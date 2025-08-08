Пилот посадил вертолет с туристами на камчатский вулкан и умер

У него случился сердечный приступ

Вулкан / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

На Камчатке пилот вертолета Robinson умер от сердечного приступа во время выполнения полета. По данным Telegram-канала Shot, летчик почувствовал себя плохо в воздухе, но успел совершить экстренную посадку на склоне вулкана Крашенинникова.

В момент происшествия уже готовился вылет санитарной авиации, но спасти пилота не удалось. Его состояние стремительно ухудшилось, и он скончался до прибытия помощи. По предварительной информации, на борту вертолета могли находиться пассажиры, однако их состояние и дальнейшая судьба пока не уточняются.

Напомним, накануне, 7 августа, вулкану Ключевскому был присвоен красный код авиационной опасности из-за интенсивного извержения, что создает дополнительные риски для авиации в регионе.

В настоящее время обстоятельства инцидента расследуются. Специалисты выясняют, могла ли экстремальная ситуация с вулканической активностью повлиять на состояние пилота, а также проверяют техническое состояние воздушного судна.

