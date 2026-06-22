У девушек чаще выявляют опухоли яичников и рак щитовидной железы, у юношей — лимфому

22 июня 2026, 15:05, ИА Амител

Ребенок на приеме у врача / Дети / Медики / Врачи / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В России наблюдается рост онкологических заболеваний среди подростков. За последние четыре года этот показатель увеличился на 25%, пишет Baza.

Статистика показывает, что девочки более подвержены развитию злокачественных новообразований в подростковом возрасте. За четыре года количество выявленных случаев среди них возросло на 26%, сообщает Росстат. У мальчиков прирост заболеваемости составил 24%.

«По данным Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова Минздрава России, наиболее распространенными видами рака среди подростков являются рак крови, саркомы костей, опухоли головного мозга и центральной нервной системы, а также лимфома Ходжкина, поражающая лимфатическую систему. Среди девочек чаще встречаются опухоли яичников и рак щитовидной железы, а у мальчиков — лимфомы. Многие из этих заболеваний возникают из-за нарушений в развитии клеток в раннем возрасте, а не из-за образа жизни», — сообщает издание.

Рост статистики также связан с улучшением методов диагностики. В последние годы подростки чаще проходят компьютерную и магнитно-резонансную томографию (МРТ), молекулярно-генетические и иммуногистохимические исследования, а также более глубокие обследования в рамках диспансеризации. Выявление заболеваний на ранних стадиях значительно повышает шансы на успешное лечение.

Ранее онколог сообщил, что 60% раковых заболеваний провоцируются вирусами. Понимание вирусной природы опухолей открывает возможности для профилактики через вакцинацию и раннее выявление инфекций.