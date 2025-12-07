НОВОСТИОбщество

На Гавайях запечатлели эпическое извержение вулкана Килауэа

Килауэа активно проявляет себя уже не в первый раз за этот год

07 декабря 2025, 15:00, ИА Амител

На Гавайях запечатлели эффектное извержение вулкана Килауэа. Геологическая служба США опубликовала видеозапись, на которой видно, как из жерла поднимаются фонтаны лавы высотой от 15 до 30 метров.

Килауэа активно проявляет себя уже не в первый раз за этот год. Осенью 2025-го вулкан выбрасывал струи расплавленной породы на высоту около 500 метров – почти в полтора раза выше Эйфелевой башни.

Ранее сообщалось, что на Камчатке пилот вертолета Robinson умер от сердечного приступа во время выполнения полета. Летчик почувствовал себя плохо в воздухе, но успел совершить экстренную посадку на склоне вулкана Крашенинникова.

Вулкан / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

После подземных толчков на Камчатке проснулся вулкан, спавший с XIV века

Вулкан Крашенинникова не проявлял активности более 600 лет
Комментарии

Avatar Picture
Гость

15:17:39 07-12-2025

Хочу туда.
Сосиски пожарить на лаве

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:16:48 08-12-2025

Гость (15:17:39 07-12-2025) Хочу туда.Сосиски пожарить на лаве...
Будут вонять серой

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

17:41:08 07-12-2025

Страшно красиво!

  -2 Нравится
Ответить
