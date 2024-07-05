На сколько повысят военные пенсии в 2024 году?
Повышение будет значительнее, чем планировали изначально
05 июля 2024, 12:45, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Госдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам во втором и третьем, окончательном чтениях. Уровень повышения будет выше, чем планировали изначально.
О том, на сколько вырастут военные пенсии и когда это произойдет, – в материале amic.ru.
1
На сколько повысят военные пенсии в 2024 году?
На 5,1%. Такой уровень индексации определили в принятом законе. Документ уже включили в общий бюджетный пакет.
2
Почему уровень индексации повысили?
Изначально планировалось, что военные пенсии проиндексируют на 4,5%. Но как пояснял министр финансов РФ Антон Силуанов, уровень индексации скорректировали с учетом прогноза инфляции на 2024 год.
3
На сколько в рублях увеличатся военные пенсии?
Сказать трудно. Размер военной пенсии рассчитывается индивидуально и зависит от выслуги, звания, должности и других параметров. Поэтому все зависит от конкретного случая.
4
Какой в России сейчас средний размер военной пенсии?
Чуть больше 41 тысячи рублей. Об этом в мае 2024-го писало агентство "Регнум" со ссылкой на депутата Госдумы Светлану Бессараб. Она напомнила, что в 2023-м пенсии военнослужащих повысили сразу на 19,5%, благодаря чему средний размер значительно подрос.
5
Когда повысят военные пенсии?
1 октября. Это традиционная дата индексации военных пенсий в стране.
6
Кто в России имеет право на военную пенсию?
Такую пенсию получают бывшие военные, а также приравненные к ним категории. Речь идет о бывших служащих МВД, ФСБ, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других силовых структур.
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