сохранении топливного дефицита рентабельность пассажирских перевозок продолжит падать. Часть водителей станут еще осторожнее с выходом на линию и с дальними заказами, ожидает Олег Амосов. Сергей Привалов также считает, что число работающих таксистов может сокращаться и дальше: не все способны адаптироваться к таким условиям.