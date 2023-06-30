На жителя Алтайского края, съевшего собаку, возбудили уголовное дело

Расследование контролируется территориальным прокурором

30 июня 2023, 18:24, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными") в отношении жителя Панкрушихинского района, который съел собаку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Там подчеркнули, что расследование уголовного дела контролируется территориальным прокурором.

Напомним, что накануне в социальных сетях опубликовали видео с парнем, утверждающим, что он убил и съел свою собаку. После сельчанин сообщил, что проживает в селе Панкрушиха и готов "покупать собак недорого".

По предварительной информации, случай произошел 24 июня. В региональном МВД сообщали, что уже проводят проверку: на место выехала следственно-оперативная группа, выясняют все обстоятельства.