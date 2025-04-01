Поездка в одном из автобусов теперь обойдется в 45 рублей

01 апреля 2025, 06:15, ИА Амител

Автобус и пассажиры / Фото: amic.ru

В Барнауле на девяти маршрутах, работающих по нерегулируемому тарифу, выросла стоимость проезда с 1 апреля.

Так, на маршрутах № 32, 41, 50, 54, 59, 77, 78 и 120 проезд подорожал до 40 рублей, а на маршруте № 144 – до 45 рублей.

Напомним, с 24 марта на маршрутах № 47, 58 и 76 стоимость проезда также увеличилась до 40 рублей. На маршруте № 27 – до 40 рублей с 22 марта.

В феврале в администрацию краевой столицы поступили документы с обоснованием изменения стоимости проезда от перевозчиков, работающих по регулируемым тарифам.

В начале марта директор компании "Евробус" Роман Арапов пояснил amic.ru, что повышение стоимости проезда на 10 рублей – вынужденная мера.

"У нас нет иного выхода. Инфляция просто бешеная. Дорожает все", – сказал он.

Перевозки пассажиров в Барнауле осуществляются по 79 маршрутам общественного транспорта: 68 – автобусных, 11 – электрического транспорта (восемь трамвайных и три троллейбусных). Их обслуживают 23 организации различных форм собственности. На 64 маршрутах перевозчики работают по регулируемому тарифу, на 15 – по нерегулируемому. Согласно действующему законодательству, перевозчики, работающие по нерегулируемым тарифам, имеют право самостоятельно устанавливать стоимость проезда. Для этого они должны уведомить комитет по дорожному хозяйству и транспорту, указав стоимость поездки и дату, с которой эти изменения начнут действовать.