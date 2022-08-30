Исчезающий вид. Почему в Барнауле почти нет продлёнок и нужны ли они

С нового учебного года в России будут действовать единые правила для продлёнок. Теперь в них в обязательном порядке должны готовить детей к занятиям и проводить для них уроки физкультуры. При этом подобных групп с 90-х годов в России сильно поубавилось, в Барнауле школа с продлёнкой — редкость. Найти такую в городе — большая удача. Amic.ru разобрался, почему продлёнки при школах почти вымерли, может ли новый закон их вернуть и нужны ли группы дневного пребывания детей в образовательных учреждениях края?

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Забытая тема

Продлёнки сейчас — штука исчезающая, если не сказать архаичная. Многие родители либо давно уже не слышали о продлёнках, либо считают, что такие группы давно вымерли как явление. И это утверждение недалеко от истины.

В большинстве школ Барнаула продлёнок сейчас нет. Например, в гимназии № 49 amic.ru рассказали, что уже давно не занимаются такими группами и родители уже перестали их требовать.

В других школах (№ 38, 51, 79, 81, 86, 101, 125, 126, 132, 117 и так далее) на вопрос о продлёнках ответили примерно то же самое — мол, уже много лет группы организовывать перестали. Кто-то «сдался» в 90-х годах, кто-то — в «нулевых», немногие дотянули до 2010-х. Где-то (например, в лицее № 3) продлёнки «убила» пандемия — после неё такие группы уже не открылись.

Cпроса на продлёнки сейчас немного, поэтому и учебные заведения от них избавляются, рассказали amic.ru в школе № 125. Директор гимназии № 40 Александр Овсиевский также говорит, что в их школе нет продлёнки с 1991 года, и с тех пор никто из родителей не просил её организовать. Тема была «прочно забыта», отмечает он.

Дети / Фото: amic.ru

Что мешает продлёнкам?

Даже если родители хотят отдать детей в группу продлённого дня, организовать такую в учебном заведении трудно. В школе № 117 amic.ru рассказали, что школы сейчас и без того переполнены, детям негде учиться, и для продлёнок банально нет места.

«Начальные классы могут учиться только на первых-вторых этажах, продлёнка должна быть тут же, а у нас в каждом кабинете и так по два класса. Слишком много учеников для продлёнки, школы Индустриального района переполнены в связи с тем, что много домов построили. Сомневаюсь, что в нашем районе где-то есть продлёнка», — отметили в образовательном учреждении.

Кроме того, к школьным продлёнкам давно уже есть особые требования: там должно быть две спальни для мальчиков и для девочек, два отдельных санузла, игровая комната и другие удобства. Потянуть такое могут далеко не все учебные заведения, отмечают в СОШ № 117.

«У нас раньше была продлёнка, были помещения, но и требования там были не такие, как сегодня. У нас была спальня, бюджетная ставка воспитателя группы продлённого дня, поэтому родители платили только за питание и всё. А потом решили всё убрать», — поделились в школе.

Александр Овсиевский также отмечает, что продлёнкам мешает отсутствие денег у школ. Педагоги не пойдут подрабатывать воспитателями за низкие зарплаты. На саму группу дневного пребывания детей нужно как минимум два учителя, говорит Овсиевский. Соответственно, придётся потратиться, и на всё денег не хватит.

«Это большие затраты. Продлёнка должна иметь определённый численный состав. Допустим, 25 детей. На них должны быть спальные места, кровати, подушки, одеяла, санитарно-гигиенические требования должны соблюдаться, плюс кадры, с ними надо работать. Трудно и представить себе уровень затрат, которые на это потребуются», — отмечает Овсиевский.

Дети / Фото: amic.ru

Спасение утопающего

Но где-то продлёнку удалось сохранить. Например, в барнаульской школе № 31 она всё ещё работает, и в этом октябре откроется для детей снова. Продлёнка здесь платная (сколько платят родители, в школе не пояснили). За детьми следит один учитель, он занимается с ними и сопровождает учащихся на обеды. Кроме того, несколько педагогов ведут у детей кружки.

«У нас есть бисероплетение, в прошлом году дети ходили у нас на робототехнику или на танцы. Ещё русскими народными инструментами занимались, изучали русские народные игры, традиции, колядки», — рассказывают в школе.

При этом там отмечают, что дети у них стабильно набираются каждый год. И продлёнка в школе популярна. Максимум в школе берут в группу 25 ребят.

Есть в Барнауле и варианты с частной продлёнкой, которая не относится к школам. Это такие организации, как «Магис Дети», «Крошка.Ру», «Академия детства», «Умнички», центр детского развития «Апельсинка» и так далее. В «Магис Дети», например, предлагают забрать ребёнка из школы, доставить его в клуб, помочь сделать уроки, сводить в бассейн и на спортивные секции, накормить и погулять с ним.

Как правило, подобными группами занимаются педагоги начальной школы с профильным образованием и опытом работы. Но это — дорогое удовольствие. Стоимость такой продлёнки — от 15 тысяч рублей за 20 посещений. В «Крошке.Ру» за каждое посещение продлёнки придётся отдать 700 рублей. Там обещают встретить ребёнка после школы, привести в клуб, устроить ему отдых, организовать подвижные прогулки и занятия. Естественно, такие расходы может потянуть далеко не каждая семья.

Дети / Фото: amic.ru

Повлияет ли на что-то новый закон?

Закон об установлении единых правил для групп продлённого дня президент России Владимир Путин подписал в июле 2022 года. Новые правила обязывают работников продлёнки, кроме присмотра за детьми, готовить их к занятиям и проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия. Также регионы теперь могут дополнительно финансировать группы дневного пребывания детей, и это, считают авторы инициативы, может снизить размер родительской платы за нахождение ребёнка в группах продлённого дня.

При этом решение об открытии в школе продлёнки всё ещё принимают сами образовательные учреждения с учётом мнения родителей.

Однако в барнаульских школах скептически относятся к новому закону и говорят, что он не изменит ситуацию, ведь никаких слов о возврате продлёнок там нет. Александр Овсиевский признаётся, что он вообще не знает, зачем депутаты вспомнили о продлёнках. По его мнению, такие группы сейчас уже устарели и вводить для них новые правила бессмысленно, в школах её создавать никто уже не будет, считает он.

В СОШ № 31 говорят, что новые правила для них тоже ничего не меняют. И до принятия закона там помогали готовить детей к занятиям и занимались с ними физическими упражнениями. Дальше они будут делать то же самое.

Председатель Алтайского краевого профсоюза работников образования и науки Юрий Абдулаев, как и представители школ, отмечает, что новый закон вряд ли на что-то повлияет. Но это, говорит Абдулаев, — хороший знак, который даёт понять, что государство ещё думает о продлёнках.

«Это означает, что государство в очередной раз возвращается к вопросу групп продлённого дня и вообще полного дня занятости школьника. Определяя общие стандарты для реализации, депутаты исходят в первую очередь из соображений безопасности и организации комфортных условий пребывания ребёнка в школе», — отметил Абдулаев.

Изменить что-то возможно только деньгами, считает он. По словам эксперта, если спонсировать продлёнки из бюджета, то они будут появляться. А если не делать этого, то и «лишнюю головную боль» школы на себя брать не будут. Место же для таких групп можно найти, уверен Абдулаев.

Школьники / Фото: amic.ru

Нужны ли продлёнки?

По мнению Юрия Абдулаева, при всех спорных моментах продлёнки всё ещё нужны российским школам. Ведь родители работают так же, как и в советское время, а то и больше. Взрослым не с кем оставить ребёнка. Сейчас из-за нехватки мест в ближайших к дому школах детей отводят в учебные заведения не по соседству — за несколько километров от места жительства. Младшеклассники не могут сами дойти до дома, их должны вести родители. Взрослые вынуждены отпрашиваться с работы, чтобы ехать за своим ребёнком или же просить кого-то его забрать.

Например, мама одной из зачисленных в барнаульскую школу № 125 первоклассниц рассказывает, что она не знает, как будет забирать в этом году ребёнка из школы после двух-трёх уроков. Они вместе с мужем работают, а сама первоклассница добраться до дома не может — от школы от неё около трёх километров и дороги с оживлённым движением. Отдавать девочку в частные продлёнки дорого — это большой удар по семейному бюджету, отмечает она.

Мама четвероклассника из гимназии № 40 Ирина также уверена, что продлёнка помогла бы родителям в воспитании школьников. Часто ребёнка трудно заставить делать уроки самому, отмечает девушка.

«Ребёнок приходит домой, там никого нет, школьник предоставлен сам себе и может просто сесть играть в компьютер вместо занятий. А в продлёнке за ним бы следили, помогли бы ему делать задания по предметам. Родители точно были бы уверены, что школьник подготовился к занятиям. Кроме того, продлёнки помогли бы мамам и папам не отпрашиваться с работы, чтобы забрать ребёнка из учебного заведения или отвезти его туда», — объяснят Ирина.

Поэтому продлёнки сегодня необходимы так же, как и раньше, ведь без них дети остаются безнадзорными, говорит Абдулаев.

«Группы продлённого дня обеспечивают не только присмотр, не только уход, но и продолжают воспитательную и образовательную программу. Воспитатели делают уроки с детьми и проводят с ними мероприятия. Продлёнки исчезли из-за нашей банальной экономии. Потому что в 90-е годы, когда группы начали убирать, экономия на детях никого не смущала. К сожалению, многие финансисты продолжают экономить на детях и сегодня», — объясняет Абдулаев.

Дети / Фото: amic.ru

По словам эксперта, продлёнка может быть в любом образовательном учреждении — надо лишь грамотно заняться этим вопросом. Сделать её нужно во вторую смену, когда часть классов освобождается, отмечает он.

«Группы продлённого дня там, где они востребованы, где родители хотят, чтобы они были, должны существовать. Надо найти деньги на их финансирование. Иначе мы потом будем находить деньги на тюрьмы, на комиссии по делам несовершеннолетних, на прочие неприятные вещи, связанные с тем, что детям что-то недодали, где-то недоучили и недовоспитали», — объясняет Абдулаев.

При этом продлёнка должна быть бесплатной, отмечает он. Родители должны платить только за питание, подчёркивает эксперт. Частные и платные группы дневного пребывания детей альтернативой государственным точно не станут, говорит Абдулаев. По словам председателя краевого профсоюза работников образования и науки, немногие родители могут отдавать большие суммы за такие услуги.

Поэтому платить должно государство, резюмирует он. А вопросы организации продлёнок лучше оставить педагогам и школам, уверен Абдулаев.

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