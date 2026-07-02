К ключевым способам первичной профилактики относят отказ от табака, ограничение употребления алкоголя, поддержание нормальной массы тела

02 июля 2026, 19:15, ИА Амител

Онкология, лечение / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Рак не является абсолютно предотвратимым заболеванием. Даже у людей, придерживающихся здорового образа жизни, он может развиться, предупредил кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН Кирилл Маслиев в интервью "Ленте.ру". Однако регулярные физические упражнения, сбалансированное питание и медицинские осмотры значительно снижают риск возникновения онкологических заболеваний.

«Рак возникает из-за нарушений в работе организма. Контролировать все процессы полностью невозможно, но некоторые из них поддаются воздействию. Организм — это сложная система, и даже незначительное отклонение может привести к серьезным последствиям. Хроническое воспаление или дефицит определенных микроэлементов могут стать причинами развития рака», — объяснил врач.

Маслиев отметил, что регулярные физические упражнения являются одним из наиболее эффективных способов профилактики рака. Они нормализуют обмен веществ, снижают уровень инсулина и способствуют выработке интерлейкина, который борется с воспалением.

«Чем выше иммунитет, тем активнее происходит обновление клеток иммунной системы, которые распознают и уничтожают мутировавшие клетки. Именно накопление таких клеток приводит к развитию рака. Пожилым людям, находящимся в группе повышенного риска, особенно важно заниматься умеренными физическими упражнениями, включая длительные прогулки», — добавил эксперт.

Врач также рекомендовал вакцинацию против вируса папилломы человека, который является доказанным фактором риска развития рака шейки матки и других видов онкологических заболеваний. Регулярные медицинские осмотры и диспансеризация позволяют выявить нарушения обмена веществ еще до появления симптомов.

Полноценный сон также играет важную роль. Во время сна восстанавливаются ткани, нормализуется гормональный фон и работает иммунная система, подчеркнул Маслиев.