Названы доступные способы профилактики рака
К ключевым способам первичной профилактики относят отказ от табака, ограничение употребления алкоголя, поддержание нормальной массы тела
02 июля 2026, 19:15, ИА Амител
Рак не является абсолютно предотвратимым заболеванием. Даже у людей, придерживающихся здорового образа жизни, он может развиться, предупредил кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН Кирилл Маслиев в интервью "Ленте.ру". Однако регулярные физические упражнения, сбалансированное питание и медицинские осмотры значительно снижают риск возникновения онкологических заболеваний.
«Рак возникает из-за нарушений в работе организма. Контролировать все процессы полностью невозможно, но некоторые из них поддаются воздействию. Организм — это сложная система, и даже незначительное отклонение может привести к серьезным последствиям. Хроническое воспаление или дефицит определенных микроэлементов могут стать причинами развития рака», — объяснил врач.
Маслиев отметил, что регулярные физические упражнения являются одним из наиболее эффективных способов профилактики рака. Они нормализуют обмен веществ, снижают уровень инсулина и способствуют выработке интерлейкина, который борется с воспалением.
«Чем выше иммунитет, тем активнее происходит обновление клеток иммунной системы, которые распознают и уничтожают мутировавшие клетки. Именно накопление таких клеток приводит к развитию рака. Пожилым людям, находящимся в группе повышенного риска, особенно важно заниматься умеренными физическими упражнениями, включая длительные прогулки», — добавил эксперт.
Врач также рекомендовал вакцинацию против вируса папилломы человека, который является доказанным фактором риска развития рака шейки матки и других видов онкологических заболеваний. Регулярные медицинские осмотры и диспансеризация позволяют выявить нарушения обмена веществ еще до появления симптомов.
Полноценный сон также играет важную роль. Во время сна восстанавливаются ткани, нормализуется гормональный фон и работает иммунная система, подчеркнул Маслиев.
«Что касается питания, специалист рекомендовал ограничить употребление ультрапереработанных продуктов, таких как готовые снеки, сладкие газированные напитки и кондитерские изделия промышленного производства. Эти продукты способствуют набору веса, хроническому воспалению и метаболическим нарушениям. Напротив, рацион, богатый овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами и качественным белком, считается важным элементом профилактики», — заключил Маслиев.
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