На жителя Алтайского края, съевшего собаку, возбудили уголовное дело
Расследование контролируется территориальным прокурором
30 июня 2023, 18:24, ИА Амител
Полиция возбудила уголовное дело по ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными") в отношении жителя Панкрушихинского района, который съел собаку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.
Там подчеркнули, что расследование уголовного дела контролируется территориальным прокурором.
Напомним, что накануне в социальных сетях опубликовали видео с парнем, утверждающим, что он убил и съел свою собаку. После сельчанин сообщил, что проживает в селе Панкрушиха и готов "покупать собак недорого".
По предварительной информации, случай произошел 24 июня. В региональном МВД сообщали, что уже проводят проверку: на место выехала следственно-оперативная группа, выясняют все обстоятельства.
18:41:44 30-06-2023
А что запрещает есть собак, но разрешает есть лошадей, коров и прочих куриц?
18:48:01 30-06-2023
Мантуров призвал менять ментальность и оценить мясо из личинок мухи
19:23:37 30-06-2023
Что вы! Тут доказывают ,что он кореец и им всё можно
13:47:28 01-07-2023
гость (19:23:37 30-06-2023) Что вы! Тут доказывают ,что он кореец и им всё можно... Собак обычно едят бывшие зеки, которые таким образом от туберкулеза лечатся. У бабушки сосед в деревне собак ловил и ел. Бывший урка.
20:24:15 30-06-2023
Значит поросенка, курицу или барана зарезать и съесть можно и это не будет жестоким обращением с животным, а вот собаку ну ни как нельзя? А в чем разница?
20:57:37 30-06-2023
Змей (20:24:15 30-06-2023) Значит поросенка, курицу или барана зарезать и съесть можно ... Это другое....
06:23:37 01-07-2023
Змей (20:24:15 30-06-2023) Значит поросенка, курицу или барана зарезать и съесть можно ... В отношении зоошизы
20:54:59 30-06-2023
кто то может пояснить каких животных нельзя есть? Нормативы, законы?
21:10:41 30-06-2023
А в чем разница?- Когда же вы начнёте различать С/Х животных,выращенных для питания человека и домашних животных. Друзей не едят .
14:19:08 01-07-2023
гость (21:10:41 30-06-2023) А в чем разница?- Когда же вы начнёте различать С/Х животны... а что СХ животные не являются разве домашними ?
21:18:26 30-06-2023
Призываю есть собак, мясо собак, как и диких животных содержит большое количество антител. В отличии от курицы не содержит антибиотиков и гормонов роста. Не содержит ГМО. Собачатину употребляют в пищу в лечебных целях. Считается, что она лечит туберкулез и «чистит» легкие. Курильщики рекомендуют! Жирное собачье мясо обволакивает стенки пищевода, а острый бульон прогревает тело. Вместе с потом, кашлем, слезами из человека выходят все болезни. Кроме того, суп из собаки согревает кровь и придает выносливости. Логика понятна: горячий жирный бульон и мясо, богатое белком — лучший обед работяги.
10:56:00 01-07-2023
Олег (21:18:26 30-06-2023) Призываю есть собак, мясо собак, как и диких животных содерж... вы забыли лекарство принять?
11:10:45 01-07-2023
Гость (06:23:37 01-07-2023) В отношении зоошизы... Кинофобам можно на мясе собак не останавливаться, разбавить наше традиционное русское скрепное меню не только корейскими блюдами, но и блюдами других стран мира - крысы, жареные тараканы, сыр с личинками муж, личинки жареные и живые, и позаимствовать пару рецептов у племен жрущих человечину. Ну а чего? Им можно, а кинофобам нельзя что ли? Главный же критерий чтоб питательно было!) Приятного аппетита
13:50:45 01-07-2023
Олег (21:18:26 30-06-2023) Призываю есть собак, мясо собак, как и диких животных содерж... Большой риск вместе с мясом собаки заполучить паразитом или другую инфекцию. Тех же эхинококков, а это, считай, смертельный приговор. Бездомные собаки едят что попало, пьют откуда попало, и мясо их заражено.
06:17:40 02-07-2023
Гость (13:50:45 01-07-2023) Большой риск вместе с мясом собаки заполучить паразитом или ... Он свою домашнюю откормленную собаку схомячил если что.
12:30:47 02-07-2023
Гость (06:17:40 02-07-2023) Он свою домашнюю откормленную собаку схомячил если что.... Он ее на улицу не выпускал? Если выпускал и не травил периодически противоглистыными, то ой.
09:05:39 03-07-2023
Гость (12:30:47 02-07-2023) Он ее на улицу не выпускал? Если выпускал и не травил период... Барана проглистогонь с курями.
21:21:07 30-06-2023
Фестиваль собачьего мяса (кит. 玉林荔枝狗肉节) — фестиваль, который проходит ежегодно в городе Юйлинь в провинции Гуанси на южном западе Китая с 21 по 30 июня.
22:20:35 30-06-2023
Практически все виды змей съедобны: кобры, южноамериканские анаконды, европейские садовые змеи, гремучие змеи Северной Америки, питоны, гадюки и многие другие. Самой вкусной и мясистой считается королевская кобра. Не стоит бояться ядовитых змей. Железы, вырабатывающие яд, находятся в задней части головы змеи, поэтому все части, кроме нее, можно есть, не боясь отравления.
22:54:48 30-06-2023
Морскую свинку можно съесть?
12:31:10 02-07-2023
Гость (22:54:48 30-06-2023) Морскую свинку можно съесть?... Тебе - можно. И тараканов тоже.