Власти Барнаула планируют отремонтировать лестницу в Нагорном парке

Подрядчику готовы заплатить максимум около 250 тысяч рублей

15 июля 2024, 13:30, ИА Амител

Лестница в Нагорном парке / Фото: amic.ru

Власти Барнаула намерены отремонтировать лестницу в Нагорном парке. На это планируется потратить почти 250 тысяч рублей, сейчас идет поиск подрядчика. Соответствующий лот размещен на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет демонтировать поврежденное бетонное основание и изношенное резиновое покрытие, подготовить и смонтировать новое бетонное основание, положить на него заплатки и утилизировать старую резину. В работах будет использована резиновая крошка и битумная эмульсия.

Закупка появилась на портале 12 июля, заявки можно подавать до 24 июля. Итоги закупки подведут 25-го числа. Победитель будет выполнять работы с даты подписания контракта до 31 августа 2024 года. Договор вступит в силу со дня подписания и будет действовать до 30 сентября 2024 года.

Напомним, что в Нагорном парке власти краевой столицы намерены установить макет Барнаула, который изобразит город 60-х годов XIX века. Он будет представлять собой отлитую из бронзы карту. Располагаться макет будет на постаменте из пуштулимского или саяногорского мрамора. Сейчас мэрия Барнаула ищет подрядчика, который изготовит его и установит.

Также в исторической части города планируется установить скульптуру купца Сухова, арт-объекты с аудиогидом, антипарковочные болларды, информационные стенды и стелы, а также сделать велопарковку и фотозону.