В России создадут федеральную систему защиты от DDoS-атак

Роскомнадзор планирует модернизировать оборудование для исполнения закона о суверенном интернете, и на его базе создать федеральную систему защиты от DDoS-атак, идущих из-за рубежа. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники.

Такая система может появиться уже осенью 2022 года. Сейчас регулятор обсуждает детали проекта с поставщиком оборудования.

Уточняется, что идея о собственной системе защиты возникла в связи с массовыми хакерскими атаками в отношении российских компаний, случившимися после начала спецоперации России на Украине.

В начале марта в Минцифры заявили, что в России не планируют отключать интернет. При этом в ведомстве отметили, что на российские сайты непрерывно ведутся кибератаки из-за границы.