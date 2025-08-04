После подземных толчков на Камчатке проснулся вулкан, спавший с XIV века

Вулкан Крашенинникова не проявлял активности более 600 лет

04 августа 2025, 11:05, ИА Амител

Вулкан / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

На Камчатке зафиксирована прямая связь между мощным землетрясением, произошедшим 30 июля, и активизацией сразу нескольких вулканов, сообщил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, член-корреспондент РАН Алексей Озеров.

«Сейсмическое событие "накачало" дополнительную энергию в магматические очаги, что спровоцировало начало вулканической активности», – отмечает Озеров.

Первым отреагировал Авачинский вулкан – над его кратером появились парогазовые выбросы с примесью пепла, достигавшие высоты около 300 метров. Вслед за ним активизировался Ключевской: из кратера поднялась пепловая колонна до шести километров, а по склону начал стекать лавовый поток.

3 августа произошло событие, которого не было более 600 лет: проснулся вулкан Крашенинникова, последний раз извергавшийся, предположительно, в XIV веке. Из его вершинного кратера началось извержение, а по телу вулкана открылась трещина. Помимо этого, шлейф пепла от извержения растянулся на юго-восток и поднялся на высоту до шести километров над уровнем моря.

Пепловый шлейф / Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Кроме того, в районе поселка Озерная жители периодически слышат гул и раскаты со стороны вулкана Камбального. По оценке специалистов, велика вероятность, что он также вошел в фазу извержения под воздействием землетрясения, зафиксированного в конце июля.

