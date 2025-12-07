На Гавайях запечатлели эпическое извержение вулкана Килауэа

Килауэа активно проявляет себя уже не в первый раз за этот год

07 декабря 2025, 15:00, ИА Амител

На Гавайях запечатлели эффектное извержение вулкана Килауэа. Геологическая служба США опубликовала видеозапись, на которой видно, как из жерла поднимаются фонтаны лавы высотой от 15 до 30 метров.

Килауэа активно проявляет себя уже не в первый раз за этот год. Осенью 2025-го вулкан выбрасывал струи расплавленной породы на высоту около 500 метров – почти в полтора раза выше Эйфелевой башни.

