Развязка, колесо обозрения и "Девушка-Обь". Барнаул-2025 в фотографиях amic.ru
Каким вышел уходящий год - через призму фотографии
29 декабря 2025, 06:15, ИА Амител
Барнаул-2025
2025 год изменил облик Барнаула: мы следили за тем, как растут пролеты новой развязки, как город обретает новые символы в металле и камне, и как меняется панорама Оби. Но за масштабными стройками и официальными открытиями фотокорреспонденты amic.ru не забывали ловить саму жизнь.
В нашем итоговом фоторепортаже – Барнаул в его разных состояниях: замерший в предрассветном тумане, умытый внезапным летним ливнем и засыпающий под золотым куполом заката. От знаковых объектов до мимолетных мгновений смены сезонов – смотрим, каким был этот год через объектив камеры.
09:07:05 29-12-2025
Отличный фотоотчет, Екатерина - респект!
11:46:18 29-12-2025
Барнаул – столица мира !!!
21:44:35 01-01-2026
Гость (11:46:18 29-12-2025) Барнаул – столица мира !!!... Как будто я писал. Но я не писал
22:14:01 09-01-2026
Обь пишется с Заглавной буквы. Памятник выполнен с умышленной ошибкой, являющейся злым умыслом юридически - ОБЬ.
Или снимите и переделайте табличку или посадите в тюрьму заказчика!