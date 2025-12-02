Налоговая ликвидировала фонд, учредителем которого была дочь Ларисы Долиной

Это произошло на фоне громкого судебного дела певицы о возврате квартиры, проданной, по ее словам, мошенникам

02 декабря 2025, 13:11, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: vk.com/larisadolinacom

Федеральная налоговая служба ликвидировала благотворительный фонд, одним из учредителей которого в 2021 году была Ангелина Долина – дочь народной артистки России Ларисы Долиной. Деятельность организации прекращена по решению суда, пишет РИА Новости.

Фонд был создан в 2013 году, а в январе 2021-го в число его учредителей вошла Ангелина Долина. Однако уже в марте того же года она перестала значиться в этом качестве. Подробности судебного решения о ликвидации фонда в открытых источниках не раскрываются.

Эта новость появилась на фоне громкого судебного процесса самой Ларисы Долиной. В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил ее иск о признании недействительной сделки по продаже квартиры в Хамовниках, которую певица, по ее словам, совершила под влиянием мошенников.

Суд вернул ей право собственности на жилье, что, по мнению экспертов рынка недвижимости, создало опасный прецедент, повышающий риски для добросовестных покупателей вторичного жилья.