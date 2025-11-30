Настоящая зимняя сказка пришла на берега Телецкого озера. Фото
Обильный снегопад создал условия для уникального природного явления — парения над озерной гладью
30 ноября 2025, 21:00, ИА Амител
На берега Телецкого озера в Республике Алтай пришла настоящая зима. Как сообщает Telegram-канал Алтайского заповедника, регион оказался во власти мощного снегопада и похолодания до -15 градусов.
«Озеро пока спокойно, и, возможно, уже завтра мы увидим первое парение над его водной гладью», – делятся ожиданием уникального природного явления сотрудники заповедника Роман и Татьяна Воробьевы.
Парение над поверхностью Телецкого озера – одно из самых зрелищных зимних явлений, которое возникает при резком перепаде температур между холодным воздухом и относительно теплой водой.
Ранее завораживающее звездное небо Алтая попало в объектив фотографов.
21:36:17 30-11-2025
Как неожиданно.
23:57:28 30-11-2025
Обожаю Телецкое озерно. Оно прекрасно.
06:18:21 01-12-2025
Такие места ассоциируются с выживанием.