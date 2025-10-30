В Барнауле планирует выступить Арбенина, которую хотят отменить в Новосибирске и Омске

Ранее артистку обвиняли в критике СВО и поддержке Израиля в конфликте с Сектором Газа

30 октября 2025, 15:10, ИА Амител

Рок-концерт / Фото: amic.ru

В Барнауле 6 декабря в "Титов-Арене" выступит Диана Арбенина с группой "Ночные снайперы" в рамках большого тура, который проходит несмотря на многочисленные попытки отменить ее выступления в разных городах России.

Судя по данным о продаже билетов, свободных мест в "Титов-Арене" осталось немного и в основном это уже дорогие предложения. Кстати, их стоимость варьируется от 3,4 тыс. до 7 тыс. рублей.Напомним, туры Арбениной по России оказались под угрозой срыва еще в 2023 году. В качестве причины СМИ указывали критику СВО со стороны певицы. В нескольких городах концерты отменили, в частности – в Улан-Удэ, Чебоксарах, Пятигорске и Казани.

Как ранее сообщало РИА Новости, рокерша еще в 2014 году не поддержала присоединение Крыма, затем дала понять, что против спецоперации, а также говорила, что ни при каких обстоятельствах не поедет в Донбасс.

Стоит отметить, что после Барнаула Диана Арбенина планирует дать концерт в Новосибирске – 7 декабря. Билеты также почти раскуплены.

Как отмечает "Om1 Новосибирск", ранее глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров призвал отменить выступление:

«Человек поддерживал израильскую армию, выпускал песни, которые дискредитируют наших бойцов, но при этом спокойно колесит по стране и зарабатывает деньги».

В комментарии изданию он предположил, что певицу якобы кто-то прикрывает. Общественник подчеркнул, что сегодня не только творчество артистов заслуживает внимания, но и их гражданская позиция.

Также, как пишет Ngs55.ru, концерт требуют отменить в Омске, запланированный на 9 декабря. Атаман объединенного казачества Прииртышья Владислав Буланкин рассказал изданию, что "ребята с СВО писали заявление ФСБ на предмет проверить Диану Арбенину на причастность к финансированию армии Украины".

