Не накручивайте. Обращение команды "Народного знака качества" к участникам конкурса

Ни себя, ни других. Участвуйте в премии "Народный знак качества" честно!

18 октября 2024, 09:11, ИА Амител

"Народный знак качества" в 2023 году / Фото: Дмитрий Днепровский

В разгаре второй этап премии "Народный знак качества – 2024". В течение месяца, с 3 сентября по 2 октября, жители региона номинировали любимые компании на сайте народныйзнаккачества.рф. После чего мы сформировали шорт-листы, в каждой номинации по 10 компаний, набравших наибольшее количество заявок.

Каждый год на разных площадках мы подчеркиваем: главное отличие премии от аналогичных конкурсов в том, что выбирает победителя не экспертная комиссия, а простой житель Алтайского края – наш с вами сосед, коллега или старый знакомый. Именно человеческая оценка дает возможность компаниям увидеть себя со стороны. Мы задумывали этот конкурс самым объективным – только народная любовь, беспристрастность, прозрачность результатов и никаких накруток!

Тем не менее они есть. Это обращение к тем, кто пытается искусственно увеличить голоса и добиться победы нечестным путем.

За последние дни к нам поступило множество сообщений от представителей компаний из списка номинантов о получении рассылок сервисов накруток.

"Предприниматели переживают, что другие компании этим пользуются. Некоторые участники опасаются, что конкуренты будут применять накрутки к соперникам, чтобы их снять с голосования и таким образом избавиться от конкуренции", – подчеркивают в рекламном агентстве FM-Продакшн.

Подобные вбросы ставят под сомнение объективность конкурса, чего мы не можем себе позволить. Премия была задумана для сближения бизнеса и с аудиторией, и с конкурентным рынком.

Для обеспечения честности и прозрачности в процессе голосования на сайте мы уделяем особое внимание защите от попыток накрутки голосов. Система настроена для мониторинга активности и выявления подозрительных действий. Мы осознаем, что существуют различные способы, будь то накрутка голосов ботами, закупка голосов реальных людей на буксах, голоса с массовых одноразовых аккаунтов. Мы регулярно проверяем и анализируем поступающие данные – в случае выявления аномалий или нарушений подозрительные голоса снимаются.

Помимо автоматических систем проверок, у нас также проводится ручная модерация, которая помогает выявлять сложные и менее очевидные попытки манипуляции результатами. Все это обеспечивает тщательный контроль за голосованием.

Накрученные голоса, исходя из положения к конкурсу, мы вынуждены обнулить. При повторном обнаружении нам придется отказать номинированной компании продолжить участие в проекте.

Голосование, которое выявит истинных финалистов, продлится по 7 ноября 2024 года. Заходите на сайт народныйзнаккачества.рф, голосуйте в каждой номинации за одну компанию и ждите результатов.

Итоги объявим 26 ноября. Пусть победят те, кого вы считаете лучшими.

Организаторы премии: информационный портал amic.ru и радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Официальный партнер: Exeed ("Иксид") Центр "Альбион Моторс", официальный дилер Exeed в Алтайском крае.

Партнер: завод "Стройберг", один из крупнейших производителей силикатного и гиперпрессованного кирпича, силикатной плиты, а также автоклавного газобетона в Сибири.

Партнер: Общественная палата Алтайского края – Гражданские инициативы. Реальные дела.