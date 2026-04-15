Сезон открыт: алтайские аграрии вышли в поля

Хозяйства региона готовят технику к массовому выходу в поля

15 апреля 2026, 14:05, ИА Амител

Трактор в поле / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае начались весенние полевые работы — в ряде районов аграрии уже приступили к боронованию. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко.

По его словам, выборочное ранневесеннее боронование выполнено на площади около 15 тысяч гектаров. Работы уже идут в Угловском, Ключевском, Усть-Пристанском, Кулундинском, Краснощековском, Михайловском и Табунском районах.

Хозяйства региона готовят технику к массовому выходу в поля, обеспечены семенами и продолжают закупку минеральных удобрений.

«Традиционно работаем с Минсельхозом РФ, чтобы наши аграрии получали федеральную поддержку. Так, министерство одобрило заявки Алтайского края на привлечение льготных краткосрочных кредитов на общую сумму более 12,2 млрд рублей. Также сельхозтоваропроизводители получили первый транш господдержки — более 500 млн рублей субсидий. До конца месяца сумма превысит 800 млн», — отметил губернатор.

Кроме того, в регионе продолжается отбор хозяйств для предоставления погектарных субсидий — в 2026 году их общий объем составит 242 млн рублей.