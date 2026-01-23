НОВОСТИПолитика

Нарколог связал "дерганость" Зеленского в Давосе с возможной интоксикацией и стрессом

Врач предположил, что раздраженное поведение украинского президента могло быть вызвано состоянием после приема наркотиков и давлением

23 января 2026, 16:45, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС
Поведение президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе могло свидетельствовать о психической нестабильности и состоянии после приема наркотиков. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал врач-нарколог, психиатр Василий Шуров.

«Он очень раздраженный, дерганый, я бы сказал даже агрессивный. Это может быть состояние постинтоксикации после приема наркотиков», – сказал специалист.

По его словам, в таком состоянии человеку тяжело концентрироваться и выдерживать длительные публичные выступления.

Шуров также допустил, что на поведение Зеленского повлиял стресс от попыток "усидеть на двух стульях" – балансировать между разными политическими силами и спонсорами. На форуме украинский лидер позволил себе резкие высказывания в адрес европейских властей и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

19:50:57 23-01-2026

Шуров ты бы сам я тяжелых слез, а...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:58:31 23-01-2026

А нарколог сам то не употребляет случайно

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

23:30:19 23-01-2026

А нас учили в 80х, что наркоманы могут только наркоманить и долго не живут.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:34:01 24-01-2026

ДМВ (23:30:19 23-01-2026) А нас учили в 80х, что наркоманы могут только наркоманить и ...
Стивен Кинг, 78 лет.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

23:07:30 25-01-2026

А Высоцкий?

  0 Нравится
Ответить
