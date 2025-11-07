Надежда Кадышева сокращает концерты из-за проблем со здоровьем

Продюсер Сергей Дворцов подчеркнул, что артистка теперь будет более избирательно подходить к выбору концертов

07 ноября 2025, 22:30, ИА Амител

Надежда Кадышева / Скриншот из видео шоу-программы "Плывет веночек"

Продюсер Сергей Дворцов прокомментировал сокращение концертной деятельности народной артистки Надежды Кадышевой. По его словам, 66-летняя певица вынуждена снизить рабочую нагрузку из-за состояния здоровья, пишет "Абзац".

«Она устала. Все-таки человек очень взрослый. Думаю, самочувствие ее уже подводит», – отметил Дворцов.

Продюсер подчеркнул, что Кадышева теперь будет более избирательно подходить к выбору концертов и тщательно рассчитывать свои силы. По его словам, артистка, достигшая пика популярности весной 2025 года благодаря вирусному распространению песен "Плывет веночек" и "Течет ручей", имеет финансовую возможность позволить себе работать в менее интенсивном режиме.

Ситуация вызвала неоднозначную реакцию поклонников. Многие зрители выражают недовольство тем, что значительную часть текущих выступлений певицы занимают номера в исполнении ее сына Григория.

Несмотря на сокращение графика, творческие планы ансамбля "Золотое кольцо" остаются масштабными. На лето 2026 года запланирован большой стадионный концерт в Лужниках, где поклонники смогут снова увидеть выступление легендарной певицы.