Лжегазовщиков, обвиняемых во взрыве дома в Новосибирске, оставили в СИЗО
Адвокаты просили избрать более мягкую меру пресечения
03 марта 2023, 10:28, ИА Амител
В Новосибирске оставили в СИЗО 45-летнюю и 25-летнего жителей Омской области, которые перед взрывом под видом газовщиков приходили в дом на улице Линейной, сообщает "КП-Новосибирск".
Адвокаты обвиняемых обратились с апелляционными жалобами в Новосибирский областной суд, пытаясь оспорить арест. Напомним, мужчина и женщина, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома. При этом компания была зарегистрирована в сарае.
Защитники лжегазовщиков пытались доказать, что их клиентам можно избрать более мягкую меру пресечения.
"Не собираются продолжать заниматься преступной деятельностью, скрываться от следствия, угрожать свидетелям", – говорилось в апелляционной жалобе.
Однако суд решил не отменять постановление Центрального районного суда: омичей оставили в СИЗО.
Трагедия в доме на Линейной произошла 9 февраля. В одной из квартир взорвался бытовой газ, в результате погибли 15 человек.
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