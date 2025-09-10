Барнаульцы из-за овербукинга не смогли улететь в Петербург рейсом авиакомпании S7 Airlines
Билетов было продано больше, чем мест в самолете
10 сентября 2025, 11:15, ИА Амител
Жители Барнаула во вторник, 9 сентября, должны были отправиться из Новосибирска в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании S7 Airlines, но не смогли сесть в самолет из-за овербукинга (билетов было продано больше, чем мест в самолете). Как рассказал amic.ru один из несостоявшихся пассажиров, от действий перевозчика пострадало более пяти человек.
Мужчина отметил, что планировал полететь из Новосибирска в Санкт-Петербург прямым рейсом в 15:05 и заблаговременно купил обычные билеты на сайте авиакомпании. Однако зарегистрироваться электронно через приложение не получалось – выдавало ошибку и просили зарегистрироваться в аэропорту.
В итоге за три часа до окончания регистрации барнаульцу и его девушке выдали билеты без места, объяснив это "технической ошибкой". Пассажиров попросили пройти к выходу на посадку, чтобы уже там найти им места. Однако у выхода оказалось, что билеты без места достались еще нескольким людям.
«На посадку стояло еще семь таких человек – была и пара, которая заранее специально купила места, но они достались кому-то другому. В итоге в самолет посадили только одного парня, а всех остальных отправили в представительство авиакомпании на первом этаже аэропорта», – отметил собеседник amic.ru.
При этом, подчеркнул барнаулец, в представительстве авиакомпании была "огромная очередь" из людей, которые оказались в той же или похожей ситуации на других рейсах. И, по его словам, было только четыре сотрудника, которых явно было мало, чтобы обслужить всех недовольных клиентов.
В итоге оказалось, что на ближайшие рейсы в Санкт-Петербург билетов нет.
«Билеты на прямой рейс были только на послезавтра, и нам всерьез это предлагали. В итоге долго сотрудники компании рассматривали разные варианты и нашли рейс через Москву. Кого-то удалось отправить раньше, кого-то – позже. Но люди потеряли время и силы на споры с авиакомпаний, плюс одна сотрудница вообще ушла во время решения вопроса и так и не появилась», – отметил собеседник.
Для ожидания пассажиров направили в отель, где им предоставили питание. Однако и в гостинице парень с девушкой ждали полтора часа, пока туда придет подтверждение от авиакомпании.
«В итоге весь день потрачен на решение проблем с авиакомпанией, которая продает на рейсы больше билетов, чем нужно. И в такую неприятную ситуацию попадают случайные люди», – отметил мужчина.
А когда барнаулец с девушкой полетели рейсом через Москву, то оказалось, что и тут были три пассажира без мест. Кстати, ждать самолет пришлось около 16 часов: вылетели в 7 утра 10 сентября.
Пассажирам отказывают
Такие случаи не редкость. Об этом пишут в СМИ, соцсетях и на различных сайтах. Например, в отзыве в 2ГИС на авиакомпанию один недовольный клиент написал, что ехал в отпуск с СВО домой, где его ждала семья и новорожденная дочь, которую он еще не видел, но из-за овербукинга пришлось "как минимум ждать два дня следующего рейса".
«Возмещений никаких не будет», – отметил мужчина.
Ранее женщину с билетом не пустили в самолет и пытались задобрить ваучером на 3 тыс. рублей. Она, кстати, тоже не смогла улететь самолетом S7 Airlines из Новосибирска из-за овербукинга, пишет Life.
Инцидент произошел 4 сентября. Женщина попала в такую же ситуацию, что и барнаульцы.
«Не смогла зарегистрироваться на свой рейс из Новосибирска в Иркутск и улетела на 14 часов позже. Билеты приобрела за месяц до вылета за 11 000 рублей. В день регистрации сайт выдал ошибку и не дал пройти необходимую процедуру. Сотрудница компании заверила, что пассажирка сможет спокойно пройти регистрацию в аэропорту. Однако перед вылетом дали только билет без места», – пишет издание.
3 сентября в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что авиакомпанию S7 оштрафовали на 30 тысяч рублей за овербукинг. В этом случае ситуация еще больше похожа на ту, в которой оказались барнаульцы.
«Двум пассажирам рейса, планировавшим вылет по маршруту Новосибирск – Санкт-Петербург, отказано в воздушной перевозке, поскольку число зарегистрированных пассажиров превысило количество мест на борту воздушного судна», – отметили в надзорном ведомстве.
Из последнего: 10 сентября на сайте той же Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили, что авиакомпанию S7 вновь оштрафовали на 30 тысяч рублей за овербукинг.
«Пассажиру рейса авиакомпании, планировавшему вылет по маршруту Новосибирск – Иркутск, отказано в воздушной перевозке, поскольку количество зарегистрированных пассажиров на рейс превысило число мест на борту воздушного судна», – рассказали в ведомстве.
11:22:49 10-09-2025
Редко летающих или летящих вообще в первый раз за версту видать. Оформляете любую платную услугу, вроде выбора места заранее или платного питания и вуа-ля. Никакого овербукинга. Лишняя 1000 сверху невелика сумма, зато впоследствие никаких головняков
11:41:05 10-09-2025
Гость (11:22:49 10-09-2025) Редко летающих или летящих вообще в первый раз за версту вид... Читайте внимательно: На посадку стояло еще семь таких человек – была и пара, которая заранее специально купила места, но они достались кому-то другому.
11:47:38 10-09-2025
Гость (11:22:49 10-09-2025) Редко летающих или летящих вообще в первый раз за версту вид... Вы как читали? Сказано же, что у людей, заранее оформивших места, проблема была та же. Оформление мест никак не влияет в данном случае)
11:32:07 10-09-2025
... что авиакомпанию S7 вновь оштрафовали на 30 тысяч рублей за овербукинг.
30 тысяч. Смешно. 30 лямов - нормально! Цены итак заоблачные, а стоимость багажа?!
11:34:49 10-09-2025
Это рынок, то густо, а то пусто.. лучше прищемить пассажиров, чем карман.
11:41:57 10-09-2025
А ведь Дума предлагает овербукинг узаконить. Пекутся о нас смертных.
11:46:27 10-09-2025
Это не овербукинг - это ИДИОТИЗМ во всей красе. Как обычно - на людей плевать. Так же и со связью. Здесь штрафы нужны в миллионы с компенсациями пассажирам, а не отмазки - извините, сбой программы.
11:51:53 10-09-2025
Застройщиков, продающих одну квартиру двум дольщикам садят
11:59:54 10-09-2025
"одна сотрудница вообще ушла во время решения вопроса и так и не появилась»,"
Нашли бабёшку потом, в Питере была
12:00:35 10-09-2025
30 тысяч штрафа? Да они в авиакомпании просто посмеются над этим и дальше продолжат продавать больше билетов, чем есть мест.
12:13:20 10-09-2025
Гость (11:22:49 10-09-2025) Редко летающих или летящих вообще в первый раз за версту вид... Здравствуйте!
Скажу как человек летающий больше чем хотелось бы и налетавший почти на серебряный статус в их программе лояльности, это не поможет. На момент аналогичной ситуации уже был получен статус в программе лояльности Classic Top и купив платные места в салоне (мой рост 190 см и на обычных местах мне тяжело) получил посадочный талон без места, что даже не сразу обнаружил, но в самолете мест не хватило и меня на борт не пустили. Справедливости ради отмечу, что авиакомпания сначала выдала бесплатную воду, а после на такси отправила в отель с полным пансионом и заказанным автобусом на утро от гостиницы до аэропорта и автоматически компенсировала платные услуги (причем вернув деньги и ещё аналогичную сумму баллами на счет). Вылет был на следующий день.
Еще раз попадал в такую же ситуацию, но места мне хватило и улете этим же рейсом, хотя были люди, которые не вошли на борт.
Ситуация всё равно не приятная так как часто летаю разными авиакомпаниями и подобные ситуации всегда головная боль. Считаю что так делать нельзя и очень грустно, что такая крупная и именитая авиакомпания опускается до такого.
12:22:49 10-09-2025
Раньше программы бронирования были иностранные. Что само по себе позор. Сейчас наши. Ничего, справятся, рано или поздно.
13:17:55 10-09-2025
Софт (12:22:49 10-09-2025) Раньше программы бронирования были иностранные. Что само по ... Ну да, написать в программе обыкновенный счетчик посадочных мест, видимо, сложно.
13:42:25 10-09-2025
Гость (13:17:55 10-09-2025) Ну да, написать в программе обыкновенный счетчик посадочных ... Там все реализовано, счетчик +10% ну или сколько-то, кто-то сдает билеты, кто-то опаздывает и обычно в 0, но не всегда. Невозвратные билеты решили бы проблему частично, а так компании обязыввают возвращать деньги если кто-то не успел/опоздал, забыл
13:29:28 10-09-2025
Софт (12:22:49 10-09-2025) Раньше программы бронирования были иностранные. Что само по ...
Вы тупой или наивный ценитель импортозамещения? Это не ошибка программы, это распространенная практика, когда авиакомпания продает больше билетов, чем мест в самолете, с надеждой, что кто-то не сможет улететь. А когда приходят все купившие билет, то "вдруг" оказывается, что мест в самолете не хватает
13:35:01 10-09-2025
Гость (13:29:28 10-09-2025) Вы тупой или наивный ценитель импортозамещения? Это не о... Видимо тупой вы, а не тот к кому вы апеллировали. Что за странная надежда "что кто то не сможет улететь?" Если на 50 мест продать 100 билетов, то 50 человек и не смогут улететь. А продают билетов больше, в надежде что кто то не успеет на регистрацию и посадку. Это элементарно.
14:02:42 10-09-2025
Гость (13:35:01 10-09-2025) Видимо тупой вы, а не тот к кому вы апеллировали. Что за стр...
"в надежде что кто то не успеет на регистрацию и посадку"
У вас плохо еще и с логикой? Как ваш комментарий опровергает моё утверждение?
14:19:47 10-09-2025
Гость (13:35:01 10-09-2025) Видимо тупой вы, а не тот к кому вы апеллировали. Что за стр... "...в надежде что кто то не успеет на регистрацию и посадку..." а чем это отличается от "...кто то не сможет улететь..."? Это одно и тоже. Люди не смогут улететь, если не придут/опоздают на регистрацию. Кроме того, бывает ещё и онлайн регистрация (про неё в этой статье и идёт речь).
И самое главное, со стороны авиакомпаний никакой надежды что кто-то не успеет/опоздает нет - это просчитанное, преднамеренное действие и выдавать это за "техническую ошибку" - значит врать.
Ещё, неудивительно, что в таких случаях не работает онлайн регистрация; если было продано билетов больше, чем есть мест, то регистрировать придётся в ручном режиме "кто первый встал(пришёл), того и тапки(место)".
12:32:09 10-09-2025
До Иркутска сутки на поезде без нервотрепки. Вечером спать залег-утром почти приехал... Красноярск... Тьфу... Перепутал
21:39:24 10-09-2025
Из Новосиба в Сочи тоже трое из пяти не смогли улететь летом. Не знаю их дальнейшую судьбу...
23:39:44 10-09-2025
Лет 10 назад часто с семьей латал в Китай в Урумчи. Один раз летели авиакомпанией S7 из Новосибирска в Урумчи. Дочери было 4.5 года. Были обычные места. Дочь сильно понравилась стюардессам так как свободно общалась и на русском и на китайском языке с пассажирами. Нам предложили пересесть в бизнесс класс. Мы конечно же не отказались и летели 2 часа втроем (я, супруга и дочь) . Никого там больше не было. Правда кормили так же как в обычном классе пассажиров, согласно купленным билетам. Зато кресла были широкие и дочь даже умудрилась уснуть лежа на кресле в самолете.