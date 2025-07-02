На площади Победы в Барнауле начали строить небольшую гранитную часовню. Фото

Внутри будет икона, доступ к ней сделают с трех сторон - западной, северной и южной

02 июля 2025, 10:40, ИА Амител

Строительство часовни на площади Победы / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

На площади Победы в Барнауле начали строительство небольшая часовни в память о солдатах Великой Отечественной войны. Как ранее подробно рассказывал amic.ru, на изготовление и установку объекта власти города направили 21,4 млн рублей.

Открытая одноэтажная часовня из гранитных монолитов будет размером 2,3 на 2,3 метра с примерной высотой 6,4 метра. Внутри будет икона, доступ к ней сделают с трех сторон – западной, северной и южной.

"Часовня состоит из монолитного железобетонного фундамента, плит постамента, опор под колонны, четырех колонн, девяти ступеней, свода, шатра с барабаном, купола, креста и иконостаса с иконой. Инженерные системы не предусматриваются", - говорится в документации.

Напомним, идею построить часовню на площади Победы предложили ветераны и общественные организации во время благоустройства общественного пространства в 2024 году. В администрации Барнаула инициативу поддержали.