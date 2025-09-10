Барнаульцы из-за овербукинга не смогли улететь в Петербург рейсом авиакомпании S7 Airlines

Билетов было продано больше, чем мест в самолете

10 сентября 2025, 11:15, ИА Амител

Взлетающий самолет / Фото: amic.ru

Жители Барнаула во вторник, 9 сентября, должны были отправиться из Новосибирска в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании S7 Airlines, но не смогли сесть в самолет из-за овербукинга (билетов было продано больше, чем мест в самолете). Как рассказал amic.ru один из несостоявшихся пассажиров, от действий перевозчика пострадало более пяти человек.

Мужчина отметил, что планировал полететь из Новосибирска в Санкт-Петербург прямым рейсом в 15:05 и заблаговременно купил обычные билеты на сайте авиакомпании. Однако зарегистрироваться электронно через приложение не получалось – выдавало ошибку и просили зарегистрироваться в аэропорту.

В итоге за три часа до окончания регистрации барнаульцу и его девушке выдали билеты без места, объяснив это "технической ошибкой". Пассажиров попросили пройти к выходу на посадку, чтобы уже там найти им места. Однако у выхода оказалось, что билеты без места достались еще нескольким людям.

«На посадку стояло еще семь таких человек – была и пара, которая заранее специально купила места, но они достались кому-то другому. В итоге в самолет посадили только одного парня, а всех остальных отправили в представительство авиакомпании на первом этаже аэропорта», – отметил собеседник amic.ru.

При этом, подчеркнул барнаулец, в представительстве авиакомпании была "огромная очередь" из людей, которые оказались в той же или похожей ситуации на других рейсах. И, по его словам, было только четыре сотрудника, которых явно было мало, чтобы обслужить всех недовольных клиентов.

В итоге оказалось, что на ближайшие рейсы в Санкт-Петербург билетов нет.

«Билеты на прямой рейс были только на послезавтра, и нам всерьез это предлагали. В итоге долго сотрудники компании рассматривали разные варианты и нашли рейс через Москву. Кого-то удалось отправить раньше, кого-то – позже. Но люди потеряли время и силы на споры с авиакомпаний, плюс одна сотрудница вообще ушла во время решения вопроса и так и не появилась», – отметил собеседник.

Для ожидания пассажиров направили в отель, где им предоставили питание. Однако и в гостинице парень с девушкой ждали полтора часа, пока туда придет подтверждение от авиакомпании.

«В итоге весь день потрачен на решение проблем с авиакомпанией, которая продает на рейсы больше билетов, чем нужно. И в такую неприятную ситуацию попадают случайные люди», – отметил мужчина.

А когда барнаулец с девушкой полетели рейсом через Москву, то оказалось, что и тут были три пассажира без мест. Кстати, ждать самолет пришлось около 16 часов: вылетели в 7 утра 10 сентября.

Пассажирам отказывают

Такие случаи не редкость. Об этом пишут в СМИ, соцсетях и на различных сайтах. Например, в отзыве в 2ГИС на авиакомпанию один недовольный клиент написал, что ехал в отпуск с СВО домой, где его ждала семья и новорожденная дочь, которую он еще не видел, но из-за овербукинга пришлось "как минимум ждать два дня следующего рейса".

«Возмещений никаких не будет», – отметил мужчина.

Отзыв об авиакомпании в 2ГИС

Ранее женщину с билетом не пустили в самолет и пытались задобрить ваучером на 3 тыс. рублей. Она, кстати, тоже не смогла улететь самолетом S7 Airlines из Новосибирска из-за овербукинга, пишет Life.

Инцидент произошел 4 сентября. Женщина попала в такую же ситуацию, что и барнаульцы.

«Не смогла зарегистрироваться на свой рейс из Новосибирска в Иркутск и улетела на 14 часов позже. Билеты приобрела за месяц до вылета за 11 000 рублей. В день регистрации сайт выдал ошибку и не дал пройти необходимую процедуру. Сотрудница компании заверила, что пассажирка сможет спокойно пройти регистрацию в аэропорту. Однако перед вылетом дали только билет без места», – пишет издание.

3 сентября в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что авиакомпанию S7 оштрафовали на 30 тысяч рублей за овербукинг. В этом случае ситуация еще больше похожа на ту, в которой оказались барнаульцы.

«Двум пассажирам рейса, планировавшим вылет по маршруту Новосибирск – Санкт-Петербург, отказано в воздушной перевозке, поскольку число зарегистрированных пассажиров превысило количество мест на борту воздушного судна», – отметили в надзорном ведомстве.

Из последнего: 10 сентября на сайте той же Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили, что авиакомпанию S7 вновь оштрафовали на 30 тысяч рублей за овербукинг.