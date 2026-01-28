Убрать неугодных или помочь? Зачем работодатели будут направлять сотрудников к психиатру

Правила начнут действовать с 1 марта 2026 года

С 1 марта в России меняются правила проведения обязательных медосмотров для отдельных категорий работников. Теперь работодатель сможет направить сотрудника на психиатрическую экспертизу, если в ходе профосмотра у него выявят возможные нарушения психического здоровья. Нововведение уже вызвало споры – от опасений злоупотреблений до ассоциаций с советской практикой. Эксперты уверяют: речь идет не о "карательной психиатрии", а о профилактике и безопасности. Об этом – в сюжете Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Кого и в каких случаях смогут направить к психиатру

Суть изменений проста: если в ходе обязательного медицинского осмотра у работника выявлены признаки возможных психических нарушений, ему могут рекомендовать дополнительную диагностику – уже у врачебной комиссии. Направление на такую экспертизу вправе выдать работодатель. Важно, что мера касается не всех, а только работников профессий с так называемым повышенным риском. В их числе – педагоги, няни, военные, сотрудники правоохранительных органов, работники добывающих отраслей и других сфер, где психическое состояние напрямую связано с безопасностью окружающих.

По итогам экспертизы выносится заключение о профессиональной пригодности. В случае признания сотрудника не годным работодатель вправе расторгнуть трудовой договор – строго в рамках Трудового кодекса.

Почему это не "возвращение советской практики"

Эксперты уверены, что в обществе до сих пор жив страх перед психиатрией – во многом из-за советского опыта, когда справка от психиатра могла стать "билетом в один конец". Однако сегодня ситуация принципиально иная.

По словам уполномоченного по правам человека в Алтайском крае Антона Васильева, в процедуре заложено несколько задач.

«Первое – избежать ухудшения состояния здоровья работника и вовремя отреагировать на возможные заболевания. И второе – это предупредить различные риски в тех профессиональных группах или видах деятельности, где состояние психического здоровья является исключительно важным. Допустим, в правоохранительной службе. Для того чтобы быть уверенными и не беспокоиться относительно состояния здоровья в целом тех, кто участвовал в боевых действиях, конечно, эта экспертиза будет немаловажной», – отметил Антон Васильев.

"А как же врачебная тайна?"

Один из главных вопросов – сохранность медицинской информации. Критики нововведений опасаются, что коллеги и руководство узнают о диагнозах сотрудника. Врачи подчеркивают: этого не произойдет. В заключениях не указываются диагнозы – только формулировка "годен" или "не годен". Более того, отстранение от работы возможно лишь в случае грубых и опасных патологий. Даже при серьезных диагнозах человек может быть допущен к работе, если справляется с профессиональными обязанностями. В этом уверен психиатр краевой клинической больницы скорой медицинской помощи № 2 Александр Арапов.

«Это никак не ущемляет сотрудников в трудовых правах. Его же не госпитализируют. Направление – это обязательное явление к врачу-психиатру. Если там помощь не нужна, то врач ничего не будет предлагать. Мы же не пишем никогда диагноз в заключениях, здоров или болен чем-то. А годен или не годен. Не годен только может быть в случае грубой патологии. Но даже в случае шизофрении, если человек справляется с работой, мы не имеем права его отстранять. Порой советуют, допустим, обратиться за помощью сотруднику, а сотрудник не хочет, не идет. И задача врача – оказать помощь», – уверен Александр Арапов.

Может ли работодатель злоупотреблять правом?

Профсоюзы считают подобные опасения преувеличенными. Направить на психиатрическое освидетельствование можно только по результатам профосмотра, а не по личному желанию руководителя или из-за конфликта. Более того, перечень профессий, обязанных проходить такие проверки, наоборот, сократился. Ранее сотрудники сфер повышенного риска направлялись к психиатру раз в пять лет автоматически. Теперь – только при наличии медицинских оснований.

«Выгорание есть во всех профессиональных сферах. Повышение тревожности – общемировой тренд. В нашей стране бойцы возвращаются из зоны СВО, и им нужны полноценное лечение и социализация. Так что задуматься о ментальном здоровье – самое время. Хотя шумиха вокруг изменений в правилах медосмотра напрасна», – считает председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов.

Изменения происходят на фоне растущего внимания к ментальному здоровью. По итогам 2025 года россияне потратили 20,5 млрд рублей на антидепрессанты – рекордную сумму за всю историю наблюдений. Эксперты связывают это не только с ростом тревожности и выгорания, но и с повышением осознанности: все больше людей готовы обращаться за профессиональной помощью.

На этом фоне нововведения в системе медосмотров выглядят, скорее, попыткой ранней профилактики, чем инструментом давления. По данным Минздрава, благодаря изменениям количество людей, обязанных проходить психиатрическое освидетельствование, даже сократится.