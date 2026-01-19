В Барнауле закрылся молодой семейный ресторан "Дачные истории"
Заведение продают за 15 млн рублей
19 января 2026, 12:51, ИА Амител
В Барнауле прекратил работу ресторан "Дачные истории", располагавшийся на Змеиногорском тракте, 73и. Заведение, позиционировавшее себя как семейное, открылось в июне 2025-го – то есть проработало менее года. О закрытии сообщил владелец ресторана в Instagram*.
Кроме того, объявление о продаже готового бизнеса появилось на сайте "Авито". Стоимость – 15 млн рублей. Отмечается, что прибыль заведения при выручке 3 млн рублей составляет 1 млн рублей. А стоимость среднего чека – 2700 рублей.
Отметим, что в Барнауле наблюдается волна закрытий заведений общепита. Так, недавно сеть O’Bakery объявила о закрытии кофейни на улице Ускова. Осенью прекратили работу рестораны Onni и "Место пасты".
Масштаб проблемы заметен и в других регионах. В конце 2025 года в Москве закрылись 27 кафе "Шоколадница", восемь кофеен "Даблби" и восемь ресторанов "Якитория".
Эксперты связывают волну закрытий с сокращением выручки на фоне роста налогов и операционных издержек.
Ранее сообщалось, как в Барнауле развивается ресторанный бизнес и с какими проблемами он сталкивается. Гости ресторанов сегодня очень искушенные и одной вкусной еды им уже недостаточно.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России
12:56:25 19-01-2026
Ширится, растет заболевание.
13:39:31 19-01-2026
Очень классно там было,жаль
16:12:57 19-01-2026
Гость (13:39:31 19-01-2026) Очень классно там было,жаль... да жаль, что люди вкладываются в очевидно ненужное никому. я вот заказываю из Ползунова 3 вида рыбы, из Русс чая солянку или драники с икрой, - и прекрасно в своей столовой обедаю, ужинаю. Зачем куда-то ехать?? нене.дома и столовая и кинотеатр и vr , время то другое!!
16:50:51 19-01-2026
Гость (16:12:57 19-01-2026) да жаль, что люди вкладываются в очевидно ненужное никому. я... Васька, песий сын, еще раз в кинотеатре попкорн рассыпешь, будешь весь коттедж языком вылизывать. А тарелки из "Ползунова" и "Русского чая" будешь перед курьером намывать! И его потери времени за твой счет!
08:43:38 20-01-2026
Да вы правы, куда с добром в своем пентхаусе отобедать у комина. Я тоже заказываю морепродукты разных видов, лобстеров, но у меня шеф- повар сам готовит знаете ли, причем вкуснее чем в Ползунове.
11:09:29 20-01-2026
Спад спроса налицо, но есть и успешные примеры в брн это Фриманс. Стратегическое планирование редкий дар для среднего бизнесмена
16:45:06 20-01-2026
Мистер Фримен (11:09:29 20-01-2026) Спад спроса налицо, но есть и успешные примеры в брн это Фри... Ежедневно пил кофе во Фришке. Как стали задирать цену за не лучший кофе-свалил. Авторские чаи у них отстой, еда, а-ля Макдональдс. Многие знакомые придерживаются такого же мнения и разбрелись в разных направлениях. Если придёт конкурент с более интересным и лучшим, Фришка как Титаник за короткое время затонет.
06:43:29 22-01-2026
Гость (16:45:06 20-01-2026) Ежедневно пил кофе во Фришке. Как стали задирать цену за не ... Так скатертью, в чем проблема? Удивительно читать хлюпанья очередного нытика о поднятии цен, когда у них средний чек на одного человека всё ещё ниже чем у других в городе? Беря в расчет кухню и напитки, а не ларьки со стаканчиками и протеиновые влюшки (хаха).
Хорош ныть. Не везёшь оплатить - расти в собственном бюджете, а не скули на жизнь.