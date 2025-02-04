Архитектор рассказал, куда можно перенести трамвайное кольцо со Старого базара в Барнауле
Это позволит создать рядом с парком "Центральный" новую площадь для городских праздников
04 февраля 2025, 09:15, Вячеслав Кондаков
Трамвайное кольцо со Старого базара рядом с парком "Центральный" в Барнауле в перспективе можно будет перенести на площадь Спартака-2. На месте трамвайного кольца власти Барнаула планируют создать новую городскую площадь для проведения масштабных мероприятий и концертов. Об этом в интервью amic.ru рассказал директор института архитектуры и дизайна АлтГТУ Сергей Поморов, чьи студенты уже работают над концепцией переноса кольца и трамвайных путей с улицы Ползунова.
Куда можно перенести кольцо?
Сергей Поморов напомнил, что идею переноса кольца заложили в концепцию развития туркластера "Барнаул – горнозаводской город". Этот проект точно нуждается в реализации и только улучшит наш город.
"Когда мы со студентами изучали, куда можно перенести транспортные пути, основным вариантом была площадь Спартака-2. Там тесно, но других вариантов пока нет. Это непростая задача для руководства города: решить транспортную проблему на площади Свободы. Конечно, нужно убрать трамваи с улицы Ползунова. Из-за них постоянно "потряхивает" здание филармонии – проект известного русского архитектора Ивана Ропета. В перспективе улицу Ползунова можно было бы благоустроить и сделать ее более пешеходной, при этом сохранив место и для автомобилей", – пояснил Сергей Поморов.
Что известно о проекте новой площади в Барнауле?
Его еще в прошлом году анонсировал глава города Вячеслав Франк.
Власти планируют вынести троллейбусное кольцо от Речного вокзала, а трамвайное – с площади Свободы, создав там новую площадь.
"Это место может стать "центром всех городских событий". Он также указал, что развитие центра города тесно связано с жилищным и социальным строительством", – говорил об инициативе Вячеслав Франк.
После переноса трамвайных путей на новой площади планируют проводить все главные городские мероприятия и концерты.
Какие варианты еще есть для переноса кольца?
По мнению преподавателя АлтГТУ Сергея Павлова, для нового кольца подходит несколько площадок. По его словам, найти место не сложно, но стоить это будет сотни миллионов рублей, а, возможно, даже и миллиард.
Павлов рассказывал amic.ru о трех вариантах, куда можно перенести трамвайный узел. Один из них также совпадает с вариантом Сергея Поморова: продлить трамвайную линию до площади Спартака-2. Там, помимо кольца, легко можно разместить небольшие помещения для персонала МУП "Горэлектротранс", а также навесы для пассажиров.
Также Сергей Павлов предложил рассмотреть территорию рядом с Демидовской площадью. Возвести кольцо, считает преподаватель "политеха", можно на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Ползунова.
Полностью интервью с архитектором Сергеем Поморовым можно почитать по ссылке.
09:24:08 04-02-2025
На площади Свобода служители культа церковь планируют построить. И куда потом переносить площадку для массовых гуляний? (Помнится,по Исакова шествие запрещали,так как на Покровской церковь.)
Хотя проекты,как и прожекты, никто не запрещал.
09:40:25 04-02-2025
Гость (09:24:08 04-02-2025) На площади Свобода служители культа церковь планируют постро... Хрен им, а не церковь!
09:39:23 04-02-2025
Не нужно его никуда переносить. Это уже часть истории города. Зону для праздников нужно в парке делать.
09:45:45 04-02-2025
омерзительно,страна воюет,люди копейки собирают на всякие дроны и прочую помощь! а тут миллионы .чтоб бы было где концерты проводить! а не пора ли архитекторов внимательно проверить на лояльность стране и региону?
12:15:54 04-02-2025
Гость (09:45:45 04-02-2025) омерзительно,страна воюет,люди копейки собирают на всякие др... Посмотри и удивись как миллиардеры долларовые разбогатели.
09:47:35 04-02-2025
А как они собрались делать кольцо на пересечении Ползунова и Красноармейского? Залезть на территорию спички, где сейчас забор? Убрать сквер перед зданием напротив? Так там места не так много, да и тогда "потряхивать" будет уже это здание. Убрать здание Горэлектросети или богадельни, ибо без этого с той стороны тоже негде? Или памятник со сквером долой и там кольцо сделать?
09:46:06 05-02-2025
Гость (09:47:35 04-02-2025) А как они собрались делать кольцо на пересечении Ползунова и... Не трогайте то что сделали наши умные предки для народа. Если хотите вложить деньги и улучшить Сталицу края постройте метро от аэропорта до площади Октября Для начала! Это будет отличный результат работы Администрации города, что дост большой приток молодёжи, рабочих мест и здоровья горожан!!
11:14:32 05-02-2025
Гость (09:46:06 05-02-2025) Не трогайте то что сделали наши умные предки для народа. Есл... Вы бы ещё из Ганьбы до Южного предложили метро... 🤣🤣🤣
09:51:56 04-02-2025
Прожектеры, научитесь для начала снег убирать. Вылизаны парковки около администраций и силовых органов. А, например, парковки около МФЦ - это ужас. На Ленина, 6 почищена небольшая парковочка со стороны Ленина, а на основной парковке с Ползунова кони не валялись с начала зимы. А ведь сейчас в МФЦ гонят всех со всеми заявлениями: престарелых, инвалидов, беременных, родителей с детьми. Причем многие услуги не могут быть оказаны онлайн или на дому.
10:20:21 04-02-2025
Сказочник. Троллейбусное кольцо он собрался перенести на пл. Спартака-2, теперь вот трамвайное. Можно только снести и разобрать, чтобы больше никогда здесь не было. Для этого всё и затевается, информационно подготавливается.
10:25:46 04-02-2025
если отнять все пенсии у Бульских пенсионэров за 500 лет вперед - то денег хватит.
и немножечко останется для меня.
10:27:38 04-02-2025
Трамваи испокон века ходят по улице Ползунова. Было бы это было очень вредно — оно бы уже в 1960-х проявилось. Повседневное удобство (добраться на трамвае до Мало-Тобольской, Филармонии, краеведческого музея, театра кукол, концертного зала Сибирь), на мой взгляд, важнее праздников, которые можно провести и на Мало-Тобольской, и на Сахарова. Кстати, в этом году на Сахарова не было какой-то очень большой толпы даже в разгар новогодних праздников
10:40:21 04-02-2025
поднимите трамваи на второй этаж!
10:47:43 04-02-2025
Гость (10:40:21 04-02-2025) поднимите трамваи на второй этаж!... или кольцо сделайте на горе.
сразу как поднялись рельсы на гору, сразу кольцо. Аванесова/Малюкова
семёрка дальше... а какой там, единица? обратно.
11:09:52 04-02-2025
Гость (10:47:43 04-02-2025) или кольцо сделайте на горе.сразу как поднялись рельсы н... Что мешает трамвай с Красноармейского вместо левого поворота сделать правым? По Ползунова за корпус АГУ (там пока частный сектор) и там наворачивайте "кольца"!
16:58:33 04-02-2025
Гость (11:09:52 04-02-2025) Что мешает трамвай с Красноармейского вместо левого поворота... За каким там трамвай? От той конечной до "типа туристического кластера" надо будет минимум две остановки пешком пилить. Это еще минимум. А больше там пойти вообще некуда, какой смысл туда линию тянуть?
10:42:05 04-02-2025
ну нравится дедушке миллионами жонглировать, а может даже миллиардом ))
трамваи нормальные пусть лучше купят, остановки теплые сделают и персоналу зарплаты поднимут, чтобы люли понимали а что там работают.
15:24:11 04-02-2025
Гость (10:42:05 04-02-2025) ну нравится дедушке миллионами жонглировать, а может даже ми... Теплые остановки сразу станут бомжатниками и туалетами. Как сейчас стали теплые помещения для банкоматов.
10:50:41 04-02-2025
Кольцо с площади Свободы убрать, а маршруты трамваев продолжить до кордона, а там уже есть кольцо.
11:23:56 04-02-2025
Владимир (10:50:41 04-02-2025) Кольцо с площади Свободы убрать, а маршруты трамваев продолж... Оставить, как есть. Этот Поморов сто лет как на трамваях не ездит Другие, которые топят убрать существующее кольцо, тоже не ездят на ОТ. Какое право они имекют навязывать нам взгляды, явно через них лоббирует кто-то?
17:54:29 04-02-2025
Владимир (10:50:41 04-02-2025) Кольцо с площадиСвободы убрать, а маршруты трамваев продолж... Не надо не чего убирать, пусть всё так как есть и денег экономия, тем более сейчас у людей денег на продукты не у всех хватает
10:59:23 04-02-2025
пройдут годы , десятилетия, и историки вспомнят , что когда-то на площади перед Ц/парком было старинное трамвайное кольцо, и вот тогда они захотят восстановить эту историческую деталь, чтоб она прекрасно влилась в туристическо-исторический центр. и только наглухо забитый забор спичечной фабрики(которую никто не видел),будет как экспонат жадности стоять на своём месте.
12:34:42 04-02-2025
Кагановичу тоже всё нетерпелость что-нибудь перенести или сломать, и при презентации этих планов Сталину он схватил макет Собора Василия Блаженного, на что Сталин рявкнул: "Поставь, собака, на мэсто!"... Вот нет у нас Сталина в городе, ... яб сказал кто, да не поверят...
12:41:05 04-02-2025
идея с переносом кольца - хорощая идея. Всем кричащим против советую не забывать что там все это пространство и где ранье стоял храм и где кольцо трамвая - кладбище. Там мертвые под асфальтом закопаны. И хождения и поездки на транспорте по костям надо прекращать. Прекращать осквернение начатое масонами а иначе докатимся до трындеца морального как во Франции. Почитайте о президенской чете макронов -мужик и мужик. Член они видите ли золотой хотели установить вместо центрального купола на соборе Нотр дам!!!!
13:21:07 04-02-2025
майор (12:41:05 04-02-2025) идея с переносом кольца - хорощая идея. Всем кричащим против... Кладбище было рядом с храмом,вдоль улицы Пушкина к Ленинскому проспекту.А на месте Центрального парка были аптекарские огороды,так ,что кольцо лежит ,по моему ,уже вне кладбища.
17:45:59 04-02-2025
Кому вообще оно мешает, нет там не шума не грома от трамваев, а если деньги лишние, то лучше пенсионерам отдайте, с одним уже доигрались с мостом и тонелями на змеиногооском тракте, теперь будет стоять не известно сколько, и ещё тут бардак устроить, не надо
13:24:31 04-02-2025
майор (12:41:05 04-02-2025) идея с переносом кольца - хорощая идея. Всем кричащим против... Тсс! Жена Макрона- актёр Панин на задании...
13:10:00 04-02-2025
Перенос трамвайного кольца вызывает множество вопросов, вот первый десяток:
- Пешеходная зона и парк Центральный пустуют 5 дней в неделю из-за удаленности от место проживания. Новое пустое место еще к двум другим мало что поменяет.
- По Сп Минстроя от остановки до входа в парк должно быть не более 150 метров. Перенос его грубо нарушит и сделает доступ еще хуже.
- На главной смотровой площадке города в парке нагоном, куда туристы в основном только и ходят, чем любоваться будем? Трамвайным и троллейбусными кольцами и парковками автобксов и т.п. транспорта возле бензоколонки? Куда градслвет смотрит?
- Если сотрясение почвы мешает (не все с эти согласны), можно просто переложить рельсы на этом участке по современным технологиям с использованием пластиковых шпал.
- В праздники до сих пор часть населения в центре гуляла на площади Сахарова, часть на набережной, пешеходной зоне и в парках т.н. кластера. Если убрать участие Сахарова, то на пешеходной зоне будут легко образовываться заторы. Они уже сейчас нередки.
- Если кольцо перенести на Спартак 2, то по какой улице пойдет до нее трамвайный путь?
- У апологетов переноса в голове каша – как можно сделать на Ползунова пешеходную зону и сохранить там движение транспорта. Зачем нужно врать? Пешеходная зона может уживаться только с трамвайной линией, как, например, в Цюрихе, Женеве и т.д. Но никак не с авто.
- Место для народных гуляний рядом уже есть – это историческое ядро города – площадь Своболы, нужно только восстановить ее облик, Петропавловский собор, а не превращать в большую парковку. Новое пространство на месте кольца с большой вероятностью ждет та же судьба. Чем оно лучше существующей площади Свободы?
- Почему этот вопрос решается студентами, а не на регулярных открытых обсуждениях заинтересованных представителей населения и экспертов?
- Вы уверены, что для туристического кластера достаточно территории возле Барнаулки и не нужна комфортная пешеходная сваязь с площадями Сахаров, Советов и вокзалом? Я думаю, что без этого деньги будут просто выброшены на ветер. Нужно создавать не новое пустое место, ием более в ущерб доступу. Наоборот, нужны удобные пешие связи со всеми точками притяжения и интереса в центре города.
В то время, когда деньги обесцениваются и их точно в ближайшие годы будет не хватать буквально на все, говорить о весьма сомнительных прожектах без их осмысления и одобрения населением города – просто нелептца, абсурд.
Вопросов очень много … Но ни Сергей Поморов, ни в администрации на них ответов не дают, вероятно ,глаза и мысли застилают объемы предстоящего распила денег.
13:34:08 04-02-2025
Евгений Иванов (13:10:00 04-02-2025) Перенос трамвайного кольца вызывает множество вопросов, вот ... Какая обстоятельная развёрнутая и прекрасная аргументация,ни в пример этим деятелям.
13:54:10 04-02-2025
Евгений Иванов (13:10:00 04-02-2025) Перенос трамвайного кольца вызывает множество вопросов, вот ... Бывал неоднократно на концертах в филармонии, и дневных, и вечерних.Не слышал я стука и гула трамваев, а если поставить указатели снижения скорости до 10-20 км в пределах ул.Ползунова, то если даже прислушиваться , трамвая не услышишь. Вот когда там был драмтеатр, здание не ремонтировалось, тогда был слышен шум трамвая, даже иногда дрожь стен,но тогда и трамваи почти первобытные были. После капремонта здания под филармонию, я специально много раз прислушивался, даже когда не играл оРкестр. Трамвая я не слышал. Итак, предлагаю.Все оставить в исторической части Барнаула, как сейчас есть, пути не переносить, снизить в обязательном порядке скорость трамвая,ни шума не будет, ни дрожи стен.(Хотя их и сейчас нет). Деньги использовать на другие нужды. и МНЕ небольшую премию ЗА РАЦПРЕДЛОЖЕНИЕ.(шУТКА, где есть доля правды).
13:40:51 04-02-2025
Хорошая идея. И убрать здание трамвайной диспетчерской, которое совершенно не вписывается в архитектурный ансамбль.
13:53:55 04-02-2025
Антон (13:40:51 04-02-2025) Хорошая идея. И убрать здание трамвайной диспетчерской, кото... 1. Это здание - образец советского модернизма. 2. А не хотите сначала, допустим, на Красноармейском посносить то, что не вписывается? Начать с ракшинского кошмара, который впихнули рядом с Эдемом) Потом снести обделанное туалетной плиточкой поделие справа от него. И так далее - там весь проспект уже архитектурный кошмар. Нет? А что так? Ах да, там и на самой Ползунова есть что убрать. Там вот магазин какой-то напротив здания филармонии так вписался, что прямо ах. Но убирать мы будет не его, а диспетчерскую.
14:18:38 04-02-2025
Гость (13:53:55 04-02-2025) 1. Это здание - образец советского модернизма. 2. А не хотит... Блогеры-путешественники из Новосибирска снимали достопримечательности Барнаула, с большим интересом рассматривали диспетчерскую, показывали детали зрителям. Вот что туристам интересно!
14:49:25 04-02-2025
Гость (13:53:55 04-02-2025) 1. Это здание - образец советского модернизма. 2. А не хотит... Как всё забывается,рядом с эдемом был кинотеатр,, Первомайский" на два зала...Вот что нужно было сохранить как украшение города.
16:55:31 04-02-2025
Гость (14:49:25 04-02-2025) Как всё забывается,рядом с эдемом был кинотеатр,, Первомайск... Ну так его первым под бульдозер пустили, место-то в центре города лакомое было. Вы еще Пионер вспомните, тоже ведь вполне приличное здание было... И где оно.
20:45:55 04-02-2025
Антон (13:40:51 04-02-2025) Хорошая идея. И убрать здание трамвайной диспетчерской, кото... Не убрать, а красиво отремонтировать. Там можно сделать прекрасное кафе с отличным обзором.
14:08:11 04-02-2025
Оставьте трамвайное кольцо в покое. Что не делается в центре ,вроде для улучшения,приводит только к ухудшению.ф
14:12:53 04-02-2025
вот сразу видно, не архитекторы вы, сказано же "перенести" кольцо, а трамваи "убрать", всё логично, не будет кольца на Старом базаре - трамваям незачем туда ехать, Ползунова не будет трясти, архитектор гений
14:33:35 04-02-2025
ололо (14:12:53 04-02-2025) вот сразу видно, не архитекторы вы, сказано же "перенести" к..архитектор гений. Гений пустого места (детектив Татьяны Устиновой)
14:36:26 04-02-2025
Гость (09:51:56 04-02-2025) Прожектеры, научитесь для начала снег убирать. Вылизаны парк... На п. Южном к почте на главной площади подойти нельзя, не то что припарковаться.
14:56:29 04-02-2025
У С. Поморова была в интервью одна хорошая мысль, что здание нового ЦУМа будет портить ансамбль исторической части города .
12:06:06 05-02-2025
Гость (14:56:29 04-02-2025) У С. Поморова была в интервью одна хорошая мысль, что здание... Когда надстраивали скворечник на главпочтампте, никто про историческую часть не заикаться.