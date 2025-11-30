Настоящая зимняя сказка пришла на берега Телецкого озера. Фото

Обильный снегопад создал условия для уникального природного явления — парения над озерной гладью

30 ноября 2025, 21:00, ИА Амител

Телецкое озеро / Фото: Роман и Татьяна Воробьевы

На берега Телецкого озера в Республике Алтай пришла настоящая зима. Как сообщает Telegram-канал Алтайского заповедника, регион оказался во власти мощного снегопада и похолодания до -15 градусов.

«Озеро пока спокойно, и, возможно, уже завтра мы увидим первое парение над его водной гладью», – делятся ожиданием уникального природного явления сотрудники заповедника Роман и Татьяна Воробьевы.

Парение над поверхностью Телецкого озера – одно из самых зрелищных зимних явлений, которое возникает при резком перепаде температур между холодным воздухом и относительно теплой водой.

