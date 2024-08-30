На площади Свободы в Барнауле заменят освещение

На работы власти намерены потратить 3,3 млн рублей

30 августа 2024, 09:42, ИА Амител

Площадь Свободы в Барнауле / Фото: amic.ru

Элементы освещения заменят на площади Свободы в Барнауле. На это из городского бюджета намерены потратить 3,3 млн рублей. Работы будут проводить в том числе и для того, чтобы усилить антитеррористическую защищенность мест массового пребывания людей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

На площади Свободы подрядчик должен будет демонтировать существующие элементы наружного освещения, затем – проложить сети электроснабжения линии, кабельно-проводниковую продукцию, установить новые элементы наружного освещения и провести пусконаладочные работы.

Выполнить условия контракта подрядчик должен с даты заключения до 1 ноября 2024 года. Действие договора заканчивается 6 декабря 2024 года. Закупка появилась на портале 27 августа, заявки желающие смогут подавать до 5 сентября. А итоги лота подведут 9 сентября.

Напомним, что сейчас в Барнауле ремонтируют площадь Победы. Работы там начались в середине июля. На площади модернизируют систему освещения, меняют плитку и бордюрный камень, делают новые пандусы и гранитные лестницы, а также ремонтируют Монумент павшим кавалерам орденов и стилобат, объединяющий скульптуру "Прощание" и стелу.