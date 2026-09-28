"На мелкие фрагменты". Барнаульский врач рассказал, как ломаются кости лица у самокатчиков
Порой восстановить челюсть без протезирования и вовсе невозможно, говорит хирург Акоп Акопян
28 сентября 2026, 07:00, ИА Амител
Прошедшее лето в Алтайском крае выдалось очень "богатым" на травмированных самокатчиков, сообщили в региональном Минздраве. Любители прокатиться на электросамокате часто получают страшные травмы лица: кости разлетаются на осколки, и собрать их заново без применения протезов удается далеко не всегда.
Ломается нос и вылетают зубы
Такие пострадавшие попадают в пятую горбольницу Барнаула — единственное медучреждение региона, где лечат травмы и заболевания лица и шеи. По данным краевого Минздрава, за год отделение челюстно-лицевой хирургии принимает 3,5 тысячи пациентов, больше половины из которых — экстренные.
"Летом этот поток резко возрастает из-за любителей электросамокатов. Падения с них оборачиваются переломами челюстей, носа, скул и потерей зубов. Чтобы спасти лица людей, хирурги проводят сложнейшие операции", — сообщают в ведомстве.Нередко травмы у электросамокатчиков гораздо тяжелее, чем у пострадавших в ДТП, рассказал челюстно-лицевой хирург больницы Акоп Акопян. По его словам, далеко не всегда челюсть можно полностью восстановить.
"Порой пациента после ДТП прооперировать легче, чем самокатчика. При падении на скорости весь удар часто приходится на подбородок, из-за чего ломаются суставные головки нижней челюсти. Кости буквально разлетаются на мелкие фрагменты. Если перелом слишком мелкооскольчатый, восстановить сустав анатомически невозможно — осколки приходится удалять и замещать его эндопротезом. А это, конечно, серьезно влияет на качество всей последующей жизни человека", — пояснил медик.
Поток пациентов был огромным
По словам специалиста, летом 2026 года пострадавшие самокатчики поступали в отделение один за другим. В пример он привел день, когда на экстренную операцию почти одновременно привезли мужчину и женщину 30–40 лет.
"Они катались в разных районах Барнаула и оба неудачно упали. У обоих диагностировали двусторонний оскольчатый перелом мыщелкового отростка нижней челюсти. Пациенты жаловались на острую боль и щелчки перед ухом, а также на сильное нарушение прикуса — им казалось, что зубы "не свои" и смыкаются неправильно. Чтобы спасти родные суставы и вернуть анатомию, нам пришлось пойти на крайне травматичное вмешательство. Потребовалась остеотомия: мы буквально выпиливали фрагменты ветвей нижней челюсти, чтобы добраться до глубины, извлекали костные осколки, по крупицам собирали суставную головку снаружи, фиксировали ее мини-пластинами, а затем устанавливали распиленный блок кости обратно на место", — рассказал хирург.Он добавил, что такое вмешательство длится около полутора часов, и врачи пятой горбольницы хорошо умеют их проводить. Только вот для пациентов это очень травматичная процедура, восстановление после которой будет долгим и болезненным.
Акопян также подчеркнул, что сами медики из челюстно-лицевого отделения на электросамокатах не катаются — им достаточно видеть, к каким тяжелейшим увечьям приводит этот вид транспорта. Тем, кто все же не собирается отказываться от такого средства передвижения, хирург настоятельно рекомендует быть предельно внимательными, соблюдать ПДД, надевать защитную экипировку и ни в коем случае не кататься в нетрезвом виде.
08:27:09 28-09-2026
Вывод: купил самокат или планируешь брать в аренду. Нужна страховка жизни и здоровья
09:12:33 28-09-2026
Я, признаться, сначала подумал, что кости лица самокатчикам ломают "благодарные" пешеходы...
09:37:43 28-09-2026
Да и на обычных самокатах с ножным приводом улетают знатно, на днях наблюдал как пацан мелкий разогнался, на камень налетел и еще на что-то, улетел далеко, да на асфальт. Еще и пешеходов двоих чуть не снес, но обошлось. Но мож хоть мозгов добавилось, хотя вряд-ли, у таких вакуум в башке.
10:11:50 28-09-2026
Гость (09:37:43 28-09-2026) Да и на обычных самокатах с ножным приводом улетают знатно, ... возражу - вакуума там нет.
с виду - та же мозговая ткань, как у людей.
11:50:24 28-09-2026
Мусик (10:11:50 28-09-2026) возражу - вакуума там нет.с виду - та же мозговая ткань,... Это только с виду.
Там соединительная ткань межушного ганглия
09:49:34 28-09-2026
У самокатчиков какие-то особенные кости?
14:51:45 28-09-2026
Гость (09:49:34 28-09-2026) У самокатчиков какие-то особенные кости?... особенные травмы
20:25:11 28-09-2026
Тем, кто пострадал ДТП - выздоровления и обязательно сделать для себя выводы из случившегося.
Я думаю, на самокаты надо тоже ОСАГО распространить - если случится ДТП, то пусть страховку платит компания, которая владеет самокатом. А если самокат личный, то ОСАГО за счет хозяина устройства. И права категории "М" ввести. Сразу поубавится и самих самокатов, и желающих на них ездить. Кто постарше, тот наверное помнит, какая несколько лет назад проблема была с мопедами и мокиками, пока не навели порядок. Странно только, почему кроссовые мотоциклы (питбайки) не попали под регулирование - на них подростки гоняют по дорогам, без номеров, стоп-сигналов, фар, поворотников. Надеюсь, что и с ними наведут порядок.
20:44:21 28-09-2026
Гость (20:25:11 28-09-2026) Надеюсь, что и с ними наведут порядок.
Вот как последний докатается, сразу и порядок начнется...
23:13:23 28-09-2026
Надо не в конце сезона, а по каждому такому случаю размещать фото самокатчиков с изуродованными лицами, до и после. Чтобы люди задумались, а стоит ли оно того... Кто-то капусту рубит, а кто-то инвалиды на всю жизнь. По рассказам врачей, жертв самокатов не менее тысячи за сезон. Тысяча изуродованных лиц!!!