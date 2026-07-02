Для сохранения прежнего уклада пенсия должна составлять не менее 70–80% от последнего трудового дохода

02 июля 2026, 14:17, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

При выходе на пенсию у людей могут возникнуть дополнительные расходы, которые часто недооценивают. Речь идет о лекарствах, обследованиях, хобби, путешествиях и помощи детям и внукам, сообщил Аркадий Недбай, глава совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), в интервью "Газете.ru". Он призвал россиян заранее планировать свою пенсию.

«Многие не учитывают инфляцию, которая снижает покупательную способность денег. Узнать, насколько комфортной будет жизнь после выхода на пенсию, можно уже сейчас. Ключевой показатель — коэффициент замещения, то есть соотношение пенсии к зарплате. В мировой практике пенсия должна составлять не менее 70–80% от дохода, чтобы сохранить привычный уровень жизни», — подчеркнул Недбай.

На начало 2026 года в России коэффициент замещения составлял около 27%. Участники негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) могут рассчитывать на суммарный коэффициент до 32%, включая выплаты от НПФ, отметил Недбай. Но этот показатель ниже рекомендованного Международной организацией труда (МОТ), который составляет не менее 40%.

«В опросах люди говорят, что хотят получать на пенсии около 53 тыс. рублей. Страховая пенсия в среднем составляет чуть более 27 тыс. рублей. Участники НПО добавляют к своему доходу около 6–7 тыс. рублей в месяц», — сообщил эксперт.

Еще один способ накопить капитал — участие в программе долгосрочных сбережений (ПДС), которая стартовала в 2024 году. ПДС позволяет копить на различные цели: жилье, образование, путешествия или дополнительный доход после выхода на пенсию, пояснил он.

Пример: женщина с доходом около 100 тыс. рублей в месяц открыла ПДС в 40 лет и откладывала по 6 тыс. рублей в течение 15 лет. В 55 лет у нее будет капитал около 3,6 млн рублей. Из них 1,4 млн составят личные взносы и софинансирование от государства. Личные взносы — 1,08 млн рублей за 15 лет, а софинансирование от государства — 360 тыс. за первые 10 лет. На эти средства накоплен инвестиционный доход около 2 млн рублей при прогнозируемой доходности 10% в год. Доходность ПДС в 2024–2025 годах составила около 20%. Кроме того, за личные взносы при ставке 13% женщина сможет получить налоговый вычет 140,4 тыс. за все 15 лет участия, добавил Недбай.