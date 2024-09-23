"Неважно, где живет пациент". Как сделать здравоохранение на Алтае единым механизмом?

О том, что сделано за последние годы и как развивать медицину дальше, amic.ru рассказал глава Минздрава региона Дмитрий Попов

23 сентября 2024, 09:00, ИА Амител

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов / Фото: amic.ru

В начале 2024 года министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов объявил о старте девяти региональных проектов, которые должны сделать медицину лучше. Он называет их "донастройкой" той системы, которую за последние годы выстроили в регионе.

Строительства больниц, покупки техники и обучения врачей недостаточно, чтобы медицина была качественной, подчеркивает Попов. По его словам, все уровни оказания медпомощи нужно "сшить" воедино.

О том, как в этом помогут новые проекты и как дальше будут развивать здравоохранение на Алтае, Дмитрий Попов рассказал в интервью для amic.ru.

"Отличаемся от других"

– Дмитрий Владимирович, вы уже неоднократно упоминали, что система здравоохранения в Алтайском крае заметно отличается от других. Чем же?

– Мы отличаемся из-за территориальных особенностей. Это большое количество муниципалитетов и высокая доля сельского населения – порядка 42%. Это выше среднероссийских показателей.

Поэтому и сеть медицинских организаций у нас большая и широко распределенная. В каждом районе по центральной больнице, плюс ФАПы и амбулатории в населенных пунктах.

Так что в Сибири у нас самая большая инфраструктурная сеть. Такого количества подразделений, оказывающих медпомощь, нет ни в Красноярском крае, ни в Новосибирской области.

Этим и обоснованы сложности и особенности нашей работы.

В Алтайском крае – самая широкая сеть медучреждений в Сибири / Фото: Минздрав Алтайского края

– В чем заключаются эти сложности и особенности?

– Важно, чтобы современную медпомощь можно было быстро получать по всему краю. Да, населенных пунктов много, расстояния между ними большие. Да, в разных населенных пунктах работают медучреждения разного уровня с разной кадровой ситуацией. Но ведь пациенту это неважно. Ему нужно получить помощь.

Чтобы это сделать, прежде всего нам нужна высокая степень цифровизации. Мы уже почти решили задачу проведения интернета во все фельдшерско-акушерские пункты, чтобы была связь с центральной районной больницей. Это дает возможность фельдшеру записать на прием пациента, выписать лекарство, передать врачам данные о состоянии здоровья.

Информатизация поможет нам "взаимоувязать" все уровни оказания помощи, сшить их в единое целое, чтобы мы могли видеть и отслеживать состояние каждого пациента.

Уже не первый год мы формируем окружную модель функционирования медучреждений. Это тоже путь, позволяющий в кратчайшие сроки оказать пациенту всю необходимую помощь, где бы он ни находился.

На сентябрь 2024 года в Алтайском крае зарегистрировано 135 государственных медорганизаций. Это 38 специализированных учреждений, 9 диспансеров, 20 поликлиник, 58 районных и межрайонных больниц. Кроме того, в структуре регионального здравоохранения более 800 ФАПов и около 200 сельских врачебных амбулаторий.



За пять лет (2020-2024 годы) за счет федерального и краевого бюджетов будет построено 130 новых объектов. Семь из них впервые появятся в населенном пункте.



С 2018 года на строительство новых медучреждений в регионе направлено более 13,5 млрд рублей.

"Оборудование должно быть в районах"

– Окружная модель – это опора на те самые межрайонные центры?

– Совершенно верно. Это крупные медучреждения города, которые обслуживают не только своих жителей, но и население из близлежащих районов. Там представлены все необходимые для данного уровня технологии. Наша задача – обеспечить эти центры кадрами, готовить для них узких специалистов, оснащать оборудованием и достаточным финансированием, чтобы все функционировало. Мы серьезно вкладываемся в их развитие уже несколько лет. Это как федеральные, так и краевые средства.

На сегодня у нас семь окружных центров: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Алейск, Заринск, Камень-на-Оби и Славгород.

– В чем плюсы такого подхода?

– Мы максимально сокращаем время, за которое пациент получает необходимую помощь. Что-то он может сделать на месте, что-то – в межрайонном центре, а для чего-то нужно ехать в Барнаул. Этот маршрут должен выстраиваться быстро и точно.

Еще пять лет назад трудно было представить, что у нас будет такая серьезная сеть рентгенологического оборудования в районах. Каждая единица оборудования подключена к архиву медицинских изображений, поэтому есть возможность получать результаты исследования на краевом уровне, провести телемедицинскую консультацию.

Фото: Минздрав Алтайского края

– А не проще возить пациентов в Барнаул, чем тратить огромные деньги и усиливать межрайонные центры?

– Я считаю, что в районах должны быть современные технологии. Это помогает спасать жизни.

Например, мы развиваем технологию телеПСО – первичные сосудистые отделения с возможностью телемедицинских консультаций. Они для пациентов, перенесших инсульт. В этом году открыли три таких отделения, в ближайшее время откроем еще одно.

Это технология выхаживания пациента. Как мы к этому пришли? Сначала применяли схему, которую используем при инфаркте миокарда, – быстро вывозить пациентов в Барнаул. Но у "инсультников" не получили такого же хорошего результата. У этого состояния другие особенности, для таких пациентов важна качественная медицинская помощь именно на местах. Поэтому открываем профильные отделения в районах.

Или взять травматологию и ортопедию. С этого года в Славгороде мы возобновили операции при переломах шейки бедра у возрастных пациентов. Эта травма требует максимально быстрого оперативного вмешательства. И на это у нас есть всего 48 часов. Теперь такие операции делают не только в Барнауле, но и в Рубцовске, Бийске и Славгороде.

– Правильно понимаю, что межрайонные центры все еще в процессе формирования и впереди много работы?

– Да. Они, как и другие больницы в крае, требуют материально-технического переоснащения, капремонтов. Это непрерывная работа.

Плюс, мы усиливаем эти окружные центры. В этом году увеличиваем статус Бийска: открываем там региональный сосудистый центр, серьезно вложившись в оборудование и кадры. В Бийском округе высокая смертность от болезней системы кровообращения, поэтому центр там необходим.

Приняли принципиальное решение по Рубцовску и модернизируем службу лучевой диагностики. Ставим на базе второй городской больницы аппарат МРТ. Это закрывает сразу несколько направлений: кардиологию, онкологию, болезни нервной системы, травматологию и ортопедию. В следующем году планируем установить такой аппарат и в Бийске.

В Славгородском округе, как наиболее удаленном от центра, рассматриваем возможность модернизации инвазивного центра. Там появится ангиограф, с помощью которого можно на месте оказать помощь пациентам с инфарктом миокарда.

Это лишь часть работы: модернизация идет по всем направлениям. Внимательно изучаем, где какое усиление необходимо.

"Все уровни должны быть связаны"

– Теперь о проектах, которые вы анонсировали. Как они способны улучшить нашу медицину?

– По сути, это базовые вещи. Заметьте, эти проекты не связаны с финансовыми вложениями, строительством, закупками. В основном это организационные и управленческие вопросы. Главная идея – по всем направлениям добиться единообразного подхода в оказании медицинской помощи.

Мы подготовили специалистов, купили оборудование: кажется, все вопросы решены. Но неорганизованность на местах создает препятствия. Этого быть не должно. У нас не должно быть лучших или худших больниц – везде должно быть одинаково.

Мы посмотрели лучшие практики, которые руководители медицинских организаций в крае реализовали у себя. Назначили этих главврачей кураторами проектов в масштабах региона.

– Пройдемся по основным проектам. Как показывают себя в работе помощники фельдшера, которых вы уже обучили?

– Сегодня у нас трудоустроено уже 55 помощников фельдшера. Мы оцениваем их деятельность. Они молодцы. Население на них очень хорошо реагирует. Речь ведь идет о маленьких селах, где все друг друга знают. Это особая благодарность, когда человек из твоего окружения тебе оказывает помощь.

Они патронируют пациентов, приходят на дом, измеряют давление, передают лекарства, ухаживают за больными после инсультов и тяжелых травм. Я считаю этот наш проект социальным. У нас в крае 831 ФАП, в некоторых из них фельдшера не было очень давно. Как правило, это села с населением 300-400 человек.

Чтобы закрыть эту потребность здесь и сейчас, мы и пошли по варианту помощников фельдшера. В селах есть нетрудоустроенные люди, там вопрос поиска работы крайне актуален. Мы предложили сельским главам определить, кто у них может стать помощником фельдшера. Платим этим людям зарплату как медработникам.

В октябре планируем провести еще один набор на обучение – 18 человек. И полностью закроем потребность в населенных пунктах, где вообще нет медицинского работника.

Фото: Минздрав Алтайского края

– Еще один проект – сопровождение пациентов после инсульта. Что в нем нового?

– Опять же, мы выстраиваем четкий регламент работы, единый для всего края. Реализуем службу сопровождения выписанных пациентов после инфарктов и инсультов совместно с Министерством социальной защиты.

И это не просто выписка лекарств. Часто после инсульта пациент не может даже встать. Ему нужна функциональная кровать, специальный матрас, ходунки, другие приспособления. Необходимо выстроить под его нужды его же личное пространство, которое было приспособлено для здорового человека.

В течение трех дней после выписки медработник должен осмотреть пациента, оценить его состояние и принять решение. Это очень сильно влияет на уровень смертности от болезней системы кровообращения.

Проблема очень острая. В год у нас порядка трех тысяч инфарктов и порядка восьми тысяч инсультов. И состояние каждого из них должно контролироваться медицинским работником. Для этого реорганизовали линию "122" на базе Консультативно-диагностического центра с подключением операторов на местах в районных и городских больницах и поликлиниках. Появилась возможность контролировать все этапы взаимодействия медиков с пациентом. Можем отследить, ухудшилось ли состояние, вызвать скорую или неотложку, организовать патронаж.

– Еще один проект касается онкологических заболеваний.

– Это тоже служба сопровождения, но с самого момента подозрения на злокачественное образование. В год у нас около 12-13 тысяч установленных диагнозов. Но подозрений гораздо больше – порядка 40-50 тысяч.

Проект направлен на то, чтобы пациентов своевременно обследовали и оказывали помощь. При этом все этапы должны быть сшиты воедино, современные информационные системы это позволяют.

Как только появляется подозрение на злокачественную опухоль у жителей Угловского, Локтевского, Бурлинского или любого другого района, у онкодиспансера уже есть возможность получить информацию об этом пациенте. В зависимости от вида онкозаболевания определены сроки и минимальный набор обследований, который пациент должен пройти. В каждой поликлинике края необходимо организовать так процесс, чтобы пациент в течение десяти дней мог пройти основные обследования и попасть на консультацию к онкологу.

Точно так же регламентированы и сроки обследования внутри краевого онкодиспансера, по итогам которого ставится диагноз. Следующий этап – с момента начала лечения и до его завершения – тоже регламентирован и по срокам, и по технологиям.

Наконец, четвертый этап – это диспансерное наблюдение уже после завершения лечения. В течение пяти лет мы должны наблюдать пациента на предмет рецидива.

Сегодня у нас на диспансерном наблюдении по части злокачественных образований около 77 тысяч человек. То есть вся наша служба сопровождения – это 50 тысяч подозрений и 77 тысяч установленных диагнозов. Итого почти 130 тысяч жителей должны находиться под постоянным мониторингом.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

– Уже работает единая диспетчерская служба неотложной помощи, создание которой завершили в этом году. Какие результаты?

– Эту работу мы начали с Бийского округа еще в прошлом году. Оснастили все машины навигацией и системами, фиксирующими все вызовы "неотложки".

Задача – регламентировать время вызова и снизить нагрузку на скорую помощь. Очень часто врачам скорой приходилось ездить туда, где их участие не требовалось.

Первые результаты показывают, что нагрузка на скорую помощь снизилась на 30-40%. Например, в том же Бийске из 50 бригад скорой помощи освобождается 10 машин. У них есть возможность гораздо быстрее приезжать на вызовы, на которых они действительно нужны.

"Нельзя успокаиваться"

– Что ждет систему здравоохранения в будущем? Настройка взаимодействия – это понятно. Ждать ли нам новых больниц?

– Мы сталкиваемся с большой степенью износа инфраструктуры, которая требует постоянного внимания. Это и ремонт, и модернизация, и строительство новых объектов. Национальные проекты помогают нам это делать.

В нацпроект, который будем реализовывать до 2030 года, мы тоже закладываем инфраструктурные изменения. Это капитальные ремонты, а также строительство новых ФАПов и амбулаторий. Также обсуждаем возможность строительства в районах края еще четырех поликлиник.

При этом мы внимательно должны смотреть на ситуацию, на убыль населения в районах. Содержание инфраструктуры, даже если она современная, не всегда гарантирует качественную помощь на местах – отсутствие навыков у врача из-за недостаточной практики, а то и просто отсутствие специалиста.

Мы стараемся развиваться целевым и точечным образом.

Например, считаем очень важным строительство хирургического корпуса онкологического диспансера. Это реальная потребность региона. И губернатор ставит эти вопросы на уровне председателя правительства и президента страны. Предварительная поддержка у нас есть. Мы доказали, что объект действительно нужен и важен. Надеюсь, что до конца года региональный Минстрой завершит разработку проектно-сметной документации.

– Можно ли считать, что решение кадрового вопроса, который всегда стоит остро, мы "поставили на рельсы".

– Есть соблазн так сказать, но я бы не стал. Возможно, мы продвинулись, но успокаиваться ни в коем случае нельзя. Дефицит медработников остается, он серьезный, а потому у нас много работы.

Движение кадров между регионами существенное. Нам важно понимать требования специалиста и подстраиваться под него. Постоянно модернизировать те меры поддержки, которые мы ввели в 2022 году.

Благодаря закону о статусе медработника общая численность терапевтов в крае с 2022 года увеличилась на 47 человек, педиатров – на 23 человека, фельдшеров – на 17 человек. Благодаря выплатам удалось решить проблему нехватки узких специалистов в межрайонных центрах.



В 2024 году на эти цели из краевого бюджета направлено 168,9 млн рублей.