На сколько хотят увеличить штрафы за неправильное использование газовых баллонов?
В России предлагают ужесточить контроль за неправильное использование газовых баллонов
13 апреля 2023, 14:01, Анастасия Бичакова
Штрафы за незаконное использование газовых баллонов предлагают повысить в России. С соответствующей инициативой выступили в Торгово-промышленной палате (ТТП). Её поддержали в комитете Госдумы по энергетике, отмечают в письме главы организации Сергея Катырина вице-премьеру Александру Новаку.
Предполагается, что инициатива позволит усилить контроль из-за роста числа аварий с баллонами. На сколько предлагают повысить штрафы за неправильное их использование – читайте на amic.ru.
Как сейчас наказывают за неправильное обращение с баллонами СУГ*?
Сейчас конкретного наказания за неправильное обращение с баллонами СУГ нет. По статье 9.23 КоАП есть ответственность в целом за нарушение норм безопасности при использовании газового оборудования, подчеркнул зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надёжный партнёр" (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. Об этом пишут "Известия".
Согласно статье, в случае угрозы жизни и здоровью предусмотрены штрафы до 30 тыс. рублей для физических лиц и от 100 до 400 тыс. рублей – для юридических. Вот их и предлагают повысить.
"Уголовная же ответственность наступает в случае причинения вреда здоровью, жизни, имуществу, так что её ужесточение возможно в виде увеличения сроков наказания за эти деяния", – указало издание.
*Сжиженный углеродный газ
На сколько в России хотят увеличить штрафы за неправильное использование баллонов?
Штрафы за неправильное использование газовых баллонов предлагают повысить в России вдвое-втрое.
Инициатива подразумевает внесение новой статьи в главу 9 КоАП. Согласно ей, штрафы для физических лиц будут составлять 30-100 тыс. рублей, а для юридических – 200-800 тыс. рублей с приостановлением деятельности на срок до 90 дней, так как неправильное использование баллонов может привести к авариям или угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан.
А как предлагают усилить контроль за использованием газовых баллонов?
Предлагается внедрить системы единого оператора по контролю за рынком СУГ, систему цифрового учёта газовых баллонов, а также разработать программу изъятия устаревших и неисправных ёмкостей из обращения.
Кроме того, в Торгово-промышленной палате считают необходимым организовать постепенное оснащение конструкций ёмкостей современными безопасными запорными устройствами и лицензировать профессиональных участников рынка.
В Минэнерго добавили, что следует разработать более чёткие правила для организаций, занимающихся освидетельствованием баллонов.
"Необходимо ввести цифровой учёт баллонов СУГ по аналогии с обязательной маркировкой средствами идентификации в рамках создания и функционирования государственной системы мониторинга за оборотом таких товаров", – уточнили в ведомстве.
Планируется, что ужесточение правил использования баллонов позволит уменьшить количество аварий с газом.
В России во многих жилых домах используют газовые баллоны. И среди них много неисправных.
Сколько в России неисправных газовых баллонов?
В России из 50 млн газовых баллонов 80% – неисправные и требуют замены, заявили в Госдуме.
"Проблема использования газовых баллонов появилась не сегодня, она накапливалась. В комитете по предпринимательству в сфере ЖКХ в течение четырёх лет поднимались вопросы, связанные с их безопасным использованием в быту", – отмечает председатель Комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты Андрей Широков.
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