Первую электростанцию Барнаула, где хотели открыть ресторан, готовят к продаже

Компания "Жилищная инициатива" приобрела памятник истории в 2023 году, а затем выполнила проект реконструкции объекта, вписав его в современную застройку

20 января 2026, 09:00, ИА Амител

Проект реставрации электростанции / Фото: архитектурная мастерская "Классика"

Компания "Жилищная инициатива" рассматривает возможность продажи первой городской электростанции (ул. Промышленная, 8). Предварительная цена объекта и земельного участка – 50 млн рублей. В 2025 году девелопер представил проект реконструкции здания. Обновленное пространство подходило для открытия ресторана, галереи и др. О новых планах компании на объект рассказал советник генерального директора ГК "Жилищная инициатива" Алексей Линник. Он отметил, что у девелопера несколько путей реализации этого объекта.

«Первый вариант: мы отдаем земельный участок, здание и действующий проект [реставрации электростанции], который новый собственник реализует самостоятельно. Второй вариант: все работы, включая реставрацию, мы проводим сами и передаем объект собственнику в готовом виде. Сейчас оба варианта рассматриваем и по обоим двигаемся», – сообщил Алексей Линник.

Он добавил, что проект реконструкции городской электростанции прошел экспертизу, а идея с открытием ресторана – актуальна, ведь в историческом центре Барнаула не хватает гастрономических заведений.

«Количество точек общественного питания, причем хороших ресторанов, минимально в этой части города, а спрос на них есть, ведь в этой зоне проживает большое количество людей. В дальнейшем территория Ковша будет стремительно развиваться, и объекты общепита премиального уровня будут еще более востребованы», – отметил представитель "Жилищной инициативы".

Если компания решит продать уже отреставрированную электростанцию, стоимость объекта может превысить 200 млн рублей. Однако девелопер не исключает и личного использования здания. Окончательное решение будет принято в зависимости от экономической ситуации:

«Может быть, что все-таки сами отреставрируем здание и откроем там что-то свое. Это тоже как один из вариантов. Поскольку сейчас для застройщиков время не такое прекрасное, каким оно было раньше, мы смотрим разные векторы бизнеса и разные направления. Поэтому возможны абсолютно любые варианты», – сообщил Алексей Линник.

Справка

Первую городскую электростанцию начали строить в 1915 году. Но дело не закончили из-за кризиса народного хозяйства в 1917-м. В том же году случился большой пожар, в котором пострадала и электростанция. Спустя год ее начали строить заново, почти с нуля, а запустили только в 1923-м. Проработала она до 1961 года. В 1994-м была признана памятником культурного наследия регионального значения.