Первую электростанцию Барнаула, где хотели открыть ресторан, готовят к продаже
Компания "Жилищная инициатива" приобрела памятник истории в 2023 году, а затем выполнила проект реконструкции объекта, вписав его в современную застройку
20 января 2026, 09:00, ИА Амител
Компания "Жилищная инициатива" рассматривает возможность продажи первой городской электростанции (ул. Промышленная, 8). Предварительная цена объекта и земельного участка – 50 млн рублей. В 2025 году девелопер представил проект реконструкции здания. Обновленное пространство подходило для открытия ресторана, галереи и др. О новых планах компании на объект рассказал советник генерального директора ГК "Жилищная инициатива" Алексей Линник. Он отметил, что у девелопера несколько путей реализации этого объекта.
«Первый вариант: мы отдаем земельный участок, здание и действующий проект [реставрации электростанции], который новый собственник реализует самостоятельно. Второй вариант: все работы, включая реставрацию, мы проводим сами и передаем объект собственнику в готовом виде. Сейчас оба варианта рассматриваем и по обоим двигаемся», – сообщил Алексей Линник.
Он добавил, что проект реконструкции городской электростанции прошел экспертизу, а идея с открытием ресторана – актуальна, ведь в историческом центре Барнаула не хватает гастрономических заведений.
«Количество точек общественного питания, причем хороших ресторанов, минимально в этой части города, а спрос на них есть, ведь в этой зоне проживает большое количество людей. В дальнейшем территория Ковша будет стремительно развиваться, и объекты общепита премиального уровня будут еще более востребованы», – отметил представитель "Жилищной инициативы".
Если компания решит продать уже отреставрированную электростанцию, стоимость объекта может превысить 200 млн рублей. Однако девелопер не исключает и личного использования здания. Окончательное решение будет принято в зависимости от экономической ситуации:
«Может быть, что все-таки сами отреставрируем здание и откроем там что-то свое. Это тоже как один из вариантов. Поскольку сейчас для застройщиков время не такое прекрасное, каким оно было раньше, мы смотрим разные векторы бизнеса и разные направления. Поэтому возможны абсолютно любые варианты», – сообщил Алексей Линник.
Справка
Первую городскую электростанцию начали строить в 1915 году. Но дело не закончили из-за кризиса народного хозяйства в 1917-м. В том же году случился большой пожар, в котором пострадала и электростанция. Спустя год ее начали строить заново, почти с нуля, а запустили только в 1923-м. Проработала она до 1961 года. В 1994-м была признана памятником культурного наследия регионального значения.
11:49:37 20-01-2026
Если выставили на продажу, значит снесут и построят высотку.
12:01:48 20-01-2026
Конечно, сообщить, в каком углу Барнаула находится эта "электростанция", не судьба. Пущай туристы сами ишшуть.😁
12:24:00 20-01-2026
Кхм... (12:01:48 20-01-2026) Конечно, сообщить, в каком углу Барнаула находится эта "элек... А что, Гугл или Дубль ГИС для "туристов" уже отключили?
12:41:12 20-01-2026
В статье указан адрес -
Ул. Промышленная, 8
Только там развалины электростанции.
Такая же история будет как с Сереброплавильным заводом.
12:48:27 20-01-2026
ул. Промышленная, 8, первый абзац
13:22:33 20-01-2026
На месте эл.станции может новый хозяин выстроить очередную высотку? Также как Шония на месте гормолзавода выстроил ЖК Столичный?
13:27:20 20-01-2026
Вот еще один спекулянт купил у государства исторический объект для уничтожения совсем....
18:48:24 23-01-2026
Есть 3 вариант стянуть забрало выполнить реконструкцию по проекту под который купили объект а дальше искать собственников на аренду или продажу)) к 2117 газ кончится и электростанции снова станут топ объектами)))