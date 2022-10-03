Это «Мой бизнес». Какие молодые алтайские компании могут получить народную премию

В Алтайском крае в самом разгаре масштабный проект — премия «Народный знак качества 2022». Жители региона номинировали уже более 550 компаний. Это любимые салоны красоты, надёжные медцентры, вкусные булочные — и все-все-все, кто за годы работы заслужил народную любовь. Но есть и особые номинации. В том числе «Мой бизнес», созданная специально для начинающих предпринимателей.

Что это за номинация такая?

Это номинация для молодого бизнеса. Так учредители премии, портал amic.ru и радиостанция Business FM Барнаул обращают внимание жителей Алтайского края и бизнес-сообщества на молодые яркие компании, на начинающих предпринимателей.

Кто может участвовать в номинации «Мой бизнес»:

Любые юридически оформленные компании, зарегистрированные не более трёх лет назад на территории Алтайского края. Любые яркие стартапы, предприниматели, специалисты, которые также оформлены не позднее, чем три года назад, даже если без оформления они работали больше.

Подчеркнём: почти во всех номинациях подавать компании может кто угодно, но в «Мой бизнес» только сами предприниматели.

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Кто определяет победителей?

Ещё одна особенность номинации — победителей будет выбирать не народным голосованием, а решением экспертной комиссии. Её возглавляет глава Фонда МСП Антон Слободчиков. Также в комиссию войдут начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев, главный редактор Business FM Галина Юмашева, предприниматели Евгения Буглакова («Клуб читающих бизнесменов») и Владислав Быков (основатель федеральной сети кофе-баров Coffee Bul).

Как принять участие?

Всё просто. Заходите на сайт народныйзнаккачества.рф. Выбираете номинацию «Мой бизнес», заполняете форму и ждёте, пока с вами свяжутся организаторы, которым надо проверить, соответствует ли ваша компания правилам премии. И уже затем нужно будет написать короткую личную историю предпринимателя: почему это «Мой бизнес», почему вы вообще решили открыть своё дело и насколько это было непросто и интересно.

В числе номинантов DIGITAL-агентство ZAVOD, Amour Catering, Cat Brand, студия печати «Абрикос», «Лаборатория Тест-Драйв» и ещё около десятка компаний. И вы ещё можете побороться с ними за премию «Народный знак качества 2022». Подавайте заявку до 9 октября. Это бесплатно.

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Что это за премия такая вообще?

«Народный знак качества 2022» — премия, которая поможет нам узнать самые популярные компании региона. С 5 сентября мы получили уже более пяти тысяч заявок более чем на 550 компаний.

Ведь именно жители номинируют и именно жители будут выбирать. Как это работает — читайте тут.

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У нас 25 номинаций по 10 направлениям:

HoReCa («Ресторан года» и «Фастфуд года»);

«Авто» («Автосервис года» и «Автосалон года»);

«Отдых и ТРЦ» («Торговая сеть года», «Турфирма года» и «Торгово-развлекательный центр года»);

«Производители» («Промышленное предприятие года», «Производитель промышленных товаров года» и «Производитель продуктов питания года»);

«Красота и здоровье» («Салон красоты года», «Фитнес-клуб года», «Стоматология года», «Медицинская клиника года», «Курорт / санаторий года»);

«Образование» («Университет года» и «Образовательный центр года»);

«Строительство» («Застройщик года», «Стройка и ремонт года»);

«Связь» («Телекоммуникационная компания года»);

«Специальные номинации» («Newsmaker года», «Народная любовь», «Рекламодатель года»);

«Номинации Business FM» («Мой бизнес года», «Лучший работодатель года»).

В каждой номинации будет только один победитель. И именно тот, кто наберёт в свою поддержку больше голосов.

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В проведении премии нам помогают партнёры. Вот некоторые из них:

«Росводоканал Барнаул» — официальный партнёр проекта. Входит в состав группы компаний «Росводоканал» — национального оператора ЖКХ и лидера в сфере водоснабжения и водоотведения. И обеспечивает доступ к чистой воде для 667 тыс. жителей столицы Алтайского края и пригорода.

«АлтайНефтеРесурс» — официальный партнёр проекта. Это надёжный поставщик ГСМ. Работает стабильно, в срок и в любых объёмах. Оптом и в розницу с возможностью бесплатного хранения. За всеми подробностями звоните: 63-62-94.

«Металл Профиль» — официальный партнёр проекта. Это российский производитель стальных кровель и фасадов, один из лидеров российской и мировой металлообработки. Компания на рынке уже более 25 лет: cтальные кровли, фасады, заборы и водостоки — всё, что нужно для возведения надёжного, современного дома, который будет служить вашей семье долгие годы.

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