Архитектор рассказал, куда можно перенести трамвайное кольцо со Старого базара в Барнауле

Это позволит создать рядом с парком "Центральный" новую площадь для городских праздников

04 февраля 2025, 09:15, Вячеслав Кондаков

Трамвайное кольцо рядом со Старым базаром / Фото: сообщество транспорта Барнаула

Трамвайное кольцо со Старого базара рядом с парком "Центральный" в Барнауле в перспективе можно будет перенести на площадь Спартака-2. На месте трамвайного кольца власти Барнаула планируют создать новую городскую площадь для проведения масштабных мероприятий и концертов. Об этом в интервью amic.ru рассказал директор института архитектуры и дизайна АлтГТУ Сергей Поморов, чьи студенты уже работают над концепцией переноса кольца и трамвайных путей с улицы Ползунова.

Куда можно перенести кольцо?

Сергей Поморов напомнил, что идею переноса кольца заложили в концепцию развития туркластера "Барнаул – горнозаводской город". Этот проект точно нуждается в реализации и только улучшит наш город.

"Когда мы со студентами изучали, куда можно перенести транспортные пути, основным вариантом была площадь Спартака-2. Там тесно, но других вариантов пока нет. Это непростая задача для руководства города: решить транспортную проблему на площади Свободы. Конечно, нужно убрать трамваи с улицы Ползунова. Из-за них постоянно "потряхивает" здание филармонии – проект известного русского архитектора Ивана Ропета. В перспективе улицу Ползунова можно было бы благоустроить и сделать ее более пешеходной, при этом сохранив место и для автомобилей", – пояснил Сергей Поморов.

Что известно о проекте новой площади в Барнауле?

Его еще в прошлом году анонсировал глава города Вячеслав Франк.

Власти планируют вынести троллейбусное кольцо от Речного вокзала, а трамвайное – с площади Свободы, создав там новую площадь.

"Это место может стать "центром всех городских событий". Он также указал, что развитие центра города тесно связано с жилищным и социальным строительством", – говорил об инициативе Вячеслав Франк.

После переноса трамвайных путей на новой площади планируют проводить все главные городские мероприятия и концерты.

Какие варианты еще есть для переноса кольца?

По мнению преподавателя АлтГТУ Сергея Павлова, для нового кольца подходит несколько площадок. По его словам, найти место не сложно, но стоить это будет сотни миллионов рублей, а, возможно, даже и миллиард.

Павлов рассказывал amic.ru о трех вариантах, куда можно перенести трамвайный узел. Один из них также совпадает с вариантом Сергея Поморова: продлить трамвайную линию до площади Спартака-2. Там, помимо кольца, легко можно разместить небольшие помещения для персонала МУП "Горэлектротранс", а также навесы для пассажиров.

Также Сергей Павлов предложил рассмотреть территорию рядом с Демидовской площадью. Возвести кольцо, считает преподаватель "политеха", можно на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Ползунова.

Полностью интервью с архитектором Сергеем Поморовым можно почитать по ссылке.