На суде назвали сибирское село, где сотрудники МВД могли спрятать труп девочки
Все четверо обвиняемых правоохранителей своей вины не признают
26 августа 2024, 19:00, ИА Амител
В Новосибирске начался процесс по делу об убийстве Владимира Поторокина из села Яркуль, пропавшего в феврале 2013 года и найденного позже со следами наручников на запястьях. Следствие считает, что преступление связано с безвестным исчезновением школьницы Натальи Матюхиной из того же села, пишет "КП-Новосибирск".
14-летняя девочка пропала в марте 2010 года – вечером возвращалась из сельского клуба, но до дома не дошла. В апреле 2023-го расследование неожиданно возобновили. Как выяснилось позже, появились новые улики. В июле задержали троих полицейских – двух бывших и одного действующего, после к ним добавился еще один действующий, который знал о расправе над Натальей. Кроме того, двоих из правоохранителей подозревают еще и в убийстве 26-летнего парня в 2013 году. По одной из версий, он мог знать об убийстве Натальи. При этом молодого человека, возможно, перед смертью пытали.
Из обвинения, зачитанного в суде, следует, что двое полицейских задержали Поторокина по административному делу, а тот намекнул, что знает об убийстве Матюхиной. Тогда правоохранители до смерти избили молодого человека.
Убийство девочки расследовали отдельно. Все четверо обвиняемых правоохранителей своей вины не признают. По материалам дела, один из полицейских проговорился коллеге об убийстве Матюхиной, но тот не отреагировал: не принял мер по задержанию товарищей и по обнаружению трупа.
Согласно зачитанному обвинению, местом нахождения тела девочки указывалось село Еланка.
19:14:10 26-08-2024
Ворон ворону глаз не выклюет
21:06:51 26-08-2024
Что у таких уродах в голове?
22:08:14 26-08-2024
Гость (21:06:51 26-08-2024) Что у таких уродах в голове?... У таких уродов в голове должна быть пуля, хотя бы 9 граммов. А они погоны носят и нас учат законы соблюдать. Можно, кстати, четвертовать, а голову родственникам отдать, чтобы на стену повесили и "гордились".
06:14:19 27-08-2024
Гость (21:06:51 26-08-2024) Что у таких уродах в голове?... Теперь они полицейские, тестирование у психолога проходят, вот и можно посмотреть, что там в головах.
07:46:15 27-08-2024
В таких "омутах" на бескрайних просторах страны, подобных чертей - оборотней много.
11:43:53 27-08-2024
построить село
сорвать погоны и награды и расстрелять всю компанию перед строем
на место направить уполномоченного для присмотра за порядком на первое время
12:54:41 27-08-2024
Расстреливать подобных чертей в погонах надо прилюдно и перед строем коллег из ГШ-6-30, чтобы даже духа не осталось. Фарш скормить свиньям.