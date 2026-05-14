Нарушения при обращении с пестицидами нашли у сельхозпроизводителей Алтая
Было проведено 464 наблюдения с использованием информационной системы "Сатурн"
14 мая 2026, 15:36, ИА Амител
В Алтайском крае с начала года специалисты Россельхознадзора выявили более 200 нарушений при использовании пестицидов и агрохимикатов. Аграриям, допустившим нарушения, объявили предостережения.
Как сообщили в ведомстве, сотрудники провели 464 наблюдения с использованием информационной системы "Сатурн". В результате было зафиксировано 218 случаев нарушения регламентов применения пестицидов при выращивании сельскохозяйственных культур.
Уточняется, что посевы чечевицы, ярового рапса, сои, гороха и гречихи обрабатывались средствами, которые разрешены для применения на других сельхозкультурах.
«Неправильное использование пестицидов может оказывать негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека», — подчеркнули в Россельхознадзоре.
Ведомство объявило нарушителям предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
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