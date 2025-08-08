НОВОСТИПроисшествия

Пилот посадил вертолет с туристами на камчатский вулкан и умер

У него случился сердечный приступ

08 августа 2025, 18:10, ИА Амител

Вулкан / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
На Камчатке пилот вертолета Robinson умер от сердечного приступа во время выполнения полета. По данным Telegram-канала Shot, летчик почувствовал себя плохо в воздухе, но успел совершить экстренную посадку на склоне вулкана Крашенинникова.

В момент происшествия уже готовился вылет санитарной авиации, но спасти пилота не удалось. Его состояние стремительно ухудшилось, и он скончался до прибытия помощи. По предварительной информации, на борту вертолета могли находиться пассажиры, однако их состояние и дальнейшая судьба пока не уточняются.

Напомним, накануне, 7 августа, вулкану Ключевскому был присвоен красный код авиационной опасности из-за интенсивного извержения, что создает дополнительные риски для авиации в регионе.

В настоящее время обстоятельства инцидента расследуются. Специалисты выясняют, могла ли экстремальная ситуация с вулканической активностью повлиять на состояние пилота, а также проверяют техническое состояние воздушного судна.

Ранее сообщалось, что Камчатский полуостров сдвинулся на несколько метров из-за землетрясения.

После подземных толчков на Камчатке проснулся вулкан, спавший с XIV века

Вулкан Крашенинникова не проявлял активности более 600 лет
Комментарии 2

Гость

19:58:16 08-08-2025

Интересно почему про пилота знают, а про пассажиров ничего не знают.

Гость

05:59:49 09-08-2025

Гость (19:58:16 08-08-2025) Интересно почему про пилота знают, а про пассажиров ничего н... Пассажиры ноги в руки разбежались от греха подальше.

