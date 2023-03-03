Лжегазовщиков, обвиняемых во взрыве дома в Новосибирске, оставили в СИЗО

Адвокаты просили избрать более мягкую меру пресечения

03 марта 2023, 10:28, ИА Амител

Фото: Вячеслав Ашурков / "КП-Новосибирск"

В Новосибирске оставили в СИЗО 45-летнюю и 25-летнего жителей Омской области, которые перед взрывом под видом газовщиков приходили в дом на улице Линейной, сообщает "КП-Новосибирск".

Адвокаты обвиняемых обратились с апелляционными жалобами в Новосибирский областной суд, пытаясь оспорить арест. Напомним, мужчина и женщина, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома. При этом компания была зарегистрирована в сарае.

Защитники лжегазовщиков пытались доказать, что их клиентам можно избрать более мягкую меру пресечения.

"Не собираются продолжать заниматься преступной деятельностью, скрываться от следствия, угрожать свидетелям", – говорилось в апелляционной жалобе.

Однако суд решил не отменять постановление Центрального районного суда: омичей оставили в СИЗО.

Трагедия в доме на Линейной произошла 9 февраля. В одной из квартир взорвался бытовой газ, в результате погибли 15 человек.