Как и где оказывают психологическую помощь участникам СВО и их семьям в Алтайском крае?

С начала 2025 года за психологической помощью к алтайским медикам обратилось более 1,5 тысячи участников СВО и их родственников

23 октября 2025, 06:44, ИА Амител

Кабинет психологической помощи солдатам СВО / Фото: amic.ru

С начала 2025 года за психологической помощью в Алтайском крае обратились более полутора тысяч участников СВО и членов их семей. По словам заведующей психотерапевтическим кабинетом Алтайской краевой клинической психиатрической больницы имени Эрдмана Елены Пестовой, у многих участников СВО, которые обратились за помощью, диагностируют посттравматическое стрессовое расстройство. Она подчеркнула: помощь ветеранам и их близким оказывается без очереди и предварительной записи. Подробнее о том, куда обращаться и чего ожидать солдату, – в материале amic.ru.

В Министерстве здравоохранения подчеркивают: оказание медицинской помощи участникам специальной военной операции и их семьям в крае находится в приоритете. В начале 2025 года стартовал проект "Служба сопровождения участников СВО", который позволяет обеспечить доступность медицинской помощи для данной категории граждан. Задача медиков на территории края – активно выходить на пациентов, чтобы знать об их актуальных потребностях в том или ином виде медицинской помощи. Кабинет психологической помощи в фонде "Защитники Отечества" / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

В приоритетном порядке

В Алтайском крае психологическую поддержку родственникам участников СВО начали оказывать с самого начала спецоперации. Люди, у которых близкий человек служил в зоне конфликта, находились в тревожном, часто депрессивном состоянии, отметила Елена Пестова. Еще тяжелее приходилось тем, кто переживал боль потери.

И если еще несколько лет назад жители края стеснялись обращаться за профессиональной психологической поддержкой, то сегодня психолого-психиатрическая помощь в регионе стала "широко распространенной". Приходят не только жены бойцов, но и сами воины.

Сначала 2025 года по телефону доверия было зафиксировано более трех тысяч обращений от ветеранов боевых действий и их родственников, приводит статистику эксперт.

Елена Пестова подчеркивает: несмотря на выросшую нагрузку, психологи работают с бойцами и их близкими в приоритетном порядке, то есть без очередей и предварительной записи. Иногда достаточно нескольких индивидуальных или групповых бесед со специалистом, иногда необходимо длительное медикаментозное лечение.

«Кабинеты психологической помощи расположены в городских поликлиниках Барнаула № 3, № 12, в краевой клинической больнице скорой помощи № 2, в Центральной городской больнице города Бийска, городской больнице имени Литвиненко в Новоалтайске, в горбольнице № 3 Рубцовска, а также в больницах Заринска, Славгорода, Алейска, Ребрихинского, Топчихинского и Шипуновского районов», – перечислила врач.

Елена Пестова (справа) / Фото: zdravalt.ru

В городах и селах края дополнительно открыли 12 кабинетов медико-психологической помощи. Обратиться туда можно самостоятельно или по направлению врача.

«Специалисты проводят скрининг психологического состояния обратившегося и при необходимости направляют его на консультацию или лечение. Если необходимо подключение медикаментозной терапии, коррекционной работы с психологом и психотерапевтом, то участник СВО или члены его семьи смогут пройти такое лечение в одном из дневных или круглосуточных психиатрических стационаров в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Камне-на-Оби», – рассказала главный внештатный специалист Минздрава Алтайского края по медицинской психологии Ирина Пеккер.

Также психологи дежурят в алтайском филиале фонда "Защитники Отечества".

Они работают с проявлениями посттравматического расстройства и ведут мотивирующие беседы, которые дают людям стимул обратиться за специализированной помощью, поясняет врач.

Всего к специалистам фонда за помощью обратилось 62 человека. 45 из них направили к докторам.

С октября 2024 года в барнаульском диспансере проводятся специальные групповые занятия для жен и вдов участников СВО. Занятия проходят в малых группах по шесть-восемь человек, что позволяет обеспечить индивидуальный подход к каждой женщине, подчеркивает Пеккер.

Кабинет психологической помощи / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Виртуальная реальность в борьбе с ПТСР

Групповая терапия – один из важнейших психологических инструментов, уверен заведующий психотерапевтическим отделением № 10 больницы им. Эрдмана Евгений Зверев. Благодаря работе в группе человек понимает, что он не единственный, у кого есть такие проблемы, и легче прорабатывает свои травмы.

Отделение, которым руководит Зверев, непростое. Здесь помогают пациентам с выраженными формами посттравматического расстройства (ПТСР). Врач рассказывает, что чаще всего ветераны СВО сталкиваются с так называемыми "флешбэками", которые мешают им нормально жить. В такой ситуации все что угодно может стать триггером, который вызовет у человека острую эмоциональную реакцию.

«Воспоминание о стрессовых ситуациях может вызвать что угодно: громкие звуки, яркий свет и тому подобное. Например, ветеран слышит визг тормозов машины и путает его с пролетом беспилотника. Триггером может быть даже падение сковородки. Появляется чрезмерно сильное возбуждение, он резко реагирует на какие-то либо раздражители, у него нарушается сон, все это потом влияет на его эмоциональное состояние», – поясняет врач.

Чтобы помочь бойцам выйти из этого состояния, используют самые современные средства, например, VR-терапию. "Триггерные моменты" ветераны прорабатывают с помощью виртуальной реальности. Эффективно себя показала и система биологической обратной связи (BOS-терапия), которая позволяет анализировать по датчикам сердцебиение пациента, снимать электроэнцефалографию и подбирать эффективные конкретно для этого пациента "терапевтические техники" методом игры.

Как близким вести себя с участником СВО? Советы психологов

Самое главное – никакого алкоголя, в один голос говорят специалисты. Алкоголь – сильный депрессант, который только усугубляет психологическое состояние человека.

Врачи советуют относиться к бойцу терпеливо и бережно, "не навязывать своего мнения или видения проблемы", не давать советов из собственного жизненного опыта, так как "таких переживаний, как у бойца, ни у кого еще не было".

Существуют методички, в которых рассказывается, как общаться родственникам с участником СВО. Они в открытом доступе в интернете и врачи рекомендуют с ними ознакомиться.

По словам экспертов, от семьи ветерана зависит очень многое. И если участник СВО видит поддержку от родных, от окружения и товарищей, то он легче адаптируется к мирной жизни. Но если у бойца долгое время наблюдается плохое настроение, подавленность, нет аппетита и его мучает бессонница, нужно обращаться за психологической поддержкой.

Кабинет психолога/ Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Куда звонить, если нужна помощь?

Круглосуточно в Алтайском крае работает телефон доверия: 8 (3852) 66-86-88. Здесь дежурят опытные психологи, врачи-психотерапевты и психиатры.

В фонде "Защитники Отечества" специалисты оказывают консультации по телефону (8-3852-55-67-77), онлайн и по видеосвязи.

Можно написать в телеграм-канал "Разговор с психологом" и получить квалифицированную помощь.

Добавим, правительство Алтайского края в приоритетном порядке оказывает помощь участникам СВО и их близким. В регионе с каждым годом растет количество мер поддержки.

На данный момент в Алтайском крае их более сорока. Полный их перечень можно посмотреть на сайте Минсоцзащиты. Общий объем помощи участникам СВО и их семьям в 2024 году составил 5,7 млрд рублей. 2 сентября 2025 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко повысил единовременную материальную помощь участникам СВО, заключившим контракт до 2,5 млн рублей. Также бойцам помогают с поиском работы, компенсируют стоимость оплаты жилья, предоставляют льготный проезд в общественном транспорте и так далее.

Подробнее об этом читайте в материале "Не одни. Как помогают участникам СВО и их семьям в Алтайском крае".