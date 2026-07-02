"Не дотягивает". Эксперт посчитал, хватит ли пенсии на привычный уровень жизни
Для сохранения прежнего уклада пенсия должна составлять не менее 70–80% от последнего трудового дохода
02 июля 2026, 14:17, ИА Амител
При выходе на пенсию у людей могут возникнуть дополнительные расходы, которые часто недооценивают. Речь идет о лекарствах, обследованиях, хобби, путешествиях и помощи детям и внукам, сообщил Аркадий Недбай, глава совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), в интервью "Газете.ru". Он призвал россиян заранее планировать свою пенсию.
«Многие не учитывают инфляцию, которая снижает покупательную способность денег. Узнать, насколько комфортной будет жизнь после выхода на пенсию, можно уже сейчас. Ключевой показатель — коэффициент замещения, то есть соотношение пенсии к зарплате. В мировой практике пенсия должна составлять не менее 70–80% от дохода, чтобы сохранить привычный уровень жизни», — подчеркнул Недбай.
На начало 2026 года в России коэффициент замещения составлял около 27%. Участники негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) могут рассчитывать на суммарный коэффициент до 32%, включая выплаты от НПФ, отметил Недбай. Но этот показатель ниже рекомендованного Международной организацией труда (МОТ), который составляет не менее 40%.
«В опросах люди говорят, что хотят получать на пенсии около 53 тыс. рублей. Страховая пенсия в среднем составляет чуть более 27 тыс. рублей. Участники НПО добавляют к своему доходу около 6–7 тыс. рублей в месяц», — сообщил эксперт.
Еще один способ накопить капитал — участие в программе долгосрочных сбережений (ПДС), которая стартовала в 2024 году. ПДС позволяет копить на различные цели: жилье, образование, путешествия или дополнительный доход после выхода на пенсию, пояснил он.
Пример: женщина с доходом около 100 тыс. рублей в месяц открыла ПДС в 40 лет и откладывала по 6 тыс. рублей в течение 15 лет. В 55 лет у нее будет капитал около 3,6 млн рублей. Из них 1,4 млн составят личные взносы и софинансирование от государства. Личные взносы — 1,08 млн рублей за 15 лет, а софинансирование от государства — 360 тыс. за первые 10 лет. На эти средства накоплен инвестиционный доход около 2 млн рублей при прогнозируемой доходности 10% в год. Доходность ПДС в 2024–2025 годах составила около 20%. Кроме того, за личные взносы при ставке 13% женщина сможет получить налоговый вычет 140,4 тыс. за все 15 лет участия, добавил Недбай.
«Чтобы пенсия была достойной, нужно заранее позаботиться о финансовом будущем. Государственная пенсия обеспечивает базовый уровень. Регулярное откладывание небольших сумм с помощью НПФ и ПДС поможет многим иметь более высокий доход. Развитие корпоративных пенсионных программ также способствует росту финансового благополучия и увеличению числа людей с дополнительной пенсией», — заключил Недбай.
14:23:26 02-07-2026
А Ыксперт то оказывается учОный!
14:30:37 02-07-2026
у граждан РФ пенсия должна быть достойной и достаточной по умолчанию.
а танцы с переносом выхода на пенсию-должны быть сольными.
сами придумываете-сами с себя и начинаете.
на пять лет подняли выход на пенсию-значит, кто утвердил этот закон, должен и испытать его на себе.
прожить на эту пенсию, и не на среднем по стране/больнице, а на минимальную по самому отстающиму региону.
14:47:31 02-07-2026
Чтобы нам иметь достойную пенсию по старости,нам надо исключить из цепочки её начисления наше государство.Чтобы работодатель сразу перечислял пенсионный налог на наш счёт,минуя все эти социальные и прочие фонды.Вот тогда мы будем с деньгами.А с этими посредниками мы будем всегда иметь жалкие копейки.Я имею ввиду тех кто честным трудом зарабатывает себе на жизнь.
15:31:19 02-07-2026
Повсекакий (14:47:31 02-07-2026) Чтобы нам иметь достойную пенсию по старости,нам надо исключ... Нынешних пенсионеров уморить голодом? Откуда взяться деньгам для их пенсий?
15:49:18 02-07-2026
Акакий (15:31:19 02-07-2026) Нынешних пенсионеров уморить голодом? Откуда взяться деньгам... А транжирить не надо на разного рода дворцы всех этих фондов.И каким там категориям выплачивается ,кроме нас ,мы не знаем.Вот как государство растранжирило ,вот так пусть и вернёт средства .А эту лживую солидарную систему надо немедленно прекратить,под эту лавочку,я думаю,многие там кормятся.Вместо неё пусть будет система персонального начисления денег ,про которую я сказал выше.Тогда дармоедам там не будет места.
16:23:30 02-07-2026
Акакий (15:49:18 02-07-2026) А транжирить не надо на разного рода дворцы всех этих фондов... Да уж. Как говорится ума у тебя палата. Чего ж строем то не ходишь?
08:36:35 03-07-2026
Повсекакий (16:23:30 02-07-2026) Да уж. Как говорится ума у тебя палата. Чего ж строем то не ... В отличие от вас ,действительно ,строем не хожу ,потому что это уже признак ограниченности и слабоумия.Конечно ,кроме армейских служивых.Их заставляют.
16:29:21 02-07-2026
Повсекакий (14:47:31 02-07-2026) Чтобы нам иметь достойную пенсию по старости,нам надо исключ... Нууууу тут так просто с кондачка не решишь. Предлагаю Василия Алибабабевича позвать, может подскажет как быть.
08:40:41 03-07-2026
Магомет Абабабович (16:29:21 02-07-2026) Нууууу тут так просто с кондачка не решишь. Предлагаю Васили... Это вы там ,видно,по должности и за зарплату пасёте мои комментарии?Так они отражают моё правдивое мнение и народ ,думающий народ,их поддерживает,несмотря на ваши фальшивые дизлайки.
15:45:11 02-07-2026
Начнем с того, что невозможно обеспечить достойные пенсии без достойных зарплат.
15:54:11 02-07-2026
Фигня всё это. Никак не заработаешь, не накопишь и не рассчитаешь. Пенсия – это лотерея. Русское лото. Где правила постоянно меняются, важнее всего везение – в какой момент и по каким параметрам назначали. Потому что при одинаковых вводных (стаж, заработок) результат бывает весьма различным. По идее, платить должны были бы из тех «лишних» доходов, которые доверили на хранение Западу. Но теперь всё так запуталось! Ещё в пандемию начали делать социальные ковидные выплаты несовершеннолетним и их родителям из пенсионного фонда. Теперь пенсионный фонд объединили с социальным и границ, похоже, нет.
08:48:22 09-07-2026
3,5 млн. Через 15 лет, и на что их хватит? И на сколько? А инвест доход - только посмеяться можно. Вон все в минусах уже! Должна быть нормальная достойная фиксированная пенсия. Минимум 30, кто не работал - это выживание, у работающих от 40 и выше!