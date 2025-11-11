На концерт Анны Асти в Новосибирске почти не осталось билетов в VIP-ложи

При этом в продаже все еще есть билеты за 2,5 тыс. рублей

11 ноября 2025, 22:40, ИА Амител

Рок-концерт / Фото: amic.ru

Жители Новосибирска раскупили большую часть самых дорогих билетов на концерт популярной российской певицы Анны Асти (настоящее имя Анна Дзюба). Ее концерт состоится в мегаполисе 7 декабря на площадке "Сибирь-Арены".

Как сообщает портал НГС, в настоящий момент в продаже все еще есть относительно недорогие билеты – попасть на концерт можно от 2,5 тыс. рублей.

«А вот билеты в VIP-ложи по большей части уже раскуплены. Мест за 20 тыс. рублей осталось всего несколько десятков», – говорится в исследовании новосибирского портала.

Что касается средней ценовой категории (от 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей), то здесь выбор еще достаточно большой. Однако билеты в некоторые секторы выкуплены почти полностью.

В Барнауле же Анна Асти выступит 5 декабря. И судя по данным о продаже билетов, свободных мест в "Титов-Арене" осталось немного и в основном это уже дорогие предложения. Кстати, их стоимость варьируется от 3 до 8,5 тыс. рублей.

