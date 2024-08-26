На суде назвали сибирское село, где сотрудники МВД могли спрятать труп девочки

Все четверо обвиняемых правоохранителей своей вины не признают

26 августа 2024, 19:00, ИА Амител

Пропавшая девочка / Фото: отдел полиции "Усть-Таркский"

В Новосибирске начался процесс по делу об убийстве Владимира Поторокина из села Яркуль, пропавшего в феврале 2013 года и найденного позже со следами наручников на запястьях. Следствие считает, что преступление связано с безвестным исчезновением школьницы Натальи Матюхиной из того же села, пишет "КП-Новосибирск".

14-летняя девочка пропала в марте 2010 года – вечером возвращалась из сельского клуба, но до дома не дошла. В апреле 2023-го расследование неожиданно возобновили. Как выяснилось позже, появились новые улики. В июле задержали троих полицейских – двух бывших и одного действующего, после к ним добавился еще один действующий, который знал о расправе над Натальей. Кроме того, двоих из правоохранителей подозревают еще и в убийстве 26-летнего парня в 2013 году. По одной из версий, он мог знать об убийстве Натальи. При этом молодого человека, возможно, перед смертью пытали.

Из обвинения, зачитанного в суде, следует, что двое полицейских задержали Поторокина по административному делу, а тот намекнул, что знает об убийстве Матюхиной. Тогда правоохранители до смерти избили молодого человека.

Убийство девочки расследовали отдельно. Все четверо обвиняемых правоохранителей своей вины не признают. По материалам дела, один из полицейских проговорился коллеге об убийстве Матюхиной, но тот не отреагировал: не принял мер по задержанию товарищей и по обнаружению трупа.

Согласно зачитанному обвинению, местом нахождения тела девочки указывалось село Еланка.