Повышение будет значительнее, чем планировали изначально

05 июля 2024, 12:45, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Госдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам во втором и третьем, окончательном чтениях. Уровень повышения будет выше, чем планировали изначально.

О том, на сколько вырастут военные пенсии и когда это произойдет, – в материале amic.ru.

1 На сколько повысят военные пенсии в 2024 году? На 5,1%. Такой уровень индексации определили в принятом законе. Документ уже включили в общий бюджетный пакет.

2 Почему уровень индексации повысили? Изначально планировалось, что военные пенсии проиндексируют на 4,5%. Но как пояснял министр финансов РФ Антон Силуанов, уровень индексации скорректировали с учетом прогноза инфляции на 2024 год.

3 На сколько в рублях увеличатся военные пенсии? Сказать трудно. Размер военной пенсии рассчитывается индивидуально и зависит от выслуги, звания, должности и других параметров. Поэтому все зависит от конкретного случая.

4 Какой в России сейчас средний размер военной пенсии? Чуть больше 41 тысячи рублей. Об этом в мае 2024-го писало агентство "Регнум" со ссылкой на депутата Госдумы Светлану Бессараб. Она напомнила, что в 2023-м пенсии военнослужащих повысили сразу на 19,5%, благодаря чему средний размер значительно подрос.

5 Когда повысят военные пенсии? 1 октября. Это традиционная дата индексации военных пенсий в стране.