НОВОСТИОбщество

На сколько повысят военные пенсии в 2024 году?

Повышение будет значительнее, чем планировали изначально

05 июля 2024, 12:45, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Госдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам во втором и третьем, окончательном чтениях. Уровень повышения будет выше, чем планировали изначально.

О том, на сколько вырастут военные пенсии и когда это произойдет, – в материале amic.ru.

1

На сколько повысят военные пенсии в 2024 году?

На 5,1%. Такой уровень индексации определили в принятом законе. Документ уже включили в общий бюджетный пакет.
2

Почему уровень индексации повысили?

Изначально планировалось, что военные пенсии проиндексируют на 4,5%. Но как пояснял министр финансов РФ Антон Силуанов, уровень индексации скорректировали с учетом прогноза инфляции на 2024 год.
3

На сколько в рублях увеличатся военные пенсии?

Сказать трудно. Размер военной пенсии рассчитывается индивидуально и зависит от выслуги, звания, должности и других параметров. Поэтому все зависит от конкретного случая.
4

Какой в России сейчас средний размер военной пенсии?

Чуть больше 41 тысячи рублей. Об этом в мае 2024-го писало агентство "Регнум" со ссылкой на депутата Госдумы Светлану Бессараб. Она напомнила, что в 2023-м пенсии военнослужащих повысили сразу на 19,5%, благодаря чему средний размер значительно подрос.
5

Когда повысят военные пенсии?

1 октября. Это традиционная дата индексации военных пенсий в стране.
6

Кто в России имеет право на военную пенсию?

Такую пенсию получают бывшие военные, а также приравненные к ним категории. Речь идет о бывших служащих МВД, ФСБ, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других силовых структур.
Все иллюстрации к материалу: amic.ru

Тарифы ЖКХ, госпошлины и алкоголь. Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2024 года?

Фермерам разрешат селить у себя туристов, а жертвы мошенников смогут вернуть свои деньги
НОВОСТИОбщество
пенсии

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров