Не розыгрыш. В Барнауле с 1 апреля на девяти маршрутах подорожала стоимость проезда
Поездка в одном из автобусов теперь обойдется в 45 рублей
01 апреля 2025, 06:15, ИА Амител
В Барнауле на девяти маршрутах, работающих по нерегулируемому тарифу, выросла стоимость проезда с 1 апреля.
Так, на маршрутах № 32, 41, 50, 54, 59, 77, 78 и 120 проезд подорожал до 40 рублей, а на маршруте № 144 – до 45 рублей.
Напомним, с 24 марта на маршрутах № 47, 58 и 76 стоимость проезда также увеличилась до 40 рублей. На маршруте № 27 – до 40 рублей с 22 марта.
В феврале в администрацию краевой столицы поступили документы с обоснованием изменения стоимости проезда от перевозчиков, работающих по регулируемым тарифам.
В начале марта директор компании "Евробус" Роман Арапов пояснил amic.ru, что повышение стоимости проезда на 10 рублей – вынужденная мера.
"У нас нет иного выхода. Инфляция просто бешеная. Дорожает все", – сказал он.
Перевозки пассажиров в Барнауле осуществляются по 79 маршрутам общественного транспорта: 68 – автобусных, 11 – электрического транспорта (восемь трамвайных и три троллейбусных). Их обслуживают 23 организации различных форм собственности. На 64 маршрутах перевозчики работают по регулируемому тарифу, на 15 – по нерегулируемому. Согласно действующему законодательству, перевозчики, работающие по нерегулируемым тарифам, имеют право самостоятельно устанавливать стоимость проезда. Для этого они должны уведомить комитет по дорожному хозяйству и транспорту, указав стоимость поездки и дату, с которой эти изменения начнут действовать.
06:54:08 01-04-2025
розыгрыш, если бы сказали, что ПОДЕШЕВЕЛА...
07:42:19 01-04-2025
Сажать надо за дискредитацию ЦБ РФ !!!
08:17:07 01-04-2025
Утром мажу бутерброт -
Сразу мысль:а как народ.....
08:19:43 01-04-2025
А зачем извиняться? Виновны?
08:51:57 01-04-2025
Это должно позволить обновить автопарк и увеличить зарплату водителей )))
09:00:47 01-04-2025
Гость (08:51:57 01-04-2025) Это должно позволить обновить автопарк и увеличить зарплату ... обновить личный автопарк владельцев автобусов и добавить зп водителям (читай - добавить бабала себе в карман!)
09:17:38 01-04-2025
Гость (08:51:57 01-04-2025) Это должно позволить обновить автопарк и увеличить зарплату ... "Свежо предание, да верится с трудом"!Не знаю насчет зарплат водителям, но вот насчет обновления парка автобусов говорится при каждом повышении тарифов.Вижу редкое обновление больших автобусов. Небольшие автобусы похожи на разбитые телеги у хреновых вороватых хозяев.
10:20:58 02-04-2025
Гость (08:51:57 01-04-2025) Это должно позволить обновить автопарк и увеличить зарплату ... Молодчага, в сказки ещё веришь дитё, видить тебе не больше 13 лет 😁
08:58:37 01-04-2025
Пусть Администрация города выпустит какой-либо документ, в котором четко будет сказано, что все маршрутки обязаны иметь терминалы для безналичной оплаты. В случае, если терминал сломался, потерялся, просто не захотели ставить - пассажир едет бесплатно. Чтобы я мог этот документ взять и сунуть в лицо обнаглевшему водителю. Если такой документ есть - разместить его во всех газетах и на сайте администрации на главной странице. Обязать всех водителей вывесить этот документ на видных местах в маршрутках. (Вообще подумать над тем, чтобы перевести нерегулируемые маршруты в регулируемые). Если такого документа нет и его не хотят принимать - обязать прокуратуру начать проверку коррупционной составляющей всей администрации, с применением полиграфа, поскольку на лицо лоббирование интересов перевозчиков. Кто откажется пройти проверку на полиграфе - увольнение с с формулировкой "за утрату доверия". Ничего сверхъестественного я не предлагаю - это надо давно уже сделать.
09:25:47 01-04-2025
ыть (08:58:37 01-04-2025) Пусть Администрация города выпустит какой-либо документ, в к...
Скорее вас посадят за дискредитацию и экстремизм
09:46:29 01-04-2025
ыть (08:58:37 01-04-2025) Пусть Администрация города выпустит какой-либо документ, в к... Смешно, реально смешно.
Вы ещё скажите что Путин выпустил документ в котором сказано будет что чиновникам воровать нельзя, а то посадют.
1. Такой документ как вы хотите никто и никогда не выпустит, это для любого из них(чиновников) капание себе могилы.
2. Плевали водители на вашу бумажку с верхней колокольни. Вам в "лицо" простите дадут с ноги и бумажкой этой предложат "утереться", и ничего водителю за это не будет, вы можете вызвать полицию, но будете ждать её сутки минимум, а то и вообще не приедут. Трупа же нет. А сколько вы это потом будете доказывать что не вы первый начали конфликт, что водитель вас ударил, а не вы сами упали? Везде будете с двумя понятыми ходить и видеокамерой?
3. Администрации в целом плевать на людей и ничего им за это не будет, они это понимают, мы слишком далеко от Москвы, не прилетит....
10:59:01 01-04-2025
Гость (09:46:29 01-04-2025) Смешно, реально смешно.Вы ещё скажите что Путин выпустил... Ща будет не смешно.
"Такой документ как вы хотите никто и никогда не выпустит". Оказывается уже выпустили и достаточно давно: Постановление от 26 октября 2016 года N 2118 "Об утверждении Положения об электронной системе оплаты и учета проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок города Барнаула"
п. 2.2. Оснастить подвижной состав техническими средствами приема и обслуживания электронных средств платежа, в том числе бесконтактных микропроцессорных пластиковых карт;
п. 2.3. Обеспечить перевозки пассажиров и багажа с оплатой проезда с использованием электронных средств платежа, в том числе бесконтактных микропроцессорных пластиковых карт.
п. 4.6. В случае невозможности совершения операции по регистрации поездки с использованием электронных средств платежа по причине неисправности транспортного терминала перевозка пассажира осуществляется [b]бесплатно[/b].
Это постановление касалось только регулируемых маршрутов.
Копаем дальше и что же видим на сайте "Центртранса" Барнаула есть список:
""Маршруты перевозчиков, присоединенных к Системе, на которых действуют электронные транспортные карты"
Автобусные маршруты:
Постоянные маршруты: 1, 2, 2к, 6, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 33р, 35, 37, 38, 40, 51, 53, 55, 57, 60, 70р, 73р, 75, 80, 104, 104ю, 108, 109, 109оп, 110, 113, 113д, 117э, 121, 150
Маршруты, действующие в летний период (сезонные): 23, 100, 101, 111, 112, 112т, 113к, 114, 118, 118э 119, 119ш, 124, 124к, 125, 151
Трамвайные маршруты: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10
Троллейбусные маршруты: 1, 6, 7
Маршрутные такси: 32, 41, 50, 54, 58, 59, 65, 77, 78, 120, 144
А с июля прошлого года 47 и 76 маршрутки присоединены к электронной системе оплаты проезда.
Если водитель отказывается предоставить терминал для безналичного расчета, пассажир имеет право не оплачивать проезд.
В итоге: терминалы есть практически везде, но их прячут. Население абсолютно не информировано о том, что может ездить бесплатно, если нет терминала. Считаю это явной недоработкой Администрации города.
15:51:37 01-04-2025
ыть (10:59:01 01-04-2025) Ща будет не смешно."Такой документ как вы хотите никто и... Спасибо Вам, добрый и умный человек!
Буду показывать некоторым водителям 25 маршрута это постановление.
На той неделе опять водитель (в красной кофте) просил оплачивать проезд наличными и переводом на номер телефона какой-то женщине.
22:00:34 01-04-2025
ыть (10:59:01 01-04-2025) Ща будет не смешно."Такой документ как вы хотите никто и... "Неописуемая суровость российских законов смягчается тем, что их никто не выполняет." Сказано давно, актуально и сейчас.
10:00:02 01-04-2025
ыть (08:58:37 01-04-2025) Пусть Администрация города выпустит какой-либо документ, в к... слышь деятель-так ты не здесь пиши а пиши в администрацию роспотребнадзор прокуратуру...мы и без тебя все знам...
10:26:45 01-04-2025
Гость (10:00:02 01-04-2025) слышь деятель-так ты не здесь пиши а пиши в администрацию ро... "Слышь" будешь своему бойфренду говорить.
09:41:17 01-04-2025
предлагаю Администрации Барнаула пересесть со своих служебных комфортабельных автобусов на общественный транспорт. пока не начнут пользоваться услугами перевозчиков, не будет улучшения..
10:44:24 01-04-2025
Гость (09:41:17 01-04-2025) предлагаю Администрации Барнаула пересесть со своих служебны... это когда администрация на автобусах ездила???
10:14:06 01-04-2025
"У нас нет иного выхода. Инфляция просто бешеная. Дорожает все", – сказал он....."
Он что, телевизор не смотрит?? На статью себе он наговорил..
11:55:16 01-04-2025
В Якустке дешевле...
12:17:27 01-04-2025
В Якутске с 1-го апреля 38руб....было 33 руб.
12:19:55 01-04-2025
92-й бенз цена 72 рубля... В Якутске...
13:30:10 01-04-2025
Цена не может дорожать, она может увеличиться. В данном случае тавтология
13:30:59 01-04-2025
Т.е. минфин не видит бешеной инфляции и рапортует, а они видят? Что-то не сходится у вас.
14:36:39 01-04-2025
Вообще даёшь !!!! 50 р проезд для ровного счёта, все мелочится.
18:51:38 01-04-2025
Ё (14:36:39 01-04-2025) Вообще даёшь !!!! 50 р проезд для ровного счёта, все мелочи... предлогаю 10000 - они озолотятся. кто больше.
17:23:32 01-04-2025
Гость (09:00:47 01-04-2025) обновить личный автопарк владельцев автобусов и добавить зп ... А на каком оснований им з/п. Повышать если они нормально свою работу, не испольняют?
19:09:43 01-04-2025
В сб сел в 65 там грязно, почему я плачу а транспорт не убирается ежедневно???
19:20:36 01-04-2025
Куча маршрутов убыточных бросают, желающих работать перевозчиками все меньше и меньше
19:53:49 01-04-2025
Автобус (19:20:36 01-04-2025) Куча маршрутов убыточных бросают, желающих работать перевозч... Ты не автобус. Ты синий трактор.
19:57:07 01-04-2025
Давайте начнём с топлива для заправки автобусов, чтобы топливо продавали по гулируемым тарифам.!!!!!!
20:00:29 01-04-2025
А какие проблемы у людей проехать за наличный расчёт? Это отговорки для того, чтобы устроить скандал. Возьмите денежку вечером, положи на проезд в карман. Туда и обратно, и никаких проблем у вас не будет. Всего доброго
22:50:03 01-04-2025
Сергей (20:00:29 01-04-2025) А какие проблемы у людей проехать за наличный расчёт? Это от... Проблем-то никаких нет. Разница есть в сумме за проезд. По транспортной карте моя одна поездка стоит 27 рублей. За наличный расчет одна поездка стоит 40 или 45 рублей. Связь улавливаете?))
Поэтому водитель старается спрятать терминал.
20:01:54 01-04-2025
И для начала сделайте топливо с Регулируемым тарифом. Для заправки. Автобусов!
05:23:47 02-04-2025
Гениально,инфляция,всё дорожает.Давайте поднимем цены и разгоним её ещё больше.Разумисты.