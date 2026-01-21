Набережная, мост и новая лестница. Каким мы запомнили 2016 год в Барнауле

Какой была краевая столица десять лет назад

21 января 2026, 06:50, ИА Амител

Барнаул-2016 / Фото: Вячеслав Мельников, amic.ru

В начале 2026 года социальные сети захлестнула мощная волна ностальгии: новым глобальным трендом стало возвращение в 2016-й. Пользователи массово публикуют архивные кадры десятилетней давности, и мы решили вспомнить, каким этот период остался в памяти Барнаула.

Для нашего города 2016-й стал переломным годом "больших строек" и масштабного преображения. Именно тогда исторический центр превратился в одну огромную созидательную площадку: рабочие возводили первую новую лестницу в Нагорный парк, закладывали фундамент долгожданной набережной и восстанавливали церковь Иоанна Предтечи. Шла реконструкция моста через Барнаулку на проспекте Ленина, который тогда только обретал свой нынешний вид с гранитными шарами. Верните мой 2016-й!