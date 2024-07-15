Власти Барнаула планируют отремонтировать лестницу в Нагорном парке
Подрядчику готовы заплатить максимум около 250 тысяч рублей
15 июля 2024, 13:30, ИА Амител
Власти Барнаула намерены отремонтировать лестницу в Нагорном парке. На это планируется потратить почти 250 тысяч рублей, сейчас идет поиск подрядчика. Соответствующий лот размещен на портале госзакупок.
Подрядчик должен будет демонтировать поврежденное бетонное основание и изношенное резиновое покрытие, подготовить и смонтировать новое бетонное основание, положить на него заплатки и утилизировать старую резину. В работах будет использована резиновая крошка и битумная эмульсия.
Закупка появилась на портале 12 июля, заявки можно подавать до 24 июля. Итоги закупки подведут 25-го числа. Победитель будет выполнять работы с даты подписания контракта до 31 августа 2024 года. Договор вступит в силу со дня подписания и будет действовать до 30 сентября 2024 года.
Напомним, что в Нагорном парке власти краевой столицы намерены установить макет Барнаула, который изобразит город 60-х годов XIX века. Он будет представлять собой отлитую из бронзы карту. Располагаться макет будет на постаменте из пуштулимского или саяногорского мрамора. Сейчас мэрия Барнаула ищет подрядчика, который изготовит его и установит.
Также в исторической части города планируется установить скульптуру купца Сухова, арт-объекты с аудиогидом, антипарковочные болларды, информационные стенды и стелы, а также сделать велопарковку и фотозону.
13:35:10 15-07-2024
И когда она успела износиться?
14:55:28 15-07-2024
Гость (13:35:10 15-07-2024) И когда она успела износиться? ... Не только резиновое покрытие,но и бетон не выдеживает постоянный топот ног барнаульцев и их гостей.
15:12:31 15-07-2024
Гость (14:55:28 15-07-2024) Не только резиновое покрытие,но и бетон не выдеживает постоя... Там такой большой поток людей? Не смешите!
16:43:46 15-07-2024
Гость (13:35:10 15-07-2024) И когда она успела износиться? ... как только захотелось деняк. сначала 250, а там по накатанной (худ.муз)
22:44:12 15-07-2024
Гость (13:35:10 15-07-2024) И когда она успела износиться? ... Так её как открыли, она уже изношенная была. Не помните, как дорожки вкривь и вкось пошли? Хоть бы лестница не поплыла.
13:42:00 15-07-2024
Старая лестница без ремонта выглядела лучше, чем ваша новая.
13:43:51 15-07-2024
Што, опять?!!!
13:55:17 15-07-2024
а может быть нафиг лесницу - давайте новый пямятник ВИЛенину поставим, а?
большой, красивый.
17:10:06 15-07-2024
Мусик (13:55:17 15-07-2024) а может быть нафиг лесницу - давайте новый пямятник ВИЛенину... искренне рад, что предложение поставить новый памятник Вождю вызывает приятие широких пролетарских народных масс.
то, что мы в массе своей гордимся героическим прошлым нашей страны, каким бы трагическим оно ни было, дает надежду что мы как это уже было в истории вместе раздолбаем всех врагов которые к нам с мечом намереваются, и уже таки построим нормуль жизнь.
всем добра.
13:59:12 15-07-2024
в Москве тротуарная плитка и бордюры, у нас лестница? её открыли в 2016 году, прошло меньше 8 лет, это что за капитальное строение, которые через 8 лет надо ремонтировать?
14:04:17 15-07-2024
250 тыщ - на зарплату рабочим не хватит. Объявлятей конкурс ГПХ для самозанятых строителей.
14:35:56 15-07-2024
мне нравятся местные икперды :) там может 2 кв.м надо отремонтировать, изучите для начала условия, а иначе за 250тыров, смешно, з/п полтора рабочих
14:41:19 15-07-2024
почитал, там 20 квадратов бетон + резина, по 6300 за квадрат и 35 квадратов просто резинового покрытия по 3600 за квадрат, короче без зп будут делать, альтруисты, ну или ценные спецы
23:14:53 15-07-2024
Гость (14:41:19 15-07-2024) почитал, там 20 квадратов бетон + резина, по 6300 за квадрат... Зарубежные специалисты, которые могут работать, берут сейчас по 5000-8000 на руки в день. На них не хватит.
16:21:19 15-07-2024
Шо? Опять?
16:44:04 15-07-2024
Толпы туристов значит истоптали нашу достопримечательности , а теперь бюджет тратить. Единственное хорошо, что здесь как с музеем , нет умственно отсталых подрядчиков готовых поработать в минус. Хотя видимо именно на них расчёт, на таких тендерах
21:32:31 15-07-2024
Пусть чиновник уровня зама возьмёт и сделает за свою зарплату этот ремонт. А на работу пусть не ходит. Толку то.
21:42:27 15-07-2024
Администрация города своим непрофессионализмом и бездеятельностью накопила штрафов на миллиард рублей, а деньги тратит на стеллы, макеты, памятники купцам и т.д.