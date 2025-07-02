На площади Победы в Барнауле начали строить небольшую гранитную часовню. Фото
Внутри будет икона, доступ к ней сделают с трех сторон - западной, северной и южной
02 июля 2025, 10:40, ИА Амител
На площади Победы в Барнауле начали строительство небольшая часовни в память о солдатах Великой Отечественной войны. Как ранее подробно рассказывал amic.ru, на изготовление и установку объекта власти города направили 21,4 млн рублей.
Открытая одноэтажная часовня из гранитных монолитов будет размером 2,3 на 2,3 метра с примерной высотой 6,4 метра. Внутри будет икона, доступ к ней сделают с трех сторон – западной, северной и южной.
"Часовня состоит из монолитного железобетонного фундамента, плит постамента, опор под колонны, четырех колонн, девяти ступеней, свода, шатра с барабаном, купола, креста и иконостаса с иконой. Инженерные системы не предусматриваются", - говорится в документации.
Напомним, идею построить часовню на площади Победы предложили ветераны и общественные организации во время благоустройства общественного пространства в 2024 году. В администрации Барнаула инициативу поддержали.
"Создание здесь небольшой часовни - это еще один способ отдать дань памяти и уважения защитникам Отечества", - подчеркнул глава города Вячеслав Франк.
10:48:16 02-07-2025
Можт дырки в асфальте хотя бы на центральных улицах заделать? О новом-то асфальте, наверное, запрещено говорить.
10:57:11 02-07-2025
так там вроде уже есть?
11:32:16 02-07-2025
Ленина, увезли...
За то часовню...!?
А ведь при Советах люди были больше воспитанные и нравственные!...
11:58:54 02-07-2025
Гость (11:32:16 02-07-2025) Ленина, увезли...За то часовню...!?А ведь при Совета... Так раньше если и верили, то искренне, а сейчас всё на показуху.
16:33:38 02-07-2025
Гость (11:58:54 02-07-2025) Так раньше если и верили, то искренне, а сейчас всё на показ... Мода на веру, идет с верху.
16:54:30 02-07-2025
Гость (11:32:16 02-07-2025) Ленина, увезли...За то часовню...!?А ведь при Совета... Я, премного благодарен своей первой учительнице, что она разъяснила нам, что церкви, попы и их изобретения, это опиум для народа, который не знает Бога - Создателя.
11:30:04 03-07-2025
Гость (11:32:16 02-07-2025) Ленина, увезли...За то часовню...!?А ведь при Совета... Ильич позавчера вечером на законном месте стоял, хотя статья была раньше.
12:03:33 02-07-2025
Часовня, почему не памятник?
13:39:57 02-07-2025
Гость (12:03:33 02-07-2025) Часовня, почему не памятник? ... Потому же, почему на 9 мая Мавзолей завешивают...
13:56:01 02-07-2025
Гость (12:03:33 02-07-2025) Часовня, почему не памятник? ... памятник кому!?...
заврались до того, что щас даже памятники ставить опасно!...
а так... поставил кубик абстрактному дедушке на облаке? и привет!
14:45:07 02-07-2025
Гость (12:03:33 02-07-2025) Часовня, почему не памятник? ... Там стоит памятник, а свечи желающие ставят прямо на мемориале Славы.
14:29:22 02-07-2025
Могли бы и побольше соорудить, места там хватает.
15:45:57 02-07-2025
Кириллколизация любой ценой...Непонятно одно, почему за бюджетные деньги? А после сдачи епархии бесплатно передадите как культовое сооружение? Тут пишут, что по просьбам неких организаций..Вот пусть бы и собирали сами бабки на эту каменную беседку...
21:39:47 04-07-2025
Зачем?