Названы города с самыми дешевыми отелями

Барнаул вошел в их число

07 июля 2024, 22:29, ИА Амител

Отель / Фото: pxhere.com/ru/photo/732954

Названы города с самыми дешевыми номерами в отелях. Об этом сообщает РИА Новости.

С июля по сентябрь в России самые дешевые гостиницы находятся в Ростове-на-Дону (около 2 тыс. рублей за номер в сутки), в Смоленске (2,1 тыс. рублей) и в Уфе (2,3 тыс. рублей).

В Астрахани за ночь необходимо заплатить 2,4 тыс. рублей, в Краснодаре, Перми и Твери – 2,5 тыс. рублей, в Саратове и Самаре – 2,6 тыс. рублей, в Барнауле – 2,7 тыс. рублей.

В некоторых странах Азии стоимость отелей оказалась ниже, чем в России. Например, во вьетнамском Дананге можно забронировать номер в трехзвездочном отеле всего за 1,2 тыс. рублей в сутки, в Бангкоке – за 1,4 тыс. рублей, а в Куте – за 1,5 тыс. рублей.

В Ханое сутки обойдутся в 1,6 тыс. рублей за ночь, на Пхукете – в 1,8 тыс. рублей, а в Куала-Лумпур – в 2 тыс. рублей.