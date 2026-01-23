Нарколог связал "дерганость" Зеленского в Давосе с возможной интоксикацией и стрессом

Врач предположил, что раздраженное поведение украинского президента могло быть вызвано состоянием после приема наркотиков и давлением

Поведение президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе могло свидетельствовать о психической нестабильности и состоянии после приема наркотиков. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал врач-нарколог, психиатр Василий Шуров.

«Он очень раздраженный, дерганый, я бы сказал даже агрессивный. Это может быть состояние постинтоксикации после приема наркотиков», – сказал специалист.

По его словам, в таком состоянии человеку тяжело концентрироваться и выдерживать длительные публичные выступления.

Шуров также допустил, что на поведение Зеленского повлиял стресс от попыток "усидеть на двух стульях" – балансировать между разными политическими силами и спонсорами. На форуме украинский лидер позволил себе резкие высказывания в адрес европейских властей и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.