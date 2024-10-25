На Урале задержали подозреваемого в стрельбе по людям во время беспорядков

Подозреваемому не удалось никого убить

25 октября 2024, 14:10, ИА Амител

Автомобиль СКР / Фото: moscow.sledcom.ru

В Коркине Челябинской области правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе по людям во время массовых волнений, сообщили в региональном управлении СК.

"По данным следствия, 24 октября вечером подозреваемый, находясь в доме № 66 по улице Троицкой города Коркино, произвел выстрелы из огнестрельного оружия в находящихся вблизи указанного жилища 37-летнего и 29-летнего мужчин, после чего скрылся", – рассказали в ведомстве.

При этом стрелок не смог довести начатое до конца. Потерпевших своевременно доставили в больницу, где им оказали медпомощь.

Выяснили, что стрелок – 58-летний местный житель. Он задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение по уголовной статье о покушении на убийство двух лиц. Расследование продолжается.

Накануне в Коркине нашли в автомобиле тело 40-летней женщины-таксиста с ножевыми ранениями. СК возбудил уголовное дело об убийстве, вскоре задержали подозреваемого – 17-летнего представителя диаспоры цыган. Инцидент привел к массовым беспорядкам. Сообщалось о задержании более 50 человек.