Названа разница в доходах богатейших и беднейших россиян
Разница между богатыми и бедными в стране сокращается
12 января 2024, 17:29, ИА Амител
Разница между доходами богатейших и беднейших жителей России сократилась до девяти раз, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
Данные за 2022 год Росстат подвел в конце декабря 2023 года. Выяснилось, что разница составила 9,1 раза. При этом в 2021 году аналогичное соотношение составляло 10,3 раза. Таким образом, разница между богатыми и бедными в стране сокращается.
"В 2022 году 10% наиболее обеспеченных россиян (с самыми высокими денежными доходами) имели в среднем 101,2 тыс. рублей дохода в месяц, в то время как у 10% жителей страны с самыми низкими доходами этот показатель составлял 11,1 тыс. рублей", – уточняет издание.
По данным Росстата, богатейшие семьи получают от предпринимательства в десять раз больше доходов, чем беднейшие: в среднем около 23 тыс. рублей в месяц против 2,2 тыс.
17:43:27 12-01-2024
11,1 тыс. рублей --- так это же ниже прожиточного минимума. Получается 10 % умерло, прожить же они не могли. Может бомжами стали. Богатым хаты наверное продали и доживают
17:54:11 12-01-2024
Вот интересно, в их статистику попали "наши" граждане с доходом 1 - 1,5 - 2 млн руб. в день!? Там Сечин, Миллер...!? И др... Настоящую правдивую статистику нам всё равно ни кто не скажет! А заявить можно что угодно. Главное кто это и как проверит! Называется Децельный коэффициент. Соотношение доходов 10% самых богатых к 10 процентам самых бедных. И чем меньше в стране этот коэффициент, тем жители этой страны считают себя и свою страну благополучнее...
17:59:36 12-01-2024
Средняя зарплата в Москве 116 000 руб на 13 млн населения. Например средняя зарплата учителей в Москве 117 000 р Т.е. только по Москве богатых более 8 млн человек, а по всей стране более 30 млн человек. Что-то не сходится.... И как-то средняя зарплата в 70 000 руб не бьется.... Если вы делить 10% богатых жителей страны (около 14 млн человек), то их доход в среднем 200 -500 тыс. руб Т.е. разница с бедными в 20-50 раз. Т.е. разрыв не уменьшается , а увеличивается. А если брать 5% самых богатых и 5% самых бедных, то разница будет в 100 и более раз.
18:48:21 12-01-2024
забавная статистика у нашего Росстата,эт получается что доходы наших думарей,чиновников верхнего звена и правительства каких то 100 тыс в месяц так смысл секретить данные по их доходам если они так скромно живут,ну и ради прикола отправить правоохранительные органы чтоб они сопоставили их имущество с заявленными 100тыс дохода,ой как интересно получиться
19:11:05 12-01-2024
"По данным Росстата, богатейшие семьи получают от предпринимательства в десять раз больше доходов, чем беднейшие: в среднем около 23 тыс. рублей в месяц против 2,2 тыс." Что это за цифры? Что это за цирк?
13:32:26 13-01-2024
Гость (19:11:05 12-01-2024) "По данным Росстата, богатейшие семьи получают от предприним... Наверно, в первом случае, 23тыс. в час..
19:38:08 12-01-2024
Разница в доходах самого богатого чела России и моими 7846 раз... Посчитайте мои доходы...