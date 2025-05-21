С известным архитектором Поморовым простятся в храме в Барнауле, который он спроектировал

Церемония начнется в 12:00

21 мая 2025, 11:45, ИА Амител

Архитектор Сергей Поморов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Прощание с выдающимся ученым и архитектором Сергеем Поморовым состоится в пятницу, 23 мая. Об этом сообщает Институт архитектуры и дизайна АлтГТУ на своей странице во "ВКонтакте".

"23 мая, в пятницу, с 12:00 до 14:00 – отпевание и прощание в храме Живоначальной Троицы, по ул. Аванесова, 102. Далее – захоронение на Черницком кладбище. После – поминальный обед в корпусе МАПП АлтГТУ по ул. Кирова, на первом этаже", – сообщили в вузе.

Желающих проститься с архитектором попросили взять головные уборы, одеться в темное, не вызывающее. Организаторы предупредили, что будет жарко.

Отмечается, что прощание пройдет в храме Живоначальной Троицы на улице Аванесова, 102. Именно этот храм в 2017 восстановили на месте кинотеатра "Алтай" по проекту Сергея Поморова и отца Георгия Кредуна.

Сергей Поморов был доктором архитектуры, профессором, членом Союза архитекторов России и Союза дизайнеров России, автором более 330 научных работ. В Алтайском политехническом институте работал с 1983 года. В 2002 году стал деканом факультета дизайна и архитектуры в АлтГТУ, в 2005-м – директором.

Архитектор умер 18 мая во время отдыха с женой у родственников в Сочи.

Ранее Сергей Поморов в большом интервью amic.ru объяснил, почему Барнаулу нужен тоннель под ж/д вокзалом, предложил соединить канатной дорогой Нагорный парк с туркластером, а также рассказал, куда можно перенести трамвайное кольцо со Старого базара в Барнауле. Это было последнее его интервью в жизни.