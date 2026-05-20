Собирают людей по частям. Как в Барнауле лечат тяжелейших пациентов, пострадавших в ДТП

Лето — жаркая и напряженная пора в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи

20 мая 2026, 06:15, ИА Амител

Краевая клиническая больница скорой помощи / Фото: amic.ru

20 мая травматологи отмечают свой профессиональный праздник. Это особая медицинская специальность — врачи трудятся днем и ночью, не прерываясь на праздники и выходные. К примеру, в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи во многих отделениях и вовсе нет неприемных дней. Медучреждение уже много лет работает по "скоропомощному" профилю, спасая людей "с колес" и ставя их на ноги после тяжелейших травм.

О том, как больница готовится к теплому сезону, когда пострадавших в ДТП становится заметно больше, — в материале amic.ru.

От головы до пальцев

Отделения травматологического направления составляют большую часть больницы, рассказывает главный врач Андрей Макин. Каждое специализируется на своей узкой области.

«У каждого свое направление: повреждения нижних конечностей и позвоночника, крупных сухожилий и верхних конечностей. В нейротравматологическом отделении работают с ушибами и повреждениями позвоночника и спинного мозга, с черепно-мозговыми травмами. Есть отделение сочетанной травмы, где лечат пациентов с несколькими разными повреждениями. Плюс, два наших хирургических отделения тоже так или иначе занимаются травмой: те же разрывы внутренних органов», — говорит руководитель.Он подчеркивает, что медучреждение изначально создавалось с "экстренным" прицелом. Работа всех отделений направлена на одно: оказывать помощь максимально быстро и концентрировать на себе самые сложные случаи.

«Наша задача — максимально быстро прооперировать пациента и восстановить его так, чтобы он снова встал в строй, жил нормальной жизнью. Тяжелых пациентов с межрайонных больниц мы переводим к себе. Ну а если случилось серьезное ДТП, пострадавших сразу везут напрямую к нам», — поясняет Макин.

В больнице скорой помощи не перестают развивать медицинские технологии.

«Мы одними из первых в крае начали применять металлосинтез на разных уровнях: начиная от пальцев и заканчивая позвоночником и крупными трубчатыми костями. Есть уникальные технологии, которые используем только мы. И все это делается в экстренном порядке, чтобы спасти человека и дать ему возможность зацепиться за жизнь», — добавляет главврач.Сегодня в медучреждении трудится около тысячи человек, более двухсот из которых — врачи.

Фото: amic.ru

Хуже всего — политравма

В отделении сочетанной травмы оказываются самые тяжелые пациенты. К примеру, сейчас здесь проходит лечение Вероника (имя изменено). Три недели назад 21-летняя девушка попала в жуткое ДТП — лобовое столкновение с другим автомобилем.

«Другая машина выехала мне на встречную, и мы столкнулись лоб в лоб. Было много участников и несколько пострадавших. У меня перелом ноги в трех местах: открытый перелом колена, оскольчатый перелом малоберцовой кости и перелом большой берцовой кости со смещением. Меня экстренно привезли сюда и сразу отправили на операцию», — вспоминает пострадавшая.При обследовании выяснилось, что у нее еще и разорван внутренний орган. Поэтому операций было несколько, и будут еще.

«Сначала мне зашили колено и поставили фиксирующий аппарат. Потом поставили пластину. Скоро поставят еще одну пластину. А в хирургическом отделении мне зашивали внутренний орган. Через два месяца будет еще одна операция», — делится Вероника.Конкретных сроков восстановления врачи не называют. Но считают, что у девушки есть шансы вернуться к активной жизни: молодой возраст это позволяет. А она, в свою очередь, подчеркивает профессионализм врачей и трепетное отношение персонала.

Поврежденная нога / Фото: amic.ru

Это отделение — краевой центр для лечения пациентов с политравмой. Здесь технологии фиксации переломов металлоконструкциями особенно важны, говорит врач-травматолог и кандидат медицинских наук Иван Плотников.

«С помощью современных технологий мы все больше и больше снижаем инвазию. Раньше были консервативные методики, при которых пациент надолго был прикован к постели. А современные методы фиксации переломов позволяют активизировать человека в максимально короткие сроки. К примеру, при переломе бедра с установкой конструкции мы можем активизировать пациента уже на следующие сутки. Раньше ему бы пришлось восемь недель лежать на вытяжении скелета, а потом еще полгода носить гипсовую повязку», — рассказывает врач.Прогресс виден и по статистике. До открытия отделения в 2000 году летальность от политравм составляла 30–40%. К прошлому году она снизилась уже до 9,4%. Общая летальность при травмах — меньше 5%. Это хорошие показатели, сравнимые со среднероссийскими, отмечает специалист.

Травматолог Иван Плотников / Фото: amic.ru

Поспешил — попал в реанимацию

Самые тяжелые и страшные травмы, как правило, происходят в результате ДТП. В отделении сочетанной травмы в прошлом году доля таких пациентов составила порядка 60%. И это при том, что всего в 2025-м пролечили 1800 человек.

«Чаще всего при ДТП мы наблюдаем именно сочетание различных травм. Это комбинации черепно-мозговых травм с повреждениями скелета, грудной клетки, брюшных органов. Сочетание может быть разнообразным», — говорит Иван Плотников.Самыми тяжелыми пациентами, как правило, становятся мотоциклисты.

«В отличие от автомобилей, мотоцикл не имеет никакой защитной оболочки. Вся кинетическая энергия при столкновении мгновенно передается на организм. Это приводит к значительным, чаще всего массивным повреждениям. Возможно разможжение мягких тканей, вплоть до потери конечности. Тяжелейшие мозговые травмы», — рассказывает травматолог.

Впрочем, не обязательно садиться за руль автомобиля или мотоцикла, чтобы стать жертвой ДТП. Страдают и любители прокатиться на велосипеде, самокате или другом средстве индивидуальной мобильности.

К примеру, в нейротравматологическом отделении лежит пожилой мужчина, для которого поездка на велосипеде закончилась реанимацией.

«Ему 69 лет, ехал в одном из районов края и был сбит машиной. Состояние тяжелое, у нас он лежит с 29 апреля. Тяжелая черепно-мозговая травма, тяжелая травма лицевого скелета. Если говорить простыми словами, то лицевой отдел черепа оторвался от мозгового. Поэтому мы подключили и челюстно-лицевых хирургов, чтобы спасти пациента», — рассказывает врач-нейрохирург Павел Бутучел.Специалист работает в больнице уже десять лет. По его словам, экстренная больница — это очень сложный формат, который требует моральной и физической подготовки.

«Самая большая сложность в том, что ты не знаешь, с чем именно столкнешься. Высокоэнергетические травмы, при которых раскалывается череп или значительно разломан позвоночник, требуют немедленных действий. Там уже ненормальная анатомия, поэтому приходится ориентироваться на месте и принимать решения на ходу», — делится Бутучел.Наконец, приходится быть и хорошими психологами. Нервное напряжение в отделениях больницы тоже бывает крайне высоким.

«Иногда ты как врач должен прийти и сказать человеку, что ходить он, скорее всего, не будет. Или сказать родственникам пациента, что его когнитивные способности после тяжелейшей травмы уже не восстановятся. Наконец, в приемное отделение разные люди поступают. Порой — не в своем уме или не совсем трезвые. Пытаются весь свой негатив выплеснуть на врача. Но ничего. Мы здесь и мы продолжаем работать», — говорит нейрохирург. Хирург Павел Бутучел / Фото: amic.ru

Жаркое и травмоопасное лето

Главный врач больницы подчеркивает: травмы происходят на протяжении всего года. Никаких периодов "затишья" у врачей нет.

«Работы каждый месяц только прибавляется. Зимой причиной становятся гололеды и туман, летом — купальщики с травмой ныряльщика, падающие с высоты дети. Ну а ДТП происходят круглый год», — говорит Андрей Макин.Тем не менее летом проблема становится гораздо более актуальной, а в отделениях заранее готовятся к "жаркому" сезону. Велосипедисты, мотоциклисты и самокатчики делают дорожное движение более сложным и опасным. Пешеходов становится больше. Да и водители начинают ездить чаще, в том числе и на отдых.

Руководитель медучреждения призывает всех водителей соблюдать главное правило — не спешить.

«За людей, которые у вас в машине, отвечаете вы. Поспешили — погубили не только себя, но и других. Никогда не садитесь за руль уставшим, тем более в алкогольным опьянении. Не пускайте за руль людей без прав. И никогда не спешите. Там, куда вы спешите, выходных нет», — призывает Макин.Предельную бдительность нужно соблюдать и пешеходам. А детям нужно досконально объяснять правила дорожного движения.

«Научите своего ребенка правильно переходить дорогу. Пешком, а не на велосипеде или самокате», — говорит врач.Наконец, всем жителям края он рекомендует обучиться навыкам оказания первой помощи в рамках программы "Готов к санитарной обороне". В экстренной ситуации это реально может спасти чью-то жизнь.