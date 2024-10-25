На Урале задержали подозреваемого в стрельбе по людям во время беспорядков
Подозреваемому не удалось никого убить
25 октября 2024, 14:10, ИА Амител
В Коркине Челябинской области правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе по людям во время массовых волнений, сообщили в региональном управлении СК.
"По данным следствия, 24 октября вечером подозреваемый, находясь в доме № 66 по улице Троицкой города Коркино, произвел выстрелы из огнестрельного оружия в находящихся вблизи указанного жилища 37-летнего и 29-летнего мужчин, после чего скрылся", – рассказали в ведомстве.
При этом стрелок не смог довести начатое до конца. Потерпевших своевременно доставили в больницу, где им оказали медпомощь.
Выяснили, что стрелок – 58-летний местный житель. Он задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение по уголовной статье о покушении на убийство двух лиц. Расследование продолжается.
Накануне в Коркине нашли в автомобиле тело 40-летней женщины-таксиста с ножевыми ранениями. СК возбудил уголовное дело об убийстве, вскоре задержали подозреваемого – 17-летнего представителя диаспоры цыган. Инцидент привел к массовым беспорядкам. Сообщалось о задержании более 50 человек.
14:45:46 25-10-2024
Цыгане понимают только грубую силу. Никакое доброе отношение, деньги надолго не гарантируют отсутствия проблем с ними. У них нет нашей морали от слова "совсем". Они признают только собственные интересы, на всех остальных им плевать. Имел счастье пообщаться с ними на разные темы и готов на Библии поклясться, что не вру.
14:51:12 25-10-2024
Молодцы правоохранители! Защитили цыган от русских. Пусть дальше продолжается такая "стабильность"?