Вплоть до ампутации или смерти. Алтайский врач о том, как уберечь детей от травм летом
Даже незначительные повреждения могут сказаться в будущем, предупреждает травматолог Андрей Меньшиков
02 июня 2026, 06:15, ИА Амител
Лето в Алтайском крае еще не успело начаться, а в травматологических отделениях Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи уже хватает несовершеннолетних пациентов. Об этом рассказал травматолог-ортопед медучреждения Андрей Меньшиков. Он отметил, что в теплое время года риск различных травм возрастает в разы.
О том, где дети чаще всего получают повреждения и как обезопасить своего ребенка, — в материале amic.ru.
Для малыша опасно все вокруг
Младенцы чаще всего получают бытовые травмы, не связанные с временем года.
«Нельзя оставлять малышей без присмотра. Падение даже с невысокой кроватки может привести к повреждениям и черепно-мозговым травмам», — предупредил Меньшиков.Угроз становится гораздо больше, когда малыш начинает ходить самостоятельно: плиты, горячая вода, супы, незакрытые розетки, оставленная на виду бытовая химия. Даже обычная зарядка для телефона может стать причиной трагедии, говорит травматолог.
«Ребенок подполз, взял это зарядное устройство, начал его жевать. В лучшем случае его просто током ударит, а в худшем — вплоть до летального исхода», — привел пример специалист.Но самые жуткие истории — случаи выпадения детей из окон. Они происходят ежегодно, с сожалением констатировал медик.
«Летом многие начинают проветривать помещения и открывать окна. Ребенок залезает на подоконник, облокачивается на москитную сетку и в итоге выпадает из окна. Сколько бы мы про это ни говорили, такие случаи происходят каждый год», — сказал Андрей Меньшиков.Травматолог настаивает — на окнах обязательно должны стоять замки. А игры с ребенком вообще никак не должны быть связаны с окнами. Не сажайте ребенка на подоконник, чтобы показать ему, как на улице красиво. В следующий раз он уже попробует залезть туда без вас.
Велосипеды и самокаты — главная угроза
В школьном возрасте к перечню опасностей добавляются дороги.
«Ребенок становится самостоятельным, многие ходят в школу уже без родителей. Появляются новые угрозы: переход дороги, самокаты, велосипеды. Начинаются всякие "пойдем гулять после школы, попрыгаем с гаражей". Все это может закончиться травмой», — пояснил травматолог.Ребенку нужно не только досконально объяснять все правила перехода дороги и пользования самокатом или велосипедом, но и показывать все собственным примером. А еще обязательно проконтролировать, что он соблюдает все правила, когда вас нет рядом.
Велосипеды и самокаты — отдельная тема. Чем выше скорость, тем страшнее могут быть повреждения.
«Недавно у нас лежал четырехлетний ребенок. Катался по лесу и разогнался с горки. Родители не успели его остановить. В итоге у ребенка тяжелая черепно-мозговая травма, перелом плеча, большая гематома. Потребовались операции. Слава Богу, все обошлось», — рассказал специалист.Дети часто травмируются из-за велосипедов, даже не катаясь на них.
«При изучении велосипеда могут засунуть палец в цепь или в спицы. В итоге повреждения такие, что может дойти вплоть до ампутации. Сейчас в отделении травмы кисти лежит шесть детей. В основном это повреждения сухожилий, в том числе и цепями», — рассказал Меньшиков.Травматолог подчеркнул, что ездить опасно даже во дворах — увлекшись, дети нередко выезжают на проезжую часть. В таких условиях водитель может не среагировать, даже если движется очень медленно.
Ежедневно в БСМП поступает более десяти детей в возрасте от года до 15 лет с различными повреждениями головы. Чаще всего травмы получают именно во время катания на велосипеде или самокате. В большинстве случаев это легкая степень тяжести — ушибы. Но 20% детей требуется госпитализация.
Ребенка нужно пристегивать, а не держать руками
Страдают дети и в ДТП. Сейчас в больнице пять несовершеннолетних пациентов, которые получили травмы в авариях.
Травматолог подчеркнул: нередко к повреждению приводит то, что родители не пристегивают малыша. А порой и авария может произойти именно из-за этого.
«Это отдельная категория наших пациентов — непристегнутый ребенок в машине. При столкновении он летает как шарик внутри автомобиля и получает дополнительные повреждения, а может и вовсе вылететь из автомобиля. Кроме того, он может отвлечь водителя — в любой момент вылезти с заднего сиденья, дернуть за руку, что-то крикнуть. Это может и привести к ДТП», — сказал Меньшиков. Отдельно он обратился к мамам, которые держат младенцев на руках во время поездки.
«Считают, что они сильнее, чем детские удерживающие устройства. Думают, что удержат малыша в случае ДТП. Это глупость. Даже если вы его и удержите, то запросто можете сдавить его собой», — предупредил специалист.
Даже небольшое повреждение может "аукнуться" в будущем
Врач также посоветовал не только внимательно следить за своими детьми, чтобы не допустить травм, но и внимательно следить за их состоянием и поведением, если повреждение уже произошло.
По его словам, даже незначительные на первый взгляд травмы могут привести к серьезным проблемам в будущем.
«К примеру, небольшой перелом, если он произошел в зоне роста, может замедлить рост кости. Вроде все зажило, ребенок ни на что не жалуется. А потом он вырастает и выясняется, что одна конечность меньше другой», — сказал травматолог.Самые опасные травмы — черепно-мозговые и спинномозговые. Они чаще других приводят к инвалидизации или даже смерти. И могут проявить себя в будущем.
«Да, у детей черепно-мозговые травмы хорошо компенсируются. Но с возрастом у ребенка могут появиться эмоциональные изменения, он может отставать в школе», — допустил медик. Родителей он призвал внимательно следить за своим ребенком и при любом значительном изменении поведения обращаться к медикам.
Как уберечь ребенка?
- Если у вас в доме маленький ребенок, обязательно предусмотрите все меры безопасности. Ограждения кроватки должны быть надежно закреплены и всегда закрыты.
- Все опасные предметы — электроприборы, бытовая химия, лекарства и прочее — должны храниться в недоступных для ребенка местах.
- На окнах должны стоять замки. Ни в коем случае не "приучайте" ребенка к подоконнику, не играйте с ним возле окна.
- Тщательно обследуйте детскую площадку, перед тем как пустить на нее ребенка. Не должно быть острых углов, выпирающих деталей, неисправных конструкций, осколков стекла.
- Проговаривайте с ребенком правила дорожного движения. Обязательно научите его, как переходить дорогу и не терять бдительности вблизи проезжей части.
- Если ребенок катается на велосипеде, он должен быть в шлеме и другой защитной экипировке. Объясните ему, что очень важно заботиться о себе и своей безопасности.
- Не отпускайте ребенка на водоем без сопровождения взрослых. Даже если он с вами, тщательно обследуйте место купания. Нырнув в неизвестном месте, можно получить "травму ныряльщика" и остаться инвалидом.
- В машине обязательно пристегивайте ребенка. Всегда.
- Если ребенок ударился головой и у него появились заторможенность, сонливость, тошнота или рвота, немедленно вызывайте скорую. Это главные симптомы сотрясения.
- Если ребенок травмировался и вы не можете самостоятельно решить, нужна ли ему медицинская помощь, не тяните до ночи. В случае сомнений лучше свозить его в травмпункт.
09:12:25 02-06-2026
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