Сейчас конкретного наказания за неправильное обращение с баллонами СУГ нет. По статье 9.23 КоАП есть ответственность в целом за нарушение норм безопасности при использовании газового оборудования, подчеркнул зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надёжный партнёр" (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. Об этом пишут "Известия".

Согласно статье, в случае угрозы жизни и здоровью предусмотрены штрафы до 30 тыс. рублей для физических лиц и от 100 до 400 тыс. рублей – для юридических. Вот их и предлагают повысить.

"Уголовная же ответственность наступает в случае причинения вреда здоровью, жизни, имуществу, так что её ужесточение возможно в виде увеличения сроков наказания за эти деяния", – указало издание.

*Сжиженный углеродный газ