"На мелкие фрагменты". Барнаульский врач рассказал, как ломаются кости лица у самокатчиков

Порой восстановить челюсть без протезирования и вовсе невозможно, говорит хирург Акоп Акопян

28 сентября 2026, 07:00, ИА Амител

Хирург Акоп Акопян / Фото: Минздрав Алтайского края

Прошедшее лето в Алтайском крае выдалось очень "богатым" на травмированных самокатчиков, сообщили в региональном Минздраве. Любители прокатиться на электросамокате часто получают страшные травмы лица: кости разлетаются на осколки, и собрать их заново без применения протезов удается далеко не всегда.

Ломается нос и вылетают зубы

Такие пострадавшие попадают в пятую горбольницу Барнаула — единственное медучреждение региона, где лечат травмы и заболевания лица и шеи. По данным краевого Минздрава, за год отделение челюстно-лицевой хирургии принимает 3,5 тысячи пациентов, больше половины из которых — экстренные.

"Летом этот поток резко возрастает из-за любителей электросамокатов. Падения с них оборачиваются переломами челюстей, носа, скул и потерей зубов. Чтобы спасти лица людей, хирурги проводят сложнейшие операции", — сообщают в ведомстве.Нередко травмы у электросамокатчиков гораздо тяжелее, чем у пострадавших в ДТП, рассказал челюстно-лицевой хирург больницы Акоп Акопян. По его словам, далеко не всегда челюсть можно полностью восстановить.

"Порой пациента после ДТП прооперировать легче, чем самокатчика. При падении на скорости весь удар часто приходится на подбородок, из-за чего ломаются суставные головки нижней челюсти. Кости буквально разлетаются на мелкие фрагменты. Если перелом слишком мелкооскольчатый, восстановить сустав анатомически невозможно — осколки приходится удалять и замещать его эндопротезом. А это, конечно, серьезно влияет на качество всей последующей жизни человека", — пояснил медик.

Поток пациентов был огромным

По словам специалиста, летом 2026 года пострадавшие самокатчики поступали в отделение один за другим. В пример он привел день, когда на экстренную операцию почти одновременно привезли мужчину и женщину 30–40 лет.

"Они катались в разных районах Барнаула и оба неудачно упали. У обоих диагностировали двусторонний оскольчатый перелом мыщелкового отростка нижней челюсти. Пациенты жаловались на острую боль и щелчки перед ухом, а также на сильное нарушение прикуса — им казалось, что зубы "не свои" и смыкаются неправильно. Чтобы спасти родные суставы и вернуть анатомию, нам пришлось пойти на крайне травматичное вмешательство. Потребовалась остеотомия: мы буквально выпиливали фрагменты ветвей нижней челюсти, чтобы добраться до глубины, извлекали костные осколки, по крупицам собирали суставную головку снаружи, фиксировали ее мини-пластинами, а затем устанавливали распиленный блок кости обратно на место", — рассказал хирург.Он добавил, что такое вмешательство длится около полутора часов, и врачи пятой горбольницы хорошо умеют их проводить. Только вот для пациентов это очень травматичная процедура, восстановление после которой будет долгим и болезненным.

Акопян также подчеркнул, что сами медики из челюстно-лицевого отделения на электросамокатах не катаются — им достаточно видеть, к каким тяжелейшим увечьям приводит этот вид транспорта. Тем, кто все же не собирается отказываться от такого средства передвижения, хирург настоятельно рекомендует быть предельно внимательными, соблюдать ПДД, надевать защитную экипировку и ни в коем случае не кататься в нетрезвом виде.