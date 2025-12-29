Развязка, колесо обозрения и "Девушка-Обь". Барнаул-2025 в фотографиях amic.ru

Каким вышел уходящий год - через призму фотографии

29 декабря 2025, 06:15, ИА Амител

Барнаул-2025

2025 год изменил облик Барнаула: мы следили за тем, как растут пролеты новой развязки, как город обретает новые символы в металле и камне, и как меняется панорама Оби. Но за масштабными стройками и официальными открытиями фотокорреспонденты amic.ru не забывали ловить саму жизнь.

В нашем итоговом фоторепортаже – Барнаул в его разных состояниях: замерший в предрассветном тумане, умытый внезапным летним ливнем и засыпающий под золотым куполом заката. От знаковых объектов до мимолетных мгновений смены сезонов – смотрим, каким был этот год через объектив камеры.