В Барнауле закрылся молодой семейный ресторан "Дачные истории"

19 января 2026, 12:51, ИА Амител

Ресторан "Дачные истории"

В Барнауле прекратил работу ресторан "Дачные истории", располагавшийся на Змеиногорском тракте, 73и. Заведение, позиционировавшее себя как семейное, открылось в июне 2025-го – то есть проработало менее года. О закрытии сообщил владелец ресторана в Instagram*.

Кроме того, объявление о продаже готового бизнеса появилось на сайте "Авито". Стоимость – 15 млн рублей. Отмечается, что прибыль заведения при выручке 3 млн рублей составляет 1 млн рублей. А стоимость среднего чека – 2700 рублей.

Отметим, что в Барнауле наблюдается волна закрытий заведений общепита. Так, недавно сеть O’Bakery объявила о закрытии кофейни на улице Ускова. Осенью прекратили работу рестораны Onni и "Место пасты".

Масштаб проблемы заметен и в других регионах. В конце 2025 года в Москве закрылись 27 кафе "Шоколадница", восемь кофеен "Даблби" и восемь ресторанов "Якитория".

Эксперты связывают волну закрытий с сокращением выручки на фоне роста налогов и операционных издержек.

Ранее сообщалось, как в Барнауле развивается ресторанный бизнес и с какими проблемами он сталкивается. Гости ресторанов сегодня очень искушенные и одной вкусной еды им уже недостаточно.

